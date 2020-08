Illustration: Sam Woolley

Vous vous rendez dans la boutique pour acheter une PlayStation 4 dès maintenant et vous devez savoir quels jeux acheter. (Gardez les yeux sur la route, s’il vous plaît!) Ou peut-être êtes-vous à la maison, tous installés, réalisant que vous voulez plus de choses à jouer. Nous sommes là pour vous aider.

Ces jours-ci, il y a plus de bons jeux PS4 que jamais, avec de nouveaux prétendants arrivant tout le temps. Vous trouverez ci-dessous une liste des jeux que nous recommandons pour la machine Sony.

Nous continuerons, bien sûr, de mettre à jour cette liste régulièrement à mesure que d’autres jeux sortiront sur PS4. Nous avons plafonné la liste à 12, et dans les mois et les années à venir, nous continuerons de supprimer les anciens jeux pour faire place à de nouvelles entrées de meilleure qualité. Voici…

Capture d’écran: Naughty Dog

G / O Media peut obtenir une commission

Le dernier d’entre nous, partie 2

Mis à part les défauts et la controverse (à la fois valides et malhonnêtes), le fait est que The Last of Us Part 2 est un tour de force. Il y a tellement de louanges ici. Nous pourrions vous dire que l’écriture rivalise avec tout ce qui concerne une émission de prestige de HBO (en fait, Halley Gross, un écrivain pour Westworld de HBO, a servi de fil conducteur du jeu). Nous pourrions vous dire qu’il s’agit d’une suite plus que digne de ce nom pour The Last of Us de 2013, l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Nous pourrions parler longuement de la rigueur du jeu de tir, de la tension de la furtivité, de la bonne réalisation de cette vision cynique d’une Amérique bombardée, de la terrification des non-zombies fongiques. Nous pourrions, comme beaucoup l’ont fait, chanter les louanges des prouesses techniques inégalées de Naughty Dog. Mais, en résumé, la chose clé à savoir à propos de ce jeu formidable est qu’il est presque garanti pour susciter des émotions. Rage, exaltation et tout ce qui se trouve entre les deux, personne qui a joué à ce jeu ne peut raisonnablement dire qu’il est parti sans rien ressentir. Que ce soit un positif ou un négatif dépend de vous. Dans notre esprit, cela vaut la peine d’essayer.

Un bon match pour: Amoureux des jeux furtifs, des jeux d’action, des jeux d’horreur, des jeux de survie, des jeux d’histoire, des jeux vraiment bien faits en général, il n’y a pas un pixel hors de propos ici.

Pas un bon match pour: Les gens qui aiment se précipiter dans les jeux: la partie 2 est mieux appréciée en petits morceaux, pas en sessions marathon de 10 heures.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour le jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Sucker Punch / Kotaku

Fantôme de Tsushima

En un coup d’œil, Ghost of Tsushima ressemble à un pastiche de «choses qui ont été faites avant». Vous n’avez pas tort de penser cela, mais ce n’est pas une raison de sauter celui-ci. En fait, Ghost of Tsushima est une formidable distillation de certaines des meilleures idées de cette génération de jeux sur console. Il y a un monde ouvert, mais il est divisé de manière plus gérable et plus attrayante que tout ce qui vient d’Ubisoft. Le combat est un mélange standard d’épées qui balancent et d’esquiver (ou de parer) d’autres épées, mais il est plus lisse et réactif que les jeux d’action similaires (y compris certains de cette liste, comme The Witcher 3). Sceller l’accord est un cadre distinctif – une île au large des côtes du Japon au XIIIe siècle – qui est rendu dans une beauté étonnante. Bonus: Ghost est également chargé d’ajustements subtils de qualité de vie (pièce A: les personnages non-joueurs correspondront à votre vitesse) que d’autres développeurs seraient avisés de copier à l’avenir.

Un bon match pour: Fans du Japon féodal, d’Akira Kurosawa et du gameplay compulsif en monde ouvert.

