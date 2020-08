Captain Tsubasa: Rise of New Champions apportera ses matchs et compétitions passionnants sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 28 août 2020, il reste donc un peu moins de deux semaines aux joueurs pour obtenir leur copie. Si la semaine dernière nous vous avons informé de la bande-annonce que Bandai Namco a partagée pour vous expliquer comment jouer aux jeux de la balle aces, cette fois nous vous ramenons une nouvelle bande-annonce pour une nouvelle équipe qui sera présent dans le titre d’Oliver et Benji. La formation n’est ni plus ni moins que le Brésil Junior Youth. Nous ne sommes pas allemands, donc ils ne nous faciliteront pas la tâche pour gagner ce championnat plus que serré!

Bande-annonce de l’équipe de jeunes brésiliens dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Avez-vous déjà vu à quel point l’équipe brésilienne est dangereuse sur le terrain? Nous grimpons les murs pour que le 28 août arrive pour profiter du meilleur football sur Nintendo Switch. Et vous, aspirez-vous aussi à devenir des sorciers de balle? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

