Image: Electronic Arts

Plus tôt cette semaine, les investisseurs ont rejeté les plans de paiement proposés par EA pour leurs dirigeants.

Ce n’est pas comme si EA avait eu une mauvaise année – loin de là, en fait. Le coronavirus a été bénéfique pour la plupart des sociétés de jeux cotées et EA en particulier. Leur action se négocie à 143,99 $ US au moment de la rédaction de cet article, un bond considérable par rapport aux 91,77 $ US par action cette fois l’an dernier.

EA a également enregistré une solide série de succès ces derniers temps. Apex Legends marche bien, des succès avec Jedi: Fallen Order, l’excellent Command & Conquer: Remastered Collection et même une certaine bonne volonté de rééditer leur catalogue sur Steam, qui a vu des classiques comme Titanfall 2 prendre un nouveau souffle.

Mais malgré tout cela, Bloomberg rapporte que les investisseurs ont émis près de 171 millions de votes contre le paquet salarial des dirigeants d’EA contre près de 60 millions de votes en faveur. C’est une surprise étant donné le contexte d’entreprise de 2020, avec seulement 2,2% des entreprises des 3000 premières entreprises américaines dont la rémunération des dirigeants a été réduite.

Une partie du problème était qu’EA récompensait ses dirigeants avec des attributions d’actions secondaires avant même que les premières ne soient acquises. «Tout en reconnaissant la nécessité de retenir les hauts dirigeants, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les récompenses spéciales soient relativement rares et peuvent interroger les dirigeants recevant plusieurs récompenses spéciales dans un laps de temps relativement court», a déclaré le conseiller en vote Institutional Shareholder Services, qui a soutenu les appels à voter contre l’EA paquet, dit fin juillet.

G / O Media peut obtenir une commission

CtW Investment Group est allé encore plus loin, affirmant qu’EA est allé « trop ​​loin en termes de rémunération des dirigeants, empilant des primes d’équité exorbitantes » tout en versant « des primes de plusieurs millions de dollars suite à des licenciements de travailleurs ». Ces licenciements au cours de l’exercice comprenaient des licenciements importants au studio d’EA à Melbourne, FireMonkeys.

Pour mettre en perspective les plaintes des groupes d’investisseurs, le directeur de la technologie d’EA, Kenneth Moss, et le directeur financier, Blake Jorgensen, reçoivent chacun 691 745 $ US et 850 000 $ US par an. Cependant, ils reçoivent également des subventions annuelles de participation qui sont souvent beaucoup plus lucratives. Au cours de l’exercice 2020, par exemple, Jorgensen et Moss ont reçu 7,5 millions de dollars US et 5,5 millions de dollars US en actions. C’est après avoir reçu des primes sur actions de plusieurs millions de dollars au cours de l’exercice 2018.

«Le mandataire ne discute pas de la raison pour laquelle la société a accordé à ces dirigeants une récompense spéciale supplémentaire en plus de celle qui est déjà exceptionnelle. On pourrait penser qu’une prime de rétention de plusieurs millions de dollars à la fois suffirait », a fait valoir CtW.

Andrew Wilson, pour ce qu’il vaut, a reçu un peu plus de 21 millions de dollars de rémunération annuelle totale pour l’exercice 2020, alors que «la rémunération totale annuelle de notre employé médian était de 97 986 dollars».

Dans une réponse après le vote, EA a déclaré à Bloomberg que «le conseil et le comité de rémunération tiendront compte de leurs commentaires dans le cadre de notre évaluation continue de nos programmes de rémunération».

Cette histoire est apparue à l’origine sur Kotaku Australia.