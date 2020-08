Après la mention qu’il pourrait devenir possible de voir l’arrivée d’un mode multijoueur pour Ghost of Tsushima, cette belle arrivée a finalement été confirmée par un nouvel article sur le blog PlayStation. Une nouvelle qui a confirmé certains des éléments les plus intéressants du jeu, en plus de son arrivée dans le cadre d’une mise à jour gratuite.

Cela a poussé de nombreux joueurs à chercher le piège, pensant que, comme il s’agissait d’une nouveauté gratuite, il garderait un type de microtransaction à l’intérieur pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. Mais c’est l’équipe de Sucker Punch elle-même lors de sa dernière interview qui a dissipé tous les doutes des joueurs soulignant que il n’y aura pas de microtransactions à l’intérieur de son travail.

Fantôme de Tsushima | Sucker Punch

Selon l’étude elle-même, les joueurs ne trouveront aucun type de microtransaction dans Legends ou ils n’ont pas non plus l’intention de les ajouter à l’avenir. Tout le contenu présent dans le jeu sera déverrouillé au fur et à mesure que les joueurs apprécieront le travail, sans avoir à payer pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à leurs options.

Pour beaucoup, c’est une excellente nouvelle, surtout à un moment où les microtransactions sont devenues un ajout fréquent aux jeux vidéo. Bien sûr, pour le moment il faudra attendre encore un peu pour pouvoir voir l’action de Ghost of Tsushima: Legends, de sorte qu’il arrivera à partir de l’automne de cette année.