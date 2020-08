Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Resident Evil Village a été l’un des jeux qui a le plus retenu l’attention lors de la précédente présentation de Sony. Depuis lors, nous avons reçu davantage d’informations non officielles de personnes qui ont participé au programme d’essai Resident Evil Ambassador. Capcom a partagé très peu de détails, mais grâce à ces informations, nous avons découvert à quoi pourrait ressembler le jeu. Eh bien, plus de détails sont récemment apparus détaillant comment les combats pourraient se dérouler et lequel serait l’un des ennemis.

La chaîne YouTube Biohazard Declassified a eu des contacts avec des personnes qui étaient membres du Resident Evil Ambassador, un programme à travers lequel Capcom a effectué des tests du prochain jeu de la franchise, Resident Evil Village. Comme vous pouvez l’imaginer, ce sont des informations qui n’ont pas été confirmées par Capcom, mais il peut être considéré comme un spoiler s’il est correct. Bien qu’il n’inclut pas de détails importants sur l’intrigue, nous vous invitons à le lire avec prudence.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Resident Evil Village est censé prendre en charge PlayStation VR.

Un nouveau type d’ennemi traquera le protagoniste

On sait qu’il y aura des sorcières dans le jeu comme celle qui est apparue dans la bande-annonce. Ceci, comme nous l’avons déjà mentionné, sera inoffensif et agira en tant que vendeuse. D’après les informations qui viennent de se faire jour, son nom sera Morgana.

Ce qui est le plus frappant dans cet ensemble de détails, c’est qu’il est révélé que dans l’aventure, il y aura des ennemis en forme de gorille et qu’ils ressemblent beaucoup aux ennemis de Resident Evil 5. Ces adversaires auront un teint robuste et porteront une hache géante, qui donnera un coup d’oeil aux exécuteurs de Resident Evil 5.

Ces spécimens pourront s’identifier car ils crient à la souffrance et demandent même de l’aide. Cela suggère qu’ils font l’objet d’une expérience perverse dans la ville. Il se réfère que dans le test la confrontation avec ce personnage en forme de gorille est également apparue d’autres ennemis, des loups-garous pour être précis, qui se déplacent rapidement et empêchent le protagoniste de deviner les coups. L’imposant boss ressemblant à un gorille aurait besoin de 3 coups pour tuer le protagoniste, et pourrait même l’attaquer en tombant sur lui après avoir fait un saut.

Il est important de noter que dans le cas où ces informations sont exactes, il est probable qu’elles ne seront pas incluses dans le jeu comme décrit, car, comme indiqué, elles proviennent d’une source qui aurait joué la version d’essai du programme. Programme Resident Evil, donc dans la version finale, le contenu pourrait être différent.

Que pensez-vous de ces détails? Souhaitez-vous en savoir plus sur Resident Evil Village? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous avez répondu oui à la dernière question, vous n’aurez peut-être pas à attendre longtemps pour découvrir plus de détails sur Resident Evil Village, car les informations indiquent qu’il y aura une nouvelle bande-annonce très bientôt et que même Capcom prépare une démo pour recevoir les commentaires des fans.

Resident Evil Village n’a pas encore de date de sortie ni de fenêtre, mais il arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

La source