Le personnel de Blizzard Entertainment se révolte à propos des salaires, après qu’une étude interne visant à garantir un salaire équitable n’a pas produit les résultats escomptés pour les travailleurs. Selon un rapport de Bloomberg, les employés ont commencé à partager vendredi une feuille de calcul anonyme, encourageant les gens à partager leur salaire et les récentes augmentations de salaire.

La plupart des augmentations de salaire accordées après l’étude de Blizzard étaient inférieures à 10%, ce qui, selon Bloomberg, est nettement inférieur à ce que la plupart des gens attendaient. Les employés de Blizzard Entertainment ont déjà décrit avoir dû sauter des repas pour gagner un loyer, tandis qu’un vétéran affirme gagner moins maintenant qu’il ne l’était avec Blizzard il y a près de dix ans.

L’année dernière, la société mère Activision Blizzard a demandé à Blizzard Entertainment de réduire les coûts, ce qui a entraîné des centaines de suppressions d’emplois, avec de nouvelles responsabilités imposées aux travailleurs restants sans augmentation de salaire. La même histoire se répète depuis plusieurs années, alors même que l’entreprise enregistre des bénéfices records.

Une personne a ajouté le salaire et la rémunération du PDG Bobby Kotick à la feuille de calcul anonyme pour comparer les autres salaires répertoriés. Kotick est l’un des cadres les mieux payés de l’industrie des médias de divertissement, avec une rémunération de 30 millions de dollars l’année dernière.

«Notre objectif a toujours été de nous assurer que nous rémunérons nos employés de manière équitable et compétitive», a déclaré à Bloomberg un porte-parole d’Activision Blizzard. «Nous réexaminons constamment les philosophies de rémunération pour mieux reconnaître le talent de nos plus performants et nous maintenir compétitifs dans l’industrie, le tout dans le but de récompenser et d’investir davantage dans les meilleurs employés.