L’industrie du jeu vidéo est l’une des plus lucratives, dépassant même celle du cinéma et de la télévision. Ce n’est un secret pour personne que les développeurs et éditeurs les plus reconnus au monde génèrent des chiffres de plusieurs millions de dollars année après année, mais malheureusement, une grande partie de ces montants va aux cadres supérieurs et pas tant aux employés généraux. Dans le cas de Tempête De NeigeIls ont décidé qu’il était temps de faire quelque chose.

Jason Schreier, ex-journaliste de Kotaku qui travaille maintenant pour Bloomberg En enquêtant sur ces types de cas, il a révélé que plusieurs employés de Tempête De Neige Ils ont créé un document anonyme dans lequel ils comparent les salaires, les avantages sociaux, la rémunération et les augmentations de salaire pour chaque année où ils ont été dans l’entreprise. Ceci afin de savoir si tout le monde est payé le même montant insignifiant et de pouvoir en protester.

Ce document a été révisé par Bloomberg, qui assurent que Tempête De Neige Il est déjà connu des développeurs pour offrir des salaires bas par rapport à des entreprises comme Riot Games, Amazon Game Studios, entre autres. Quelques déclarations de travailleurs de Tempête De Neige Ils mentionnent même qu’ils ne pouvaient même pas se permettre de vivre, de sauter des repas et d’utiliser du café gratuit au sein de l’entreprise pour calmer la faim.

D’autre part, les grands dirigeants de l’entreprise bénéficient de nombreux avantages salariaux tels que des augmentations, des promotions constantes, des avantages sociaux élevés et, en général, une meilleure qualité de vie au sein de l’entreprise. Tempête De Neige. Un employé anonyme a témoigné pour Bloomberg qu’une grande partie de ces cadres pouvait gagner plus de 100 000 $ par année, tandis que d’autres ne recevaient que le salaire minimum. Et si vous pensiez que les travailleurs les plus âgés de l’entreprise en étaient exemptés, alors vous vous trompez, car l’un d’entre eux, avec plus de 10 ans de travail pour Blizzard, a révélé que son salaire n’avait augmenté que d’un peu plus de 50 cents. l’heure.

En 2019, Tempête De Neige a fait l’objet de controverses après qu’un groupe de travailleurs a révélé que Bobby Kotick, directeur général, recevra une rémunération de plus de 40 millions de dollars la même année. Non seulement cela, mais ce nombre a augmenté depuis lors, car les actions de la société ont également augmenté en valeur. Jusqu’à présent, la seule solution pour ces travailleurs est de déménager dans d’autres entreprises, mais j’espère que leur cas pourra atteindre les bonnes personnes pour effectuer les ajustements appropriés.

La source: Bloomberg