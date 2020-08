Les gars de l’automne Cela montre une fois de plus que vous pouvez prendre une idée usée, lui donner une tournure et de la simplicité créer un produit amusant qui en peu de temps devient un succès retentissant. C’est le cas de la dernière Battle Royale sortie sur PC et PlayStation 4, Fall Guys, et dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, les forums et bien sûr des plateformes comme Twitch.

Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières semaines, Fall Guys est une Battle Royale la moins singulière qu’elle boit aux formules télévisées. Cela étant dit, les joueurs ils doivent passer toutes sortes de tests. A chaque tour, seul un certain nombre d’utilisateurs pourront passer, se faisant face dans un test final pour la victoire absolue. La formule fonctionne, c’est amusant, cela ne nécessite pas de contrôles complexes et c’est terriblement addictif, surtout avec des amis. Bien sûr, pour arriver au dernier tour, nous devrons utiliser des «astuces» que tout le monde ne connaît pas et que nous allons vous révéler aujourd’hui.

Fall Guys: Knockout ultime | Retour numérique

L’un des aspects les plus importants à prendre en compte pour avancer dans les tests est éviter les foules à tout prix. Si sauter une plate-forme ou passer un rouleau peut déjà être difficile par vous-même, imaginez l’expérience lorsque vous avez environ 10 ou 15 personnages, sans parler des poussées.

Le bouton de prise Non seulement il est très utile pour certains tests, mais il peut également vous aider à ralentir d’autres joueurs. À la fin de la journée, Fall Guys propose un jeu de survie où seuls quelques privilégiés peuvent passer à la phase suivante. Tout est permis.

Bien que les Fall Guys trouvent leur grâce en se débrouillant seuls et en leur capacité à surmonter différents défis, dans certaines phases, nous devrons travailler en équipe. C’est le cas, par exemple, de garder la file d’attente le plus longtemps possible. Ici, la camaraderie est vitale si vous voulez passer au niveau suivant, alors gardez cela à l’esprit.