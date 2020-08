Par Cian Maher,

Jeudi 6 août 2020 22h03 GMT

Selon l’état des lieux d’aujourd’hui, le jeu indépendant emblématique Braid arrivera sur PS4 au début de 2021.

Développé par Jonathan Blow, Braid est un jeu de plateforme basé sur des énigmes où vous devez manipuler le temps pour progresser dans les niveaux. Le jeu utilise un mécanisme de rembobinage unique dans lequel certains objets autour de vous se déplacent à l’inverse de ce qu’ils faisaient à l’origine, et la seule façon de résoudre ses énigmes est de trouver le moyen idéal de faire reculer le temps.

C’est complexe, bien sûr, mais c’est aussi gérable et très gratifiant. Découvrez la bande-annonce de lancement officielle ci-dessous.

Braid Anniversary Edition arrive sur PS4 – et peut-être sur PS5? – au début de 2021. Mis à part le PC, il n’était à peu près jouable que sur PS3 et Xbox 360, donc si vous mourez d’envie d’un bon casse-tête, cela pourrait certainement être dans votre rue.

Il convient de noter que Jonathan Blow a également réalisé The Witness, qui est à la fois incroyablement prétentieux et incroyablement bon, à mon avis. La tresse penche plus vers ce dernier que vers le premier, mais bon.

Ce n’était pas la seule annonce de State of Play d’aujourd’hui – nous avons également eu un aperçu du tout nouveau gameplay de Godfall axé sur le combat, du nouveau gameplay de Bugsnax qui est encore plus étrange que la dernière bande-annonce, un premier regard sur Hitman 3 VR, un Temtem PS5 annonce, et un autre regard sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time – dans lequel vous pouvez réellement jouer à Dingodile.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!