Pas un bon match pour: Les joueurs qui veulent une action aussi difficile que Bloodborne; Ghost peut être difficile, mais ce n’est en aucun cas une punition.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour le jeu, et lis notre guide de mise à niveau.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Guerrilla Games

Horizon Zero Dawn

En un coup d’œil, Horizon Zero Dawn peut sembler trop familier. Il a une plate-forme Uncharted, un monde ouvert Far Cry avec furtivité et artisanat, des combats à l’arc à la troisième personne de Tomb Raider et des batailles de style Monster Hunter contre d’énormes dinosaures robots. Attendez une minute, avons-nous dit trop familier? Parce que ça sonne bien. Horizon parvient en fait à faire mijoter ces ingrédients bruts prometteurs en quelque chose qui fonctionne encore mieux que ce que nous espérions. Il propose un flux constant de gameplay exaltant et de vues impressionnantes, le tout enveloppé dans une histoire étonnamment captivante et satisfaisante. En prime, c’est l’un des jeux les plus sophistiqués et les plus avancés techniquement auxquels vous pouvez jouer sur une PS4.

Un bon match pour: Fans des jeux mentionnés dans la description ci-dessus, tous ceux qui ont toujours voulu affronter un robot vélociraptor.

Pas un bon match pour: Ceux qui recherchent un moment facile. Horizon est un jeu extrêmement difficile, et vous devrez jouer de manière intelligente et agressive pour survivre.

Lis notre avis.

Étude nos conseils pour le jeu.

Regarder il en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Rockstar Games

Red Dead Redemption 2

De la pointe à la queue, Red Dead Redemption 2 est un downer profond et glorieux. C’est le rare jeu vidéo à succès qui cherche à faire bouger les joueurs non pas par un gameplay stimulant et des héroïques jubilatoires, mais en les forçant sans relâche à affronter la décadence et le désespoir. Il n’y a pas de héros, seulement des hommes et des femmes imparfaits qui se battent vicieusement pour survivre dans un monde qui semble destiné à les détruire. C’est à la fois un aperçu exaltant de l’avenir du divertissement et un porteur de torche têtu pour un type de conception de jeux vidéo à l’ancienne. C’est beaucoup, et aussi, c’est un tout, beaucoup.

Un bon match pour: Cowboys, connaisseurs du monde ouvert, passionnés d’histoire, joueurs obsolètes attirés par un jeu dont l’atmosphère imite de manière frappante de nombreux chefs-d’œuvre du cinéma et de la littérature.

Pas un bon match pour: Ceux qui sont opposés aux mondes ouverts, car c’est certainement le monde le plus ouvert de tous les mondes ouverts possibles. De plus, les fans de Sonic the Hedgehog n’ont pas besoin de s’appliquer (la vitesse de marche de votre cowpoke est exactement le contraire d’aller vite).

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour jouer au jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Platinum Games

Nier: Automates

Nier: Automata vous surprendra probablement. Il commence comme un jeu d’action rapide dans la veine de Bayonetta ou Devil May Cry, racontant une histoire de robots chauds explorant une planète future ravagée. Et jusqu’à la première fois que le générique est lancé, c’est ce qu’il reste. Continuez à jouer, cependant, et Nier commencera à s’ouvrir et à se transformer. Il change les points de vue et se tord à l’intérieur de lui-même, pour finalement se dérouler dans une spirale de révélations qui croît jusqu’à la ou les grandes finales. Oui, vous devez «terminer» Nier: Automata cinq fois pour obtenir l’histoire complète. Mais comme le reste de ce jeu fantastique, cela ne veut pas dire ce que vous pensez que cela signifie.

Un bon match pour: Fans de fous narratifs comme les premiers jeux Nier ou Metal Gear Solid; les gens à la recherche de quelque chose d’ambitieux et de bizarre sans vergogne.

