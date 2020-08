Le Hori Split Pad Pro est l’un des meilleurs contrôleurs Nintendo Switch que vous puissiez acheter, car il équipe votre Switch de Joy-Cons qui ressemblent davantage à des contrôleurs de console appropriés. Les sticks analogiques se sentent bien, les boutons sont gros et le D-pad est un véritable D-pad. La seule version disponible jusqu’à présent est basée sur le Daemon X Machina de l’année dernière, mais Hori a finalement annoncé trois nouvelles couleurs pour le Split Pad Pro: noir, rouge volcanique et bleu nuit. Tous les trois sont disponibles en pré-commande dès maintenant pour 50 $ chacun et seront disponibles le 7 septembre.

Les nouvelles couleurs ont fière allure, même le noir de base, qui présente une coque translucide similaire à la manette Nintendo Switch Pro. À part le changement de couleur, rien dans le design réel n’a été changé. Heureusement, c’est pour le mieux, car l’original était déjà un excellent moyen de jouer à des jeux.

Le Split Pad Pro de Hori comprend des boutons et des bâtons de type contrôleur, mais ils sont également livrés avec des boutons arrière programmables que vous pouvez mapper à une commande spécifique. Malheureusement, vous ne pouvez mapper les palettes arrière qu’à d’autres boutons de leur côté respectif – vous ne pouvez pas mapper la palette arrière gauche à l’un des boutons ABXY, par exemple. Cela ne gâche pas l’expérience, cependant, car le Split Pad Pro est la seule chose que j’utilise plus en mode portable.

Ce contrôleur particulier a été idéal pour des jeux comme Animal Crossing: New Horizons, Dark Souls Remastered et tout le reste. Mapper les palettes arrière à l’outil sélectionné dans Animal Crossing ou même simplement avoir la précision des bons sticks analogiques et D-pad est très apprécié. Je n’ai pas non plus rencontré de dysfonctionnements qui n’ont pas été corrigés en reconnectant les contrôleurs – aucune dérive Joy-Con en vue.

Si vous recherchez d’autres options pour améliorer l’expérience Nintendo Switch portable, consultez notre guide sur les meilleures poignées Nintendo Switch. Il existe un certain nombre de poignées qui font du Switch un ordinateur de poche beaucoup plus confortable pour jouer en déplacement – il y en a même une qui donnera à votre Switch une puissance de batterie supplémentaire lorsque vous êtes à l’extérieur de la maison et loin d’une prise de courant.