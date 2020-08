Control recevra sa deuxième extension, AWE, le 27 août, et établira un lien direct entre le jeu et le hit de Remedy sur Xbox 360, Alan Wake. Pour fêter ça, Remedy a hébergé un stream pour montrer l’ouverture de l’extension, et pendant cela, ils ont partagé des informations sur un patch majeur à venir dans le jeu de base aux côtés d’AWE.

Le gameplay d’extension commence à environ 18 minutes de la vidéo ci-dessous, qui est tirée de la version PS4. Les développeurs du jeu commentent les images et la première référence à Alan Wake vient tout de suite.

Pendant la démo, la mise à jour gratuite est discutée, et cela va rendre le jeu un peu plus facile à parcourir. Votre capacité de lancement sera désormais capable de ramasser trois objets, par exemple, ce qui donne un peu plus de puissance à Jesse. Il y aura plus de points de contrôle ajoutés près des boss et d’autres grands combats pour réduire la marche, ainsi que plus de «points de contrôle souples» – ce qui signifie que si vous mourez, vous n’aurez plus besoin de faire face à certaines rencontres de combat.

Vous pourrez également utiliser le « mode d’assistance » pour rendre le jeu beaucoup plus facile à jouer – il vous donne essentiellement un haut degré de personnalisation de la difficulté, afin que tout le monde ait une chance de jouer à travers le jeu complet et de le terminer. .

Control a récemment courtisé une controverse avec la révélation qu’une mise à niveau gratuite de nouvelle génération de PS4 à PS5 / Xbox One vers Xbox Series X ne serait disponible que pour les personnes qui achètent la nouvelle édition ultime du jeu, qui regroupe tous les DLC et les mises à jour. Cette version sort le 10 septembre.

Les jeux de Remedy partagent tous un univers, a récemment révélé le studio, et le prochain jeu sur lequel ils travaillent sera également lié à Alan Wake et Control.

Un nouveau livre énorme, The Art and Making of Control, a également été annoncé par Remedy. Il est disponible en pré-commande maintenant.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Cyberpunk 2077 – Quel chemin de vie vous convient le mieux? Top des nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 9-15 août 2020Fortnite retiré de l’App Store, Epic Games poursuit Apple | Save StateTony Hawk’s Pro Skater Warehouse Comparison AHS Hotel Episode 11 « Battle Royale » BreakdownDying Light: Hellraid – Launch TrailerThe Twilight Zone Saison 2: « Try, Try » Saison 2 Episode 9 Breakdown & Easter Eggs! BioShock 4’s New World, Control’s Next-Gen Upgrade , Et prix des jeux de Capcom | Enregistrer StateEssential Conseils pour frapper l’Hyper Scape | The PodHost (2020) Fin expliquée, Easter Eggs & Movie BreakdownTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 High Score GameplayXbox Series X Launch, Halo Infinite Delay et Sam Fisher dans Rainbow Six Siege | Enregistrer l’état

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur « entrer », vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Control: Expansion 2 AWE – Bande-annonce d’annonce

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.