Pas un bon match pour: Les gens qui aiment leurs histoires de jeu simples, tous ceux qui n’aiment pas les beat-em-ups ou les shoot-em-ups.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Sega

Yakuza 0

Et s’il y avait un feuilleton qui vous faisait pleurer, mais qui vous permettait également de jouer à des jeux classiques de Sega? La série Yakuza est un mélange unique de mélodrame et de comédie, rempli de personnages fascinants et d’intrigues criminelles. C’est aussi une série où vous pouvez engager un poulet comme gérant immobilier et gérer un club de cabaret. Yakuza 0 est le point d’entrée idéal dans la série, racontant l’histoire de deux criminels enveloppés dans des intrigues qui se croisent. L’histoire tourne et tourne, tandis que le monde ouvert offre des quêtes secondaires et des distractions colorées. Cela commence lentement, mais si vous vous en tenez, vous trouverez l’un des jeux les plus sincères de la PlayStation 4, plein d’émotion et étonnamment drôle.

Un bon match pour: Les amateurs de tatouage, tous ceux qui aiment une bonne intrigue, les gens intéressés par de bonnes localisations, les amateurs de mini-jeux et tous ceux qui cherchent à vivre une histoire riche.

Pas un bon match pour: Tous ceux qui détestent absolument les cinématiques, ce type qui dit «ce serait mieux avec des doubleurs anglais», et les joueurs à la recherche d’une expérience narrative plus courte.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour le jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: CD Projekt Red

The Witcher 3: Chasse sauvage

L’ambition ne manque pas dans The Witcher 3: Wild Hunt. La dernière aventure de Geralt of Rivia est immense, un monde dans lequel vous pouvez vous perdre pendant des heures et avoir encore beaucoup à faire. Et tandis que de nombreux jeux de nos jours ont des paysages tentaculaires, The Witcher 3 est extrêmement dense. Chaque recoin et recoin est rempli de personnages mémorables, d’écriture intelligente et de récompenses pour les joueurs curieux. L’histoire principale est aussi passionnante qu’épuisante sur le plan émotionnel, et les quêtes secondaires en valent la peine! Le meilleur de tous? Vous n’avez pas besoin d’avoir joué à un jeu de Witcher pour profiter pleinement du troisième.

Un bon match pour: Les fans du monde ouvert, en particulier ceux qui ont apprécié Skyrim mais ont été déçus par le combat. Dans The Witcher 3, le combat est presque aussi agréable que l’exploration.

Pas un bon match pour: Les gens qui apprécient leur temps et leur vie sociale, ou ceux qui préfèrent leurs jeux hyper-polis sans aucune baisse de framerate ou d’autres défauts techniques tenaces.

Lis notre examen, et pensées sur le jeu (excellent) DLC gratuit.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour le jeu, et rattraper sur la tradition de The Witcher.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Améliorer les jeux

Effet Tetris

Si vous pensez que Tetris ne peut pas s’améliorer, vous n’avez pas joué à Tetris Effect. Né de l’esprit derrière Rez et Lumines, son voyage trippant à travers des expériences synesthésiques merveilleusement conçues n’est amplifié que par le mode PlayStation VR en option. Le mode Journey de Tetris Effect vous emmène à travers 27 niveaux sublimes qui introduisent également de nouveaux changements très appréciés dans la série de 35 ans. Le jeu propose également des modes plus traditionnels qui vous permettent de vous battre pour les premières places des classements et de débloquer des avatars sophistiqués. C’est la méditation de jeu vidéo et il n’y a vraiment rien d’autre comme ça.

Un bon match pour: Les fans d’OG Tetris qui manquent à la série et les nouveaux venus qui sont curieux d’apprendre les subtilités d’une conception de jeu presque parfaite qui semble à nouveau flambant neuve; Propriétaires de PSVR.

Pas un bon match pour: Les gens qui ne peuvent pas se lancer dans des jeux de puzzle; les joueurs qui préfèrent les modes multijoueurs compétitifs; quiconque déteste la musique électronique.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Mobius Digital

Extérieurs sauvages

«Soyez curieux de votre voyage!» proclame l’un des personnages d’Outer Wilds. Aucune ligne ne pourrait mieux résumer. Au début, votre héros extraterrestre silencieux reçoit un vaisseau spatial branlant et est envoyé explorer l’univers avec un seul objectif: partir à l’aventure. Environ 20 minutes plus tard, l’univers explose et vous vous réveillez sur votre planète natale comme si de rien n’était. Bientôt, vous vous surprendrez à cocher des objectifs et à noter des questions: pourquoi l’univers explose-t-il? Comment cette ancienne race extraterrestre s’est-elle éteinte? Que se passe-t-il avec cette planète qui ne cesse de disparaître lorsque vous essayez d’atterrir dessus? Et est-il possible de sauver l’univers? Outer Wilds associe l’exploration de Metroid à la boucle temporelle de Majora’s Mask pour un effet brillant, et cela aboutit à l’une des fins les plus satisfaisantes que nous ayons jamais vues dans un jeu vidéo.

