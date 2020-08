Les investisseurs du géant américain de l’édition Electronic Arts ont massivement exprimé leur opposition au plan de rémunération des dirigeants de l’entreprise.

Selon un dossier de 8K SEC, 68% des actionnaires – soit 170,9 millions de personnes – ont voté contre le plan proposé par l’entreprise pour la rémunération des cadres lors de l’assemblée annuelle d’EA le 6 août. Il s’agit de la plus grande opposition à laquelle l’entreprise a été confrontée sur le sujet à ce jour.

La nouvelle a été portée à notre attention par CtW Investment Group, qui a récemment mené une campagne contre la rémunération excessive des cadres dans le domaine des jeux. La société a récemment accusé Activision Blizzard d’avoir « enrichi inutilement » le PDG Robert Kotick, avant d’attirer l’attention des actionnaires sur les récompenses qui se chevauchent que certains dirigeants d’EA reçoivent.

Suite à sa lettre aux investisseurs d’Activision Blizzard, 43,2% des actionnaires ont voté contre les propositions de paiement de la société. Ce n’est pas une part aussi importante que le smackdown EA vient de recevoir, mais étant donné que le soutien moyen des actionnaires pour une proposition de rémunération d’une entreprise de Standards & Poors (S&P) 500 est d’environ 90%, ce fut un moment énorme.

«Les actionnaires ont vivement critiqué les pratiques de rémunération des dirigeants d’Electronic Arts, profondément imparfaites, qui n’incitent pas les dirigeants à créer de la valeur à long terme», a déclaré le directeur exécutif de la société, Dieter Waizenegger (photo).

«Ce vote est un appel clair pour le conseil d’administration d’arrêter de cumuler les récompenses en plus des récompenses pour les cadres supérieurs et de s’assurer que l’entreprise développe une philosophie de rémunération axée sur le développement et la rétention des talents à tous les niveaux de l’entreprise.»

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71428/shareholders-vote-down-ea-exec-pay-plan/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));