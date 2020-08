Image: SGDQ

Bien que la partie sur place des Jeux d’été Done Quick de cette année ait dû être annulée grâce à vous-savez-quoi, il y a encore une tonne de jeux joués en ligne très rapidement, toute la semaine.

QUE FAIT RAPIDEMENT LES JEUX D’ÉTÉ?

C’est l’équivalent estival de Awesome Games Done Quick, et se déroulera du dimanche 16 août au dimanche 23 août. C’est une vitrine d’une semaine de certains des meilleurs speedrunners du monde jouant à tous vos jeux préférés aussi vite que possible, et expliquant comment ils le font / partagent des informations intéressantes au fur et à mesure.

O PUIS-JE REGARDER?

Le visionnage est gratuit, et vous pouvez le faire ici. Ce que vous devriez, car il ne s’agit pas uniquement de jeux vidéo, mais de charité.

ATTENDRE, CECI EST POUR LA CHARITÉ?

Ouaip! Le tout est de collecter des fonds pour Médecins sans frontières. À titre de référence, l’événement de cette année a débuté par une conférence de l’organisation, où il a été révélé que les 3 millions de dollars recueillis lors de l’événement de l’année dernière étaient allés directement aux efforts de DMF pour Covid-19 aux États-Unis.

Alors, où puis-je faire un don?

Faites un don ici.

A QUELLE HEURE EST TOUT TOUT?

Il y a un calendrier ici. C’est un si bon calendrier qu’il détecte automatiquement votre fuseau horaire et affiche les heures / dates en conséquence. Prenez des notes, conférences de presse E3.

ET SI JE MANQUE QUELQUE CHOSE?

Se détendre! Ce fil Reddit renvoie à chaque VOD téléchargée à la fin d’une lecture, mais SGDQ devrait également télécharger des clips sur sa propre page YouTube.

COOL, MERCI, autre chose?

Non, va regarder des matchs.