Un bon match pour: Des joueurs curieux, tous ceux qui aiment l’idée de monter dans un vaisseau spatial et d’explorer le cosmos.

Pas un bon match pour: Des gens impatients, des gens qui ont besoin de combat dans leurs jeux, des gens qui détestent les contrôles capricieux.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Ecoutez à notre podcast pour discuter des astuces pour démarrer le jeu.

Achat de: Disponible numériquement sur le PlayStation Store.

Capture d’écran: à partir du logiciel

Bloodborne

Si nous devions résumer Bloodborne en une seule phrase, ce serait probablement « Il y a du sang partout. » Du maestro de Dark Souls Hidetaka Miyazaki et de son équipe de From Software, Bloodborne représente à la fois une itération minutieuse de la formule des Souls et un changement significatif par rapport à celle-ci. La structure fondamentale et la difficulté caractéristique des jeux demeurent, mais tout a été intensifié, avec des coupes au couteau et des balles vives-argent volant plus vite que votre œil ne peut le suivre. Bloodborne est un chef-d’œuvre imbibé de sang.

Un bon match pour: Fans des autres jeux de From comme Demon’s Souls et Dark Souls, les gens qui aiment les jeux difficiles, H.P. Amateurs de Lovecraft.

Pas un bon match pour: Quiconque est facilement frustré par les jeux difficiles, les gens à la recherche d’un RPG plus traditionnel avec une histoire plus traditionnelle.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour le jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: Atlus

Persona 5

Et si vous pouviez revivre le lycée tout en le faisant bien mieux? C’est la promesse de Persona 5, et le robot d’exploration de donjon de simulation sociale tueur d’Atlus est plus que efficace. Vous êtes un lycéen qui passe un an dans une nouvelle école à Tokyo, mais vous n’êtes rien d’ordinaire. Vous et votre équipe hétéroclite d’amis avez la capacité d’infiltrer les «palais» subconscients des divers méchants et bourreaux qui vous défient dans le monde réel, en changeant leur cœur et en les traduisant en justice. Au fil des jours, vous passerez vos après-midis à décider de faire du shopping, de sortir avec vos amis ou de vous rendre dans un donjon pour tuer des démons. Plus vous jouez, plus le casting se développe, l’histoire se déroule et le mystère s’approfondit. Que se passe-t-il vraiment? D’où viennent ces pouvoirs mystiques? Comment ça va finir? Et pourrez-vous enfin faire sortir Makoto avec vous?

Un bon match pour: Les fans des précédents jeux Persona, ainsi que tous ceux qui aiment l’art élégant et la musique meurtrière. Persona 5 regorge des deux.

Pas un bon match pour: Les gens qui détestent les combats JRPG au tour par tour, les gens qui n’aiment pas les jeux avec beaucoup de texte à lire, ceux qui recherchent un jeu qu’ils peuvent terminer en un seul week-end.

Lis notre avis.

Étude nos conseils pour le jeu.

