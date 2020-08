Chez Take Two, près de 90% de leurs revenus sont numériques et ils estiment que ce format prévaudra avec le temps.

Voici un débat qui a eu lieu avec nous ces dernières années. Sont-ils jeux vidéo physiques voué à disparaître? Les temps récents ont montré que le marché numérique est en plein essor, générant encore plus de profits que la vente de jeux au format traditionnel, mais … cela signifiera-t-il la fin des jeux en boîte? À qui Jeux 3D La salle de rédaction a déjà débattu de la question de savoir si les jeux physiques sont une technologie du passé, ce qui pose même le problème de savoir si les magasins physiques finiront par disparaître.

Près de 90% des ventes de Take Two au dernier trimestre étaient numériquesMais maintenant, nous voulons que vous soyez ceux qui débattent de cette question, à la suite des dernières déclarations du chef de Prendre deux, qui a assuré que les jeux vidéo uniquement au format numérique sont une question de temps. Le vétéran Strauss Zelnick n’est pas sans raison, car au cours du dernier trimestre, 87% des revenus de Take-Two ont été numériques, ce qui représente 726,2 millions de dollars. Un chiffre spectaculaire qui dénote la force du marché numérique, surtout en ces temps de pandémie, dans lesquels des pays du monde entier ont été confrontés à divers confinements dus au coronavirus.

Des entreprises telles que PlayStation et avant Xbox ont déjà donné vie à des consoles sans lecteur de disque comme la PS5, et déjà à l’époque de PSP, nous avions un modèle d’ordinateur portable axé sur le numérique, connu sous le nom de PSP Go. Et alors que Nintendo continue de miser sur le physique, et que la Xbox Series X, du moins pour l’instant, n’a annoncé qu’un modèle de console avec lecteur de disque, il semble clair que de plus en plus d’entreprises se tournent vers le numérique. Au point de mettre fin au format physique?

Nous ouvrons le débat aux lecteurs de 3DJuegos afin que vous puissiez partager votre opinion à ce sujet. Le format physique a-t-il un avenir? Comment pensez-vous que ce format pourrait être réinventé? Il ne faut pas oublier que nous vivons à une époque où les plateformes de jeux en streaming telles que Stadia, PS Now ou Project xCloud deviennent de plus en plus fortes, ce qui en un coup se termine avec un support physique. Est-ce l’avenir?

