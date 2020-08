Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les débuts de Fall Guys: Ultimate Knockout sur PC et PS4 ont été un succès ces derniers jours car leur proposition a été si amusante et attrayante pour des millions de joueurs qu’il y avait même des problèmes avec leurs serveurs. Eh bien, la réponse de la communauté a été telle qu’elle a déjà surpris les développeurs, mais pas seulement à cause du nombre de joueurs, mais aussi à cause du temps que certains ont obtenu le trophée le plus difficile du jeu sur PS4.

Selon un rapport de Kotaku, les développeurs de Fall Guys ont été surpris après que 33 joueurs PS4 aient réussi à obtenir le trophée « Infaillible », qui est le plus difficile à obtenir dans le jeu. Pourquoi est-ce difficile d’obtenir ce trophée? Eh bien, parce qu’il faut gagner 5 rounds d’affilée, c’est-à-dire quelque chose d’assez compliqué dans ce maelström de créatures cherchant à atteindre le but.

Quelques jours après les débuts de Fall Guys sur PS4 et PC, les mentions de cette réalisation n’ont pas tardé à arriver et via Twitter les joueurs qui ont remporté le trophée ont partagé leur exploit.

J’ai enfin obtenu le trophée « Infaillible » pour #FallGuys et disons simplement que j’ai sauté un peu … #FallGuysInfallible pic.twitter.com/y4hGPi3D9U – AurablueYT #BlackLivesMatter (@aurablue_gaming) 6 août 2020

Dans le cadre des témoignages, certains joueurs qui revendiquent désormais le trophée « Infaillible » ont souligné qu’il y a déjà un écart entre les joueurs experts de Fall Guys, oui en quelques heures il y a déjà des experts, et des utilisateurs novices qui succombent au défi du jeu.

Enfin, le rapport fait référence que cette réalisation est également disponible dans Fall Guys sur Steam, mais si sur PS4 elle n’a été obtenue que par 33 joueurs, sur PC il y en a moins, de sorte que le pourcentage reste à 0%.

