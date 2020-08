Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après presque 30 ans chez Capcom, Yoshinori Ono, reconnu pour son travail sur la série Capcom Street Fighter, et dont il était le producteur, a annoncé qu’il quitterait l’entreprise à un moment de l’été. Ce personnage n’était pas seulement connu pour son importance dans Capcom, mais pour la chaleur qu’il avait avec les fans. Eh bien, après avoir annoncé son départ de Capcom, de nombreux fans ont exprimé leur gratitude au développeur.

Au cas où il ne vous semble pas familier, nous vous disons que vous le reconnaîtrez peut-être car il est un sujet très animé et que dans presque toutes ses apparitions aux événements Capcom, il a emporté avec lui une figurine de Blanka, un personnage de Street Fighter.

Parmi les messages de remerciement figurait celui de nombreux fans qui ont eu l’occasion de le croiser lors d’événements compétitifs Capcom. Ono passait une partie de son temps à interagir avec les fans et à prendre des photos, c’est pourquoi il était très apprécié dans la communauté des jeux de combat. De plus, cette création est reconnue pour accroître la popularité de cette classe de jeux, notamment grâce à Street Fighter IV et Street Fighter V.

De même, des créatifs importants tels que Katsuhiro Harada, chef de Bandai Namco, ont remercié Yoshinori Ono pour tout, ainsi que le lutteur professionnel Kenny Omega, membre renommé de la communauté des jeux de combat Mark Julio, animateur Geoff Keighley, le co-créateur de Mortal Kombat Ed Boon et plus de fans de jeux de combat.

Merci pour tout Ono-san. À bientôt.

A bientôt Ono-san. お 疲 れ 様 で し た。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。https: //t.co/orG820Qpuo – Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 9 août 2020

Cet homme a contribué à changer le monde des jeux de combat. Il a également aidé à changer ma vie. Merci d’avoir cru en nous. Merci Ono-san! https://t.co/MWg6EUeyy2 – Mark Julio (マ ー ク マ ン) (@ MarkMan23) 9 août 2020

Tellement honoré d’avoir partagé quelques rires avec vous au fil des ans. J’ai entendu dire que tu avais un «coup de pied» de m’avoir aussi!お 疲 れ 様 で し た pic.twitter.com/waDoSZJ7Sm – Kenny Omega (@KennyOmegamanX) 9 août 2020

Que Dieu vous bénisse, Ono-san! J’apprécie tout ce que vous avez fait pour la communauté Street Fighter et la FGC! Je ne souhaite que le meilleur pour vous et j’espère vous voir à des tournois / conventions quand vous pourrez le faire en toute sécurité. Vous manquerez certainement! Jusqu’à la prochaine fois! SHORYUKEN! pic.twitter.com/gevUshGpyk – Taji (@ tajh256) 9 août 2020

Tout le meilleur à l’avenir! – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 9 août 2020

Parce que 2020 n’était pas assez merdique. Je lui souhaite le meilleur. 👊👊 #Shoryuken https://t.co/i7Ddq1mwMZ – Ed Boon (@noobde) 9 août 2020

Merci pour toute la joie que tu m’as donnée avec Street Fighter. À travers toutes les périodes difficiles, vous avez tout donné. Je respecterai et apprécierai toujours votre travail acharné et votre optimisme contagieux. Je t’aime et souhaite ton succès là où ton prochain chapitre commence. Merci, Ono pic.twitter.com/nodph676E9 – SonicSol 🔜 2021 (@sonic_sol) 9 août 2020

C’était incroyable de vous connaître et d’être témoin de votre passion pour le jeu! Merci pour tout, Ono-San! pic.twitter.com/DDUGOwWqrB – Marcelo Ferrantini (@MHFerrantini) 9 août 2020

@Yoshi_OnoChin J’ai eu le plaisir de vous rencontrer à plusieurs reprises et la belle énergie que vous partagez partout où vous allez est quelque chose qui nous manquera. Merci pour le travail que vous avez accompli pour rapprocher les communautés et les cultures. ✊🏾❤️ pic.twitter.com/Zsn8OwWtk1 – Kahlief Adams (@Kahjahkins) 9 août 2020

Qu’arrivera-t-il à Street Fighter et Yoshinori Ono?

Dans sa lettre d’adieu, Ono a annoncé que la franchise serait laissée entre les mains de jeunes talentueux de la prochaine génération de Capcom. Quant à Ono, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape du développeur ou s’il continuera dans l’industrie du jeu vidéo.

Il est important de dire qu’Ono quitte Capcom alors que Street Fighter V est sur le point d’entrer dans la dernière étape de son cycle de vie, qui se terminera avec la saison V.Pour l’instant, les raisons pour lesquelles Ono quittera la société japonaise sont inconnues, mais des informations non officielles sont attendues. qu’il y avait des problèmes avec Street Fighter VI.

Selon l’informateur Dusk Golem, le prochain épisode de la série aurait eu des problèmes dans son développement, il a donc été décidé de gagner du temps à travers la saison V pour Street Fighter V.Selon les détails, ces problèmes ont amené Ono à s’arrêter. être le producteur du jeu, ce qui peut avoir conduit le développeur à décider de quitter l’entreprise. Dusk Golem a souligné que le poste d’Ono sera occupé par un développeur bien connu dans la communauté des jeux de combat et peut-être ce talent auquel Yoshinori Ono fait référence en mentionnant que Street Fighter reste entre de bonnes mains et qu’il continuera sans aucun doute d’évoluer sans oublier le travail effectué dessus par le développeur.

Que pensez-vous du départ de Yoshinori Ono de Capcom? Avez-vous été témoin du grand travail du créateur dans la série de combat? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de la création légendaire, nous vous rappelons qu’il était possible que Street Fighter ait fait une collaboration avec Mortal Kombat, mais à la fin cela ne s’est pas produit. Si vous souhaitez en savoir plus sur Yoshinori Ono et Street Fighter, nous vous invitons à cliquer sur leurs noms.

