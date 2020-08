Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré les difficultés qui ont surgi en raison de la pandémie COVID-19, il est possible que des événements se produisent qui laissent le nom des jeunes et des initiatives mexicaines haut et récemment une équipe, jusqu’à il y a quelques mois, inconsciente des jeux vidéo en termes de leur disciplines, a atteint la gloire dans l’une des compétitions Minecraft les plus importantes au monde.

L’initiative Garage Project Hub, qui a vu le jour à Mexicali, en Basse Californie, et s’est spécialisée dans la formation et la promotion des jeunes au sein du groupe des disciplines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) a vu ses plans modifiés cette année en raison de l’arrivée de la pandémie, mais Cela ne signifiait que le début d’une nouvelle aventure qui les a conduits sur le terrain des compétitions de jeux vidéo, où ils ont pu démontrer leurs connaissances et leur talent.

Dans le contexte de la situation sanitaire difficile, l’initiative a reçu une invitation de la NASEF, la North American School Electronic Sports Federation, à participer à Minecraft Masters 2020, un tournoi basé sur une série de tests dans la version éducative du jeu à succès. Créatif. C’est alors que l’équipe composée de Ricardo Villegas, Gabriel Cárdenas, Alan Llanes et Pedro Uribe, chacun d’entre eux étant un membre exceptionnel des équipes de robotique et de technologie, a commencé sa participation au concours en tant que représentation du Mexique.

Garage Builders, l’équipe mexicaine de Minecraft Masters

Déjà lors de l’événement, organisé en ligne, l’équipe baptisée Garage Builders a relevé son premier défi: créer une arène e-sport. Après avoir envoyé la vidéo avec la construction du site, les juges de la NASEF ont choisi l’équipe mexicaine comme l’un des 4 finalistes, de sorte qu’elle soit la représentante de notre pays contre Israël, l’Égypte et le Royaume-Uni.

Le premier tour a conduit les équipes à créer une construction sur le thème des super-héros, où l’équipe mexicaine a été battue par Israël, mais cela n’a pas découragé les constructeurs de garage. À partir de là, la concurrence s’est intensifiée et il était temps de construire une maison intelligente, un défi qui a été relevé par les Mexicains, qui ont perplexe les juges avec des systèmes et des mécanismes jamais vus auparavant. Après la victoire, il était temps de battre l’équipe britannique avec la construction d’une ville et alors que les Britanniques optaient pour Londres, les Mexicains ont décidé d’exprimer leur fierté de leur culture à travers les bâtiments de Minecraft, un fait qui a captivé les juges. qui a donné la première place aux constructeurs de garage.

Enfin, le dernier tour a de nouveau affronté les Mexicains contre les Britanniques dans la création d’un jeu vidéo et les Garage Builders ont donné des conférences en reproduisant ces centres de divertissement avec des arcades et des jeux d’adresse qui distribuaient des billets et ceux-ci pouvaient être échangés contre des prix, des lieux célèbres. au Mexique dans les années 90. La construction de l’équipe mexicaine comprenait 4 mini-jeux, chacun dans son arcade et le triomphe était inévitable, donc les juges ont seulement confirmé que l’équipe de notre pays était la meilleure dans Minecraft Masters 2020.

De LEVEL UP, nous adressons nos félicitations à l’équipe de Garage Builders et à l’initiative Garage Project Hub.