Regarder il en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Capture d’écran: SIE Santa Monica Studio

Dieu de la guerre

God of War est en tout point le jeu d’action de prestige et à méga budget qu’il se propose d’être. Il offre des combats exceptionnellement satisfaisants, une musique et une direction artistique magnifiques, et offre aux joueurs des heures et des heures de choses amusantes à faire. Comme dans les jeux précédents de God of War, il mêle des combats de mêlée joyeusement violents à une résolution intelligente d’énigmes environnementales. Comme dans les précédents jeux God of War, il emmène les joueurs dans une tournée Cliff’s Notes d’une religion ancienne, la mythologie nordique prenant le relais pour le panthéon grec de ses prédécesseurs. Contrairement aux précédents jeux God of War, cependant, il prend plus soin de son histoire, revitalisant et dans une certaine mesure réhabilitant son anti-héros Kratos de longue date en se concentrant sur sa relation avec son jeune fils Atreus. Leur histoire est pleine de rebondissements choquants et de décors massifs, mais certains de ses meilleurs moments montrent les héros qui descendent tranquillement un bateau sur une rivière, se régalant d’histoires du passé. God of War est un blockbuster inhabituellement réfléchi, une épopée qui parvient à être silencieusement réfléchie et follement divertissante en même temps.

Un bon match pour: Les fans de la mythologie nordique, les gens qui aiment l’action intense, tous ceux qui recherchent quelque chose qui montrera vraiment à quel point un jeu PS4 peut être beau.

Pas un bon match pour: Ceux qui sont mal à l’aise avec la violence à l’écran. Le chaos de God of War ne semble pas aussi gratuit que les jeux précédents de la série, mais il y a encore des choses extrêmement brutales.

Lis notre avis.

Regarder il en action.

Étude nos conseils pour le jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Meilleur achat | GameStop | PS Store

Comment cette liste a-t-elle changé? Relisez notre historique des mises à jour:

Mise à jour du 07/08/2020: Ce fut une grande année pour les exclusivités Sony, alors que Ghost of Tsushima et The Last of Us Part 2 – les deux dernières versions majeures de la PS4 avant l’apparition de la PS5 – lancent Return of the Obra Dinn et Monster Hunter: World.

Mise à jour 20/12/2019: Nous avons ajouté Outer Wilds et Return of the Obra Dinn tout en disant enfin au revoir à Overwatch et The Witness de longue date.

Mise à jour du 2/11/2019: Nous avons ajouté Tetris Effect, Yakuza 0 et Red Dead Redemption 2 tout en supprimant Rocket League, Marvel’s Spider-Man et Assassin’s Creed Odyssey.

Mise à jour du 14/11/2018: Nous avons ajouté Marvel’s Spider-Man et Assassin’s Creed Odyssey tout en décollant Fortnite et XCOM 2.

Mise à jour du 03/05/2018: Nous avons ajouté God of War et Fortnite Battle Royale tout en supprimant The Last of Us Remastered et Hitman.

Mise à jour du 09/03/2018: Nous avons ajouté Monster Hunter: World et XCOM 2 tout en supprimant Inside et Resident Evil 7.

Mise à jour du 6/2/2017: Nous avons supprimé Uncharted 4 pour faire de la place à Nier: Automata.

Mise à jour du 19/04/2017: Nous avons ajouté Persona 5 et supprimé Destiny, que Bungie réduisait en préparation d’une suite.

Mise à jour du 08/03/2017: Après de longs débats, nous avons ajouté Resident Evil 7 et Horizon Zero Dawn, tout en supprimant Diablo 3 et Grand Theft Auto V. Ces coupes deviennent de plus en plus difficiles, les gens.

Mise à jour du 12/09/2016: Nous avons ajouté Hitman à la liste et retiré Metal Gear Solid V.

Mise à jour du 23/09/2016: Inside fait son chemin sur la liste, tandis que Until Dawn s’en va.

Mise à jour du 27/07/2016: Overwatch rejoint la liste; Assassin’s Creed Syndicate est sorti.

Mise à jour du 26/05/2016: Bienvenue, Nathan Drake. Au revoir, Batman. Nous avons remplacé Arkham Knight par Uncharted 4 cette fois-ci.

Mise à jour du 11/02/2016: Le témoin arrive et Fallout 4 sort. De plus, nous avons ajouté une version vidéo de ce post en haut!

Mise à jour du 26/11/2015: Fallout 4 et Assassin’s Creed Syndicate s’inscrivent sur la liste, éliminant Final Fantasy XIV et Assassin’s Creed IV.

