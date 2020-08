Avoir une chaise de soutien et confortable pour le travail et les jeux est devenu encore plus crucial au cours de la dernière année, car de plus en plus de personnes essaient de rester à la maison à cause du COVID-19. En conséquence, nous avons récemment vu de bonnes affaires sur des chaises de jeu et d’autres équipements de bureau ergonomiques, et les dernières offres de Newegg comprennent notamment plusieurs chaises de jeu sur le thème de Fortnite.

Comme on pouvait s’y attendre, il existe de nombreux modèles Fortnite différents disponibles ainsi que deux styles différents: un style inclinable avec des roues et un fauteuil à bascule doté d’une base de piédestal. Normalement au prix de 200 $ à 300 $, les chaises Fortnite sont toutes évaluées entre 104 $ et 156 $ pour le moment, un excellent prix pour n’importe quelle chaise de jeu. Tous font partie de la gamme fiable de fauteuils de jeu Respawn by OFM, connus pour leur prix plus abordable et leur support ergonomique.

Les chaises de jeu Fortnite ne sont en vente que jusqu’au Lundi 17 août, vous avez donc le week-end pour parcourir les offres et prendre une nouvelle chaise pour votre configuration de jeu. N’oubliez pas de consulter les autres offres de Newegg, car il existe également des réductions sur les chaises non sur le thème de Fortnite, et consultez notre tour d’horizon complet des meilleures chaises de jeu économiques de moins de 200 $ pour plus d’options.

130 $ (au lieu de 250 $)

La chaise Omega-Xi est inspirée de la peau rare de Fortnite et comporte des accoudoirs rembourrés; malheureusement, ils sont fixes et non réglables. La chaise peut s’incliner jusqu’à 155 degrés avec un verrou d’angle pour vous aider à définir votre position préférée. Il dispose également d’un repose-pied extensible pour s’étirer.

130 $ (au lieu de 250 $)

La chaise de jeu Raven-Xi est du même style que la chaise de jeu Omega-Xi, la seule différence étant les trous ressemblant à des yeux comme la tenue Raven dans le jeu.

104 $ (au lieu de 200 $)

Pour un peu plus de 100 $, cette chaise de jeu Skull Troop-V est un excellent rapport qualité-prix. Bien qu’il ne s’incline que jusqu’à 105 degrés et ne comporte pas de repose-pieds, il dispose toujours d’un pivot complet à 360 degrés, d’un support lombaire intégré et d’un appui-tête intégré pour vous garder à l’aise pendant les longues sessions de jeu.

130 $ (au lieu de 250 $)

Destiné davantage aux joueurs sur console, le fauteuil à bascule de jeu Omega-R est plus bas que le sol et dispose d’un dossier haut et d’un support lombaire intégré.

130 $ (au lieu de 250 $)

Doté du même design à bascule que la chaise Omega-R, ce style particulier est inspiré de la tenue Wild Card de Fortnite.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.