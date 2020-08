Une variété de jeux Xbox 360 précédemment supprimés qui n’étaient pas disponibles pour les joueurs à acheter pour Xbox One ont réapparu, notamment Silent Hill Downpour, Dirt 3, etc.

La nouvelle provient d’une série de tweets publiés par Wario64, dont le premier indique que plusieurs jeux Xbox 360 retirés de la liste ont été remis en vente pour Xbox One. Consultez les tweets ci-dessous, qui spéculent sur les raisons pour lesquelles cette résurgence de jeux précédemment indisponibles s’est produite, et les détails des jeux confirmés comme ayant été remis en vente jusqu’à présent.

Quelques jeux X360 notables remis en vente pour XBO (liste de travail): https://t.co/XcDm06yP1y • Prémonition mortelle

• DiRT 3

•Carburant

•GRILLE 2

• Midnight Club LA

•Suzerain

•Pur

• Averse de Silent Hill

• Tom Clancy’s HAWX (à 60 $…) si vous achetez, notez que cela ne donnera probablement pas de licence X360 pic.twitter.com/2rJTcqLaKr – Wario64 (@ Wario64) 1 août 2020

«Je suppose que Microsoft travaille sur un backend BC [backwards compatibility] trucs en préparation pour la Xbox Series X mais je ne sais pas s’ils avaient l’intention de remettre en vente certains jeux BC retirés de la liste », a écrit Wario64. «Fonction Megaton cependant: nous pouvons utiliser notre crédit Microsoft sur les jeux Xbox BC sans avoir à utiliser une Xbox 360, enfin.»

Wario64 a ensuite répertorié les jeux que les joueurs Xbox One peuvent désormais acheter, qui étaient tous introuvables jusqu’à présent. La liste comprend Deadly Premonition, Dirt 3, Fuel, Grid 2, Midnight Club LA, Overlord, Pure, Silent Hill Downpour et Tom Clancy’s HAWX.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

«Si vous achetez, notez que cela ne donnera probablement pas de X[box] Licence 360 ​​», a conclu Wario64.

Vous pouvez voir les jeux remis en vente par vous-même sur le Microsoft Store officiel. Si la liste comprend quelque chose que vous avez aimé sur la Xbox 360, vous pourrez l’acheter pour votre Xbox One. La plupart des jeux – qui datent de plusