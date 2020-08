L’Australian Classification Board (ACB) a mis à jour ses directives pour inclure un avis spécial sur les boîtes de jeux vidéo qui mentionne spécifiquement s’il a des achats dans le jeu.

Cela a été mis en lumière par l’utilisateur de Reddit BeforeJam qui a remarqué que les notes des jeux à venir comme PGA Tour 2K21, Marvel’s Avengers, FIFA 21 et Madden NFL 21 mentionnent toutes spécifiquement les «achats en jeu» dans leur classement. Vous pouvez voir à quoi ressemble la nouvelle clause de non-responsabilité ici sur Amazon Australie.

Cette évolution intervient après que le gouvernement australien ait lancé de multiples enquêtes sur les boîtes à butin pour déterminer une ligne de conduite pour protéger les consommateurs.

Aux États-Unis, le principal groupe de classification – l’ESRB – a commencé à mettre des autocollants spéciaux sur les boîtes de jeux vidéo pour indiquer si un jeu a des achats en jeu et des articles aléatoires à acheter. L’ESRB, cependant, est un groupe indépendant autorégulé qui travaille sur les conseils de l’industrie du jeu vidéo et des groupes commerciaux. L’ACB, quant à elle, est une institution gouvernementale.

Les microtransactions sont populaires dans de nombreux jeux vidéo – en fait, il est rare qu’un grand jeu AAA ne comporte pas de microtransactions sous une forme ou une autre. Les éditeurs ont pris de la chaleur pour la façon dont ils sont mis en œuvre, et les boîtes de butin aléatoires sont devenues moins populaires dans les jeux de console AAA à la suite de la controverse Star Wars: Battlefront II. Une forme populaire de microtransactions aujourd’hui est les articles cosmétiques via les systèmes Battle Pass. Par exemple, on estime que le Battle Pass pour Call of Duty: Modern Warfare and Warzone rapporte des centaines de millions de dollars grâce à ses microtransactions.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Top des nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 août 2020La montée d’Arasaka, la société qui veut gouverner le monde | Cyberpunk 2077 LoreSam Fisher dans Rainbow Six Siege: tout ce que vous devez savoirQue signifie le délai de Halo Infinite pour le lancement de la Xbox Series X | Generation Next13 séries TV Netflix a annulé en 2020Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 9-15 août 2020Call Of Duty: Warzone – Top 5 GlitchesThe Legend of Korra: 11 meilleurs épisodes à regarder Apex Legends Saison 6 – Bande-annonce de gameplay amélioréeFortnite retiré de l’App Store, Epic Games poursuit Apple | Enregistrer StateTony Hawk’s Pro Skater Warehouse ComparisonAHS Hotel Episode 11 « Battle Royale » Breakdown

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: NOUS comprenons enfin quel genre de jeu Marvel’s Avengers est