Cela semble et semble complètement irréalisable, mais les géants de Skyrim sont devenus remarquablement bons pour chevaucher des dragons.

J’ai vu un message sur Reddit cet après-midi et je me suis dit: « Bien sûr, cette personne a probablement installé un trop grand nombre de mods et est soumise à un problème. » Mais ensuite j’ai creusé et réalisé que ce n’était pas un cas singulier – les géants n’arrêteront tout simplement pas de voler autour de Skyrim à dos de dragon, et ils le pratiquent depuis des lustres.

Consultez le post ci-dessous, qui est le premier sur lequel je suis tombé par hasard.

Géant chevauchant un dragon de Skyrim

C’est difficile à comprendre, non? Je ne savais même pas si je le croyais au début, et même s’il y avait un géant qui se cognait contre un dragon, vous supposeriez automatiquement que c’était un problème ou quelque chose du genre.

Mais il y a plus dans cette histoire qu’il n’y paraît. Dans des rendus virtuels du nord nordique du monde entier, des géants inventent des moyens de devenir Dovahkiin. Ce sont des dragons volants avec l’habileté de Miraak, sauf qu’ils sont cinq fois plus grands et ont une barbe remarquablement plus développée.

Voici une capture d’écran légèrement meilleure d’il y a 12 jours, où un autre utilisateur a remarqué un dragon géant. Le géant se tient sur la queue du dragon, regardant dans la direction opposée à l’endroit où il vole. Ensemble, ils ont un champ de vision à 360 degrés, ce qui en fait une équipe avec laquelle même les Dragonborn eux-mêmes auraient du mal.

Un dragon d’équitation géant… de Skyrim Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis! Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Mais tous les dragons et géants ne sont pas amis. Après avoir poursuivi mes recherches, j’ai découvert une vidéo d’il y a 18 jours, qui montre un dragon lançant un géant hors de sa queue en planant à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Je ne sais pas si c’était une décision tactique prise collectivement par le dragon et le géant, mais il semble surtout que le géant avait dépassé son accueil en tant qu’auto-stoppeur et que le dragon en avait marre.

Dragon yeets Giant de Skyrim

Il y a 22 jours: une autre observation d’un géant chevauchant un dragon dans Skyrim. Celui-ci a un équilibre remarquable – il se tient debout sur une queue avec une inclinaison pointant fermement vers 5 heures. Il doit avoir des veaux d’acier.

Géant sur un dragon. Buddie up from Skyrim

Il y a deux mois: ce géant a un équilibre encore meilleur. Il parvient à se tenir sur la queue du dragon jusqu’à ce qu’il atterrisse. Je pense que celui-ci est leur chef.

Un géant chevauchant un dragon est apparu. Je ne sais pas comment cela s’est passé mais j’adore ça. de skyrim

Il y a 3 mois: un géant a été aperçu volant dans le ciel nocturne avec sa fidèle monture draconique. Vous pouvez le vérifier ci-dessous, mais soyez prévenu: quelque chose de bien pire est sur le point de venir.

Géant chevauchant un dragon… de Skyrim

Il y a 12 heures: les géants ont appris aux mammouths à chevaucher des dragons. C’est la fin de tous les aspirants Dovahkiin. Comment diable est-il censé affronter un duo mammouth / dragon? Il n’y a aucun moyen possible. Tout ce que vous pouvez faire est de déménager à Riverwood et espérer qu’ils ne voleront jamais votre chemin.

Mammoth est déterminé à partir de Skyrim

Je ne sais pas pourquoi cela se produit, et c’est probablement un problème. Quoi qu’il en soit, il est assez drôle que tant de géants se soient lancés dans l’équitation du dragon comme passe-temps, au point qu’ils ont également appris à leurs éléphants laineux à monter en flèche.

Je pense qu’ils essaient de se venger du géant qui a été envoyé voler dans la stratosphère après avoir reçu une balle dans les balles avec une flèche.