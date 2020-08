L’événement des Jeux d’été d’Overwatch est de retour et apporte toutes les peaux ensoleillées sur le thème de la plage auxquelles vous pourriez penser.

L’événement saisonnier des Jeux d’été est un favori des fans et est de retour sur le client en direct jusqu’au 26 août. Il y a deux ans, les fans ont été bénis avec Grillmaster: 76, et cette année est le temps de Pharah au soleil. Le mode de jeu sur le thème de la Rocket League, Lucioball, et une multitude de nouveaux skins, dont le maître nageur Pharah et la pêcheuse Brigitte, ont été accompagnés du thème océanique.

Longtemps pas de mer. Plongez en tant que sauveteur Pharah (légendaire)! 🏊‍♀‍ Commencez votre entraînement pour Overwatch Summer Games, arrivant le 4 août ⚽ pic.twitter.com/nzQA5hd625 – Overwatch (@PlayOverwatch) 3 août 2020

Il y a cinq skins légendaires au total: Tropical Baptiste, Lifeguard Pharah, Feskarn Brigitte, Karate Doomfist, Surf’s Up Echo. Lorsque Blizzard a taquiné la peau de Lifeguard Pharah sur Twitter, les fans sont devenus fous. Pharah a troqué son armure lourde contre un rembourrage léger et ses fusées emblématiques. Surf’s Up Echo est un favori personnel, sculpté pour ressembler à la torche olympique et aux ailes de planche de surf. Chacun des skins légendaires coûtera 3000 pièces, alors faites votre choix ou choisissez avec soin. Si vous choisissez de moudre, des récompenses supplémentaires peuvent être acquises chaque semaine. Au cours de la première semaine, du 4 au 11 août, les joueurs peuvent gagner le skin Union Jack Tracer après avoir remporté neuf matchs. Du 11 au 18 août, la peau du Bastion du château de sable est à gagner et la dernière semaine du 18 au 26 août, Ice Cream Orisa est la cerise sur le gâteau de l’événement. En cours de route, vous gagnerez des icônes de joueur et des sprays liés au skin de héros de la semaine.

Lúcioball est de retour

Temps pour plus de plaisir au soleil! ☀️ Overwatch Summer Games est MAINTENANT LIVE! ⚽: https://t.co/z5BI8kkDUD pic.twitter.com/r6yYiTcF3o – Overwatch (@PlayOverwatch) 4 août 2020

Lúcioball est de retour avec une nouvelle fusée, remixée et prête pour l’action. Le nouveau mode Lúcioball Remix prend une tournure rapide et chaotique sur l’ancien mode de jeu. Lucioball Remix lance deux balles au lieu d’une dans l’arène. Les balles bonus apparaissent au hasard et valent trois points chacune. Une fois que l’opposition a marqué un but, les joueurs ne se réinitialisent plus, mais continuent à avancer dans un free for all chaotique. Lúcio a reçu quelques modifications spécifiques à Lúcioball qui ajoutent plus d’élan et de contrôle à sa boîte à outils. Lúcio peut s’accroupir en l’air pour se précipiter vers le sol, ses temps de recharge ont été réduits, la portée de boop et de mêlée a été augmentée, Lúcio se déplace plus vite et les pads de saut l’enverront plus haut qu’avant.

Tous les articles des Jeux d’été des années précédentes sont disponibles à l’achat. L’événement des Jeux d’été se déroule du 4 au 26 août et apporte un ton léger au titre de tireur.

