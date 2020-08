Revenus des jeux Nintendo Mobile. (Photo: Nintendo).

Tout au long du mois de juillet, Nintendo a subi une importante fuite de code source. Bien qu’il n’aborde que rarement les titres plus récents, il déshabille fortement les anciens jeux de l’ère SNES et N64. Alors que certaines des fuites étaient ennuyeuses, comme les noms de fichiers, d’autres étaient beaucoup plus intéressantes. De Luigi dans Mario 64 aux légendaires Pokémon annulés, ce sont quelques-unes des choses les plus bizarres trouvées dans le gigaleak. Gardez à l’esprit que ce ne sont que ceux qui se démarquent le plus. Si vous êtes intéressé par plus, consultez le gigaleak complet.

Nintendo a planifié Luigi pour Mario 64?

«L is real 2401» est l’un des plus grands mythes du jeu vidéo. Cette déclaration, écrite sur une statue de Super Mario 64, a donné aux fans l’espoir que Luigi était peut-être dans le jeu. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de trouver réellement Luigi dans le jeu. Cela étant dit, il a été révélé que Luigi existait dans le code source du jeu du gigaleak. Malheureusement, Luigi n’a jamais pu exceller au-delà du code source. Cela met cependant fin au grand mystère. Même si Luigi ne peut pas être trouvé dans le jeu, il est bon de savoir qu’il existe sous une forme ou une autre et qu’il allait probablement en faire le produit final.

Pokémon découvert

Certaines des fuites Nintendo les plus populaires de l’histoire récente sont des fuites Pokemon annulées. Alors que peu de Pokémon ont été divulgués dans le nouveau gigaleak, le plus intrigant est un légendaire annulé.

Il s’agit probablement de la conception annulée de Giratina, la légendaire trouvée dans Pokemon Platinum. Quoi qu’il en soit, il aurait été intéressant de voir un Pokémon comme celui-ci sortir dans un jeu réel. Il y avait plus de fuites de Pokémon, telles que cette version prototype de Garchomp ou ce modèle précoce de Rotom, alors assurez-vous de les vérifier si vous aimez Pokemon!

Ce sont quelques-unes des fuites les plus excitantes du mois dernier. Il y a beaucoup plus de fuites, alors surveillez-les sur Internet. Le gigaleak soulève de nombreuses questions pour Nintendo: comment est-ce arrivé? Que fera Nintendo à ce sujet? Seul le temps nous le dira.

