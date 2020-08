L’événement estival annuel de Games Done Quick a d’abord dû être reporté, puis mis en ligne en raison de la pandémie COVID-19, mais malgré les nombreux obstacles, le marathon de bienfaisance se déroulera à partir de ce dimanche 16 août.

L’événement se déroule 24 heures sur 24 pendant une semaine complète du 16 au 23, avec tous les profits allant à Médecins sans frontières, un organisme de bienfaisance pour lequel GDQ a recueilli des millions par le passé. Cette année, en raison du retard de l’événement estival, GDQ a ajouté un événement supplémentaire en avril pour collecter des fonds pour le soulagement des coronavirus.

Bien que l’événement n’ait plus de présence physique, pour la plupart des téléspectateurs à la maison, l’expérience sera la même. Summer Games Done Quick sera diffusé pendant toute la durée de l’événement sur sa chaîne Twitch, avec des vidéos également disponibles après coup sur YouTube.

Avec tous les participants diffusant depuis chez eux, le SGDQ, en ligne uniquement, a pu inclure des jeux intéressants qui nécessitent des configurations plus uniques. Vous pouvez consulter le programme complet dans votre heure locale ici, mais certains points saillants à surveiller comprennent:

The Witcher 3: Wild Hunt – 21h47 PT, 17 août The Last Of Us – 21h55 PT, 19 août Mode Grounded, Glitchless, New Game, 3: 00: 00Half Life: Alyx – 6: 27 PM PT, 20 août Jeu bonus 4 (et potentiellement le premier jeu VR à être inclus dans GDQ) Any% No Spin, 0: 40: 00 Star Wars: Knights Of The Old Republic – 1: 15 AM PT, 21 août Crypt of the NecroDancer: AMPLIFIED – 20:15 PM PT 21 août Pump It Up! – 20:41 PM PT 21 août Jeu bonus 5, Showcase, Arcade CabinetFinal Fantasy VII Remake – 9:51 AM PT 22 août Smash Bros 64 , Brisez la cible – 12: 25 PM PT, 22 août Tous les personnages, les yeux bandés, 0:12:00