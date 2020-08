Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme vous le savez sûrement, Sony est une entreprise qui non seulement englobe le domaine de la technologie, mais qui, au fil du temps, a diversifié ses activités dans le monde du divertissement en général. Grâce à cela, il a des divisions de musique, de films, de jeux vidéo et plus encore. Eh bien, dans tous ces domaines, il a les droits sur d’importantes franchises de divertissement et a récemment montré ceux de ses productions cinématographiques et de jeux vidéo.

Sony a partagé il y a quelques heures via son compte YouTube officiel une nouvelle vidéo promotionnelle dans laquelle il fait le luxe des franchises qui lui appartiennent dans le monde du celluloïd et des jeux vidéo. Plus précisément, le court métrage promotionnel est axé sur les héros, que ce soit ceux qui appartiennent à la bande dessinée et aux mondes fantastiques ou ceux qui ne portent pas de cape et sont plutôt déguisés en personnes ordinaires et les ont tous présentés de manière égale dans une séquence.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony, en collaboration avec HBO, produira une série du jeu vidéo The Last of Us.

Ainsi, il est possible de voir des personnages de jeux vidéo tels que Deacon St.John de Days Gone, Kratos, de God of War (2018), et même des héros de productions en cours, comme Aloy d’Horizon Forbidden West aux côtés de héros de cinéma. , en tant que personnages de A Good Day in the Neighbourhood (2019), The Justice 2 (2018), Charlie’s Angels (2019), Spider-Man: A New Universe (2018), The Crown, Underworld et Outlanders.

Toutes ces productions ont été réalisées par une division de Sony, comme Sony Pictures, Sony Pictures Releasing ou Sony Pictures Television, ainsi que la division de jeux vidéo Sony Interactive Entertainment.

Trouver: Nous savons déjà quand le film Uncharted sortira en salles.

Que penses-tu de la vidéo? Avez-vous vu des films présentés par Sony? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Sony a récemment créé la division PlayStation Productions, avec laquelle elle tentera de lancer des productions cinématographiques de propriétés de jeux vidéo. Selon la rumeur, l’un des premiers projets serait un film The Last Guardian et il y a aussi des informations indiquant qu’il y aurait un film God of War avec Jason Momoa. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à PlayStation et à ses projets en visitant cette page.

