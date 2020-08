Il y a une scène dans The Last of Us Part 2 où, après avoir approché un établi et démonté votre arme, vous êtes mutilé par derrière par un groupe d’assaillants voyous. Ils ont le dessus, ayant tranquillement arrangé une formation tactique à l’étage supérieur du bâtiment délabré – ils se mettent à l’abri derrière des canapés, des comptoirs de cuisine et des portes entrouvertes. Mais cette scène choquante n’est pas si surprenante – ou du moins ce ne serait pas si vous lisiez les notes manuscrites parsemées sporadiquement dans la ville environnante.

The Last of Us Part 2 tisse un récit sombre rempli de couleurs et de bruit, et pourtant, il regorge d’histoires plus calmes et souvent inédites contenues dans les pages de sa journalisation virtuelle. Un homme perd deux fils à cause d’un culte religieux radical parce qu’il avait trop peur de quitter la sécurité de leur cachette d’aquarium, et meurt assis dans la chaise qu’ils lui ont réprimandée de ne jamais partir; un parent décède sous le toit en ruine d’une usine inondée, avec des médicaments qu’il n’a jamais pu livrer à sa famille malade; un soldat passe ses dernières heures derrière les portes anti-déflagrantes d’un coffre de banque, mourant d’envie de protéger quelque chose qui n’était pas le sien d’un groupe de voleurs cherchant à capitaliser sur le maelström induit par l’épidémie de cordyceps. Ce sont les histoires les plus calmes sur lesquelles le monde de The Last of Us Part 2 est fondé.

Les histoires d’Ellie, Dina, Abby et Lev sont essentielles au récit global de The Last of Us Part 2, mais pas nécessairement à la construction de son monde plus large. Ils le reflètent de manière unique et y réagissent à des moments différents avec des réponses émotionnelles distinctes, mais leurs histoires ne sont probablement pas plus significatives que celles que nous ne jouons pas. Cela peut être dit de la plupart des histoires: ce n’est pas parce que Frodon porte l’Anneau Unique que ses difficultés particulières sont plus grandes que celles de quiconque – ce qui est particulièrement résonnant dans J.R.R. Les livres du Seigneur des Anneaux de Tolkein, où Saroumane revient pour détruire la Comté, prenant la vie de personnes sans nom et non écrites dans le processus.

Ce n’est pas un échec – la narration tourne souvent autour d’un petit groupe de personnages afin de favoriser l’investissement émotionnel, sans lequel il n’y a généralement aucun enjeu que les gens jugent utile de lire ou de jouer. The Last of Us Part 2 offre une solution intelligente à cela en jonçant ses champs de bataille de banlieue avec des notes et des bibelots, ajoutant un contexte historique à des lieux que l’histoire a déjà oubliés.

La meilleure partie de cette structure est qu’elle est complètement facultative. Vous n’avez en aucun cas à lire sur la lente descente d’un déserteur de la WLF dans le fondamentalisme religieux. Il n’est pas essentiel d’en savoir plus sur les nombreuses familles séparées de Seattle qui tentent de se réunir en laissant des traces de lettres et d’héritages. Cependant, choisir d’investir du temps dans ces contes disparates vous permet de comprendre le monde de The Last of Us Part 2 d’une manière plus intime, ce qui, à son tour, augmente les enjeux pour tout ce qui est précieux pour Ellie et Abby.

C’est un monde où les gens ne parviennent pas à sauver leurs proches malgré tout sacrifier pour eux; où les familles se retournent contre les autres pour interpréter le credo d’un prophète martyr de différentes manières; où un couple qui a eu des enfants et un golden retriever, tous nichés dans une petite maison de la prairie, deviennent des bandits ordinaires, par odieux cocktail de nécessité, d’apathie et de haine refoulée.

La façon dont The Last of Us Part 2 tourne autour de cela est méticuleusement bien conçue. D’une part, les gens se plaignent souvent des objets de collection dans les jeux, affirmant qu’ils peuvent briser l’immersion et distiller la tension. C’est en grande partie vrai, et il y a un argument concret à faire pour cela par rapport à The Last of Us Part 2 – j’ai personnellement abandonné ma quête pour trouver chaque pièce et chaque carte à échanger bien avant la fin.

choisir d'investir du temps dans ces contes disparates vous permet de comprendre le monde de The Last of Us Part 2 d'une manière plus intime

Mais les autres objets de collection sont différents. Que vous jouiez Ellie ou Abby, il est souvent dans votre meilleur intérêt de lire les notes qui se fanent dans les bâtiments abandonnés. Ils pourraient avoir un code de sécurité griffonné en bas, vous permettant d’accéder à des ressources précieuses qui sont nécessaires à la progression de votre odyssée à travers l’Amérique. Ou ils pourraient simplement vous informer de ce qui s’est passé des années avant votre arrivée dans un endroit qui a été déserté depuis que la note a été écrite – il y a de fortes chances que vous soyez la première personne à la lire, et la première personne à pouvoir le faire. bénéficier de son contenu en conséquence.

