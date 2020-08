Par Rodolfo León

17/08/2020 19h51

Pendant des années, les jeux vidéo ont fait l’objet de fausses accusations lorsqu’ils parlent de comportements violents et d’autres sujets sans rapport. Bien que plusieurs études aient révélé que ce passe-temps offre en fait plus d’avantages que d’inconvénients, les médias continuent de le qualifier de mauvais et même de nocif pour la santé. Eh bien, de nouvelles recherches montrent exactement le contraire.

D’accord avec National Literacy Trust, une fondation indépendante de Royaume-Uni axé sur l’offre de compétences en écriture et en lecture aux enfants handicapés, 79% des jeunes qui jouent à des jeux vidéo lisent plus que la personne moyenne et 63% d’entre eux écrivent également du contenu pour aider d’autres joueurs, par exemple via des guides ou des conseils sur les blogs et les forums.

Ces résultats ont été obtenus grâce à une enquête menée auprès de plus de 4 600 jeunes âgés de 11 à 16 ans. Mais ce n’est pas tout, car cette même recherche a révélé que les jeux vidéo contribuent également à améliorer l’alphabétisation des enfants. Jonathan Douglas, Directeur de National Literacy Trust, a expliqué ce qui suit:

«Nous savons que les jeux vidéo sont une activité quotidienne dans la vie de nombreux enfants, jeunes et familles à travers le Royaume-Uni, il est donc très excitant pour nous de trouver l’opportunité que les jeux peuvent offrir aux jeunes pour pratiquer la lecture, stimulez votre créativité par l’écriture et améliorez votre communication avec vos amis et votre famille. «

Douglas a déclaré que le COVID-19[feminine Cela les a forcés à trouver de nouvelles façons d’encourager la lecture et l’écriture et, à leur grande surprise, les jeux vidéo se sont révélés être les méthodes les plus efficaces.