Mise à jour du 18/09/2015: La liste reçoit une autre mise à jour: The Binding of Isaac, Transistor et Dragon Age: Inquisition effacent pour faire place à Rocket League, Until Dawn et Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Mise à jour du 16/07/2015: Ces échanges deviennent de plus en plus difficiles. Après de longues délibérations, nous avons coupé Wolfenstein: The New Order, malgré notre affection pour le jeu de tir à la première personne étonnamment bon. Nous disons également au revoir à un autre sur-performant, Shadows of Mordor, dont le meilleur truc, le système Nemesis, ne suffit pas à le maintenir dans notre top 12 toujours plus compétitif.

Mise à jour du 04/07/2015: Bloodborne se fraye un chemin sur la liste tandis que Pixeljunk Shooter Ultimate dit au revoir.

Mise à jour du 25/11/2014: L’automne est arrivé, et avec lui un tas de grands jeux. Dragon Age: Inquisition, GTA V, PixelJunk Shooter Ultimate et The Binding of Isaac: Rebirth sortent de Resogun, le jeu vidéo LEGO Movie, Don’t Starve et TowerFall Ascension.

Mise à jour du 21/10/2014: Nous avons ajouté Destiny et la Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor à la liste, et supprimé Infamous: Second Son et Need for Speed: Rivals pour faire de la place.

Mise à jour du 28/08/2014: Deux parties entrent, deux parties partent. Outlast et Tomb Raider: Definitive Edition cèdent la place à Diablo III: Ultimate Evil Edition et The Last of Us: Remastered.

Mise à jour du 18/06/2014: Le changement est dans l’air, alors que Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Fez et Injustice: Gods Among Us s’effacent pour faire place à Wolfenstein: The New Order, Final Fantasy XIV: A Realm Reborn et Transistor.

Mise à jour du 14/04/2014: Notre liste PS4 a atteint son plafond de 12 jeux et nous avons ajouté (et supprimé) plus de jeux que dans toute autre mise à jour à ce jour. Rayman: Legends, LEGO Marvel Superheroes, Doki Doki Universe et Strider font tous la place à Infamous: Second Son, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Towerfall: Ascension, The LEGO Movie Videogame et Fez.

Mise à jour du 10/03/2014: Deux autres jeux figurent sur la liste: les excellents Rayman Legends de l’année dernière et le remake satisfaisant du classique NES Strider. Un de plus et nous serons à 12 ans, après quoi nous devrons commencer à couper des jeux pour faire de nouveaux ajouts.

Mise à jour du 14/02/2014: Notre deuxième mise à jour apporte deux jeux: le Tomb Raider: Definitive Edition amélioré graphiquement et le Outlast qui fait pipi-votre-pantalon-effrayant. Seulement trois autres ajouts avant d’atteindre notre plafond de 12 et de commencer à couper des jeux pour faire de la place pour de nouveaux.

Mise à jour du 27/01/2014: Notre premier ajout à la liste des meilleures PlayStation 4 est l’excellent jeu de survie de Klei, Don’t Starve, qui porte le nombre total à sept.

Vous voulez plus des meilleurs jeux sur chaque système? Consultez notre répertoire complet:

Les meilleurs jeux PC • Les meilleurs jeux Xbox One • Les meilleurs jeux Wii U • Les meilleurs jeux Nintendo Switch • Les meilleurs jeux 3DS • Les meilleurs jeux PS Vita • Les meilleurs jeux Xbox 360 • Les meilleurs jeux PS3 • Les meilleurs jeux Wii • Les meilleurs jeux iPhone • Les meilleurs jeux iPad • Les meilleurs jeux Android • Les meilleurs jeux PSP • Les meilleurs jeux Facebook • Les meilleurs jeux DS • Les meilleurs jeux Mac • Les meilleurs jeux par navigateur • Les meilleurs mods PC

Remarque: bien que certains jeux de cette liste soient téléchargeables uniquement, ils peuvent tous être achetés sur la boutique en ligne de PlayStation 4. Si vous achetez l’un de ces jeux via les liens de vente au détail de cet article, notre société mère peut obtenir une petite part de la vente via le programme d’affiliation des détaillants.