Une fois que vous apprenez que ces notes sont intrinsèquement liées aux paysages que vous traversez, tout commence à changer. Même lorsqu’il n’y a pas de mots, les environnements de The Last of Us Part 2 racontent leurs propres histoires.

Par exemple, quand Ellie arrive à Hillcrest après avoir laissé Dina au théâtre, vous commencez à découvrir des notes faisant référence à Boris, une personne qui est devenue voyou et a décidé de se déchaîner dans les environs. Peu de temps après, lors d’une mini cinématique qui se déroule lorsque vous essayez d’entrer dans un garage menant à la rue suivante, vous êtes pris en embuscade par un Clicker sauvage. Une fois que vous êtes sorti victorieux, vous remarquerez l’arc sur le dos, accompagné d’un carquois complet de flèches – c’est, par implication, Boris, qui a finalement été victime de l’infection cordyceps lui-même, et ignorait probablement complètement l’arc qu’il fait des ravages avec était toujours attaché à sa personne.

Il y a même une section où vous rencontrez un bâtiment partiellement clôturé. La porte est barricadée avec une benne à ordures – dans certains jeux, vous pourriez penser que c’est l’environnement qui vous dit que vous pouvez grimper sur le toit. Ou peut-être êtes-vous quelqu’un qui se dirige juste vers le prochain waypoint – c’est une benne à ordures, qui s’en soucie?

En réalité, cette benne à ordures est – et si vous avez fait attention aux environnements jusqu’à présent, cela devrait être évident – un substitut bon marché aux bars de prison. Quand vous vous en approchez, vous commencez à entendre les gémissements – les lamentations misérables des mordus qui ont été confinés ici pour vivre leurs jours comme infectés affamés et insensés. Une fois que vous déplacez la benne à ordures, leur enthousiasme atteint un nouveau niveau – c’est la première fois que leur mélancolie méditative est interrompue. Étant au courant, j’ai posé trois mines de voyage avant d’ouvrir la porte et de me retirer dans un espace sûr.

Alors qu’ils sortaient de l’obscurité de leur cellule de fortune, sentant la chaleur du soleil pour la première fois depuis des semaines, des mois ou des années, j’ai fait exploser les mines. Cruel, mais nécessaire – il ne me restait que deux balles, et il y avait des dizaines de maraudeurs WLF entre ma position et ma destination. Je suis entré, j’ai pillé le coffre-fort qui n’avait servi à rien aux infectés et j’ai continué mon chemin. Il s’avère que diverses notes sont éparpillées parmi les bâtiments environnants faisant allusion au fait que ces pauvres âmes avaient été rassemblées ici pour vivre leurs jours en captivité, mais les récits partiellement écrits de misère et de malheur contenus dans lesdites notes restent inachevés jusqu’à ce que vous arrivez à les finir avec insistance – pour mettre le clou dans le cercueil, pour ainsi dire.

C’est l’attraction alléchante pour explorer tous les coins et recoins de The Last of Us Part 2 qui nous permet d’apprendre certaines de ses histoires les plus intrigantes

Qu’il s’agisse d’une note écrite à un amour perdu, d’un bibelot laissé pour la postérité, ou d’une benne à ordures, d’un lampadaire ou d’une voiture brûlée, il n’y a rien dans les environnements de The Last of Us Part 2 qui soit placé sans intention. À première vue, il peut sembler que les bâtiments et les paysages soient peuplés de matériaux d’artisanat, de cartes à collectionner et de pièces de monnaie uniquement pour promouvoir l’exploration et vous récompenser pour passer du temps à boire dans le paysage – mais il y a plus que cela.

Bien que je convienne que certaines des cartes à collectionner les plus triviales peuvent être purement la passion des chasseurs de trophées les plus intenses, c’est l’attraction alléchante pour explorer tous les coins et recoins de The Last of Us Part 2 qui nous permet d’en apprendre le plus. histoires intrigantes. La plupart sont misérables, sinon carrément déchirants – mais de temps en temps, une fois par dizaines de notes, il y a de l’espoir. Il est peut-être modeste, et il a peut-être disparu depuis, mais ce n’est qu’après avoir lu les tragédies d’innombrables personnes que vous tomberez enfin sur cette histoire éclairée par un optimisme léger mais tangible. Et cela donne du sens au monde de The Last of Us Part 2 d’une manière que l’histoire n’aborde jamais explicitement, mais s’adapte absolument et intentionnellement.

La narration environnementale de The Last of Us Part 2 n’est pas seulement un addendum facultatif que vous entreprenez pour faire apparaître quelques trophées – c’est une collection d’ésotériques distinctes qui enrichit toute l’expérience. Lorsque vous passez du temps à découvrir les personnages que vous ne rencontrerez jamais, ne verrez ou n’entendrez plus jamais parler, vous vous rendrez compte qu’il y a encore de l’humanité dans ce monde, et que ce n’est pas quelque chose pour lequel se battre, mais quelque chose pour se réunir pour.

