Donjons et Dragons pourraient supprimer le terme «race» dans la création de personnages, et les fans suggèrent de nombreuses alternatives.

En juin, le concepteur principal des règles de Dungeons and Dragons, Jeremy Crawford, a répondu à une question concernant un produit Dungeons and Dragons qui n’a pas encore été annoncé – cependant, les tweets ont récemment refait surface sur ResetEra, où les joueurs ont une longue conversation sur les moyens de le redessiner. le jeu d’une manière plus juste et plus réfléchie.

Vous pouvez consulter le tweet original ci-dessous, qui est le premier élément de preuve suggérant que Dungeons and Dragons pourrait supprimer le mot «race» de la génération de personnage.

Le produit non encore annoncé ci-dessous n’a toujours pas été annoncé. J’en suis excité! #DnD https://t.co/8GsGRgSI1p – Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) 23 juin 2020

Le projet Crawford prétend qu’il est excité est cité dans le tweet auquel il répond et se lit comme suit:

«Plus tard cette année, nous publierons un produit (pas encore annoncé) qui offre un moyen pour un joueur de personnaliser l’origine de son personnage, y compris la possibilité de modifier les augmentations de score de capacité qui proviennent du fait d’être un elfe, un nain ou l’un des D & D est beaucoup d’autres folk jouables. Cette option souligne que chaque personne dans le jeu est une personne dotée de capacités qui lui sont toutes propres. »

Un fan de Dungeons and Dragons a répondu à la réponse de Crawford avec son propre tweet, en disant: «Je remarque que le mot« race »n’est pas utilisé. La WOTC cherche-t-elle à échanger ce mot avec un autre mot, peut-être plus précis? Je pense que «l’espèce» capture ce qu’elle est vraiment mieux, mais elle me semble un peu trop intelligente. »

« Fait amusant, » répondit Crawford. «Le mot« espèce »est utilisé depuis au moins le 14e siècle, période que D&D imite souvent.»

Les gens se sont tournés vers le fil ResetEra lié ci-dessus pour proposer leurs propres substituts, de nombreux joueurs affirmant que «l’espèce» semble en fait un peu trop axée sur la science.

«Ancestry est le meilleur mot à remplacer», a écrit un utilisateur. « Bien sur eux en tout cas. » D’autres suggestions incluent la lignée, les parents, les folkloriques, etc. Le seul consensus unanime semble être le fait que la «race» doit disparaître, et il semble que ce sera le cas.

Par ailleurs, Wizards of the Coast prévoit «sept ou huit» nouveaux jeux dans un proche avenir.