Image: SGDQ

Summer Games Done Quick s’est terminé après une semaine de streaming, et tout ce qui a été dit et fait, nous avons eu une semaine de merde très cool, des moments amusants et plus de 2 millions de dollars amassés pour Médecins sans frontières, également connu sous son meilleur nom de Médecins Sans Frontières .

Bien que l’événement de cette année soit une émission uniquement en ligne et se déroule au milieu d’une pandémie mondiale et d’une crise économique déchirantes, les téléspectateurs se sont toujours séparés d’une énorme quantité d’argent, le total final de SGDQ 2020 s’élevant à 2308922,84 $.

Cet argent va directement à DWB, qui, en plus de tous ses autres travaux mondiaux étonnants, est désormais également aux premières lignes de la lutte contre la propagation et les effets de Covid-19.

Si vous avez manqué l’une des actions et que vous souhaitez rattraper le retard, GDQ a une page YouTube avec une archive de toutes les courses qui ont eu lieu au cours de la semaine.

G / O Media peut obtenir une commission

Les fans de ces événements peuvent marquer du 3 au 10 janvier 2021 dans leur calendrier, car c’est à ce moment-là que l’homologue de SGDQ Awesome Games Gone Quick a lieu.