Washington va gâcher certains crochets.

Maintenant que la pandémie a torpillé tous les plans de Blizzard pour la saison Overwatch League 2020, le siège social de la Ligue apporte des changements importants aux règles de construction de sa liste avant la saison des séries éliminatoires 2020.

«Le bureau de la Ligue a mis en place les lignes directrices suivantes pour la construction de la liste, qui comprend des changements importants dans la durée des contrats et les garanties», a annoncé hier la Ligue sur son site officiel. «Nous apportons également quelques changements aux règles d’alignement de 2020, qui seront en vigueur jusqu’à la fin des séries éliminatoires de l’Overwatch League 2020.»

L’un des changements concerne le système bidirectionnel de la Ligue. Le système bidirectionnel permet à un joueur de jouer dans la ligue semi-professionnelle des Contenders (pensez au baseball AA) et dans l’Overwatch League en même temps s’ils respectent certaines restrictions.

«Bien que nous ayons vu de nombreux joueurs signer en tant que joueurs bidirectionnels cette année, très peu de joueurs ont participé à la fois à OWL et à Contenders, et nous continuons de voir des joueurs inscrits dans OWL avec un temps de jeu limité qui ne peuvent pas non plus concourir dans Contenders. », A écrit Jon Spector, commissaire de l’Overwatch League, dans un tweet de blog étrange. «Cela a conduit à de mauvaises situations pour les joueurs qui veulent concourir.»

Avec les nouvelles règles en place, il est désormais plus facile pour ces joueurs bidirectionnels de jouer dans les deux ligues. Auparavant, il y avait une limite de quatre joueurs dans les deux sens par équipe et un joueur dans les deux sens devenait inéligible pour participer aux matchs des Contenders pendant 60 jours s’il jouait deux matchs OWL ou plus sur une période de 30 jours. La nouvelle règle supprime la limite du nombre de joueurs dans les deux sens par équipe et réduit la période de verrouillage entre le fait de jouer dans un match de l’Overwatch League et l’éligibilité à jouer dans un match des Contenders.

Voici quelques spécificités:

Les équipes sans affiliés aux équipes académiques peuvent accepter des accords de prêt de joueurs avec une équipe de prétendants. Les accords de prêt de joueurs doivent être soumis au bureau de la ligue pour approbation.Tout joueur à deux matchs qui ne joue pas dans cinq matchs consécutifs de l’Overwatch League pour son équipe pendant au moins trois semaines consécutives sera éligible pour participer à des Contenders ou à d’autres non-ligue. Compétitions d’e-sport Overwatch sous licence Blizzard, sous réserve de l’approbation de l’équipe.

En termes simples, il est désormais plus facile pour votre joueur de banc préféré * tousse * Geguri * tousse * de se présenter à un match des Contenders.

Un autre développement intéressant concerne les playoffs et les nombreux agents libres de la Ligue. La période d’agence libre s’est terminée le 31 juillet, ce qui a empêché tout agent libre d’être signé dans une équipe avant la réouverture de la période après la fin de la saison 2020. Cependant, avec les nouvelles règles de construction de la liste, la Ligue permet désormais aux équipes de recruter de nouveaux joueurs à l’approche des séries éliminatoires.

«À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la saison 2020 de l’Overwatch League, si une équipe a un joueur à la retraite, devient indisponible pour jouer en raison du COVID-19 ou choisit de ne pas voyager, cette équipe peut signer un agent libre pour remplacer ce joueur,» l’annonce lit. «Toute signature de remplacement doit expirer à la fin de la saison 2020, et ces joueurs deviendront des agents libres pour la saison 2021.»

Fondamentalement, les joueurs sans équipe et bloqués dans la zone morte de l’agence libre peuvent désormais se présenter dans la Ligue juste à temps pour disputer les séries éliminatoires. En fait, cela s’est déjà produit. Gui-un «Decay» Jang a été licencié du Dallas Fuel le 3 août, quelques jours à peine après la fermeture de la période des agences libres. Quelques heures après l’annonce de cette nouvelle règle, il est maintenant pris en charge par le juge de Washington – une équipe qui a cruellement besoin de la capacité divine de Decay à porter une équipe.

Étant donné que toutes les équipes ont une chance de participer aux séries éliminatoires, quel que soit le classement, avec Decay sur la liste, Washington a le potentiel d’aller jusqu’au bout, ou du moins de gâcher les chances des autres équipes de se qualifier pour la grande finale. Et Washington ne sera probablement pas la seule équipe à profiter de cette nouvelle règle. Plus tôt dans l’année, une équipe entière de légendes Overwatch a été abandonnée aux Titans de Vancouver. Jusqu’à présent, une poignée de joueurs ont trouvé de nouvelles équipes. Mais il est maintenant possible que les styles de chars principaux de Chan-hyung «Fissure» Baek ou Sang-beom «Bumper» Park, ou que le Dieu-roi du support principal Jehong «ryujehong» Ryu apparaisse à nouveau dans le OWL.

Le sentiment des fans concernant les nouveaux développements semble positif, en particulier en ce qui concerne les changements apportés au système bidirectionnel et aux règles de l’agent gratuit des Playoffs 2020. Mais il y a une autre chose que Blizzard devrait prendre en compte lors de la conception de nouvelles règles pour la saison 2021.

Un syndicat de joueurs.