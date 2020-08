Depuis son lancement en 2017, le eShop La Nintendo Switch est devenue un espace où les jeux indépendants brillent. Cependant, ces dernières années, nous avons vu une série de problèmes qui ont affecté la visibilité des grands exposants indépendants. De la même manière, le consommateur a été bombardé de pelle, ce qui a provoqué le mécontentement de certains développeurs.

Récemment, Joseph Humphrey, co-créateur du jeu 80 Days, s’est adressé au site MCV à propos de ce problème, où il a vivement critiqué l’eShop, mentionnant que la quantité incroyable de pelles a fait éclipser les jeux de qualité. Voici ce qu’il mentionne:

«Le principal problème de l’eShop est qu’il est trop basique. Il y a un si petit nombre de pages sur lesquelles ils peuvent vous montrer, que cela limite grandement les chances d’être découvert. Oui, ils ont une page Découvrir, mais c’est une page unique où les jeux de tous genres et types doivent se battre pour la visibilité.

De même, Mike Rose, de l’étude No More Robots, mentionne que « Au rythme où il évolue, je pense que dans un an environ, l’eShop ressemblera à l’App Store ». Rose parle de l’algorithme eShop et mentionne que dans certains cas, il est nécessaire de dévaluer le prix d’un jeu pour le faire ressortir dans la section Remises. Voici ce qu’il a commenté:

«Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait des montagnes de jeux jusqu’à 80-90% sur Switch, même sur leurs foutues sorties, c’est parce que le magasin trie par unités vendues, pas par revenus. Les listes sont faites avec les jeux les plus téléchargés au cours des deux dernières semaines. Ou, en d’autres termes, si vous rétrogradez votre jeu à 90% et que vous recevez ainsi inévitablement une tonne de téléchargements, vous montez en flèche au sommet des classements. Et une fois au sommet, vous obtenez une autre tonne de ventes pour être au sommet (…) C’est déchirant, et cela me rend vraiment triste à propos de l’eShop ».

De cette façon, il est clair que les développeurs indépendants ne doivent pas seulement rivaliser avec des jeux populaires, comme Fortnite ou Animal Crossing: New Horizons, mais avec des titres de pelle vendus pour quelques pesos de réduction. Espérons que Nintendo pourra améliorer l’eShop et ainsi empêcher ces développeurs de trouver une autre maison.

Dans des sujets connexes, la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 61 millions d’unités dans le monde. De même, Animal Crossing: New Horizons a vendu plus de 22 millions d’unités en moins de six mois.

Via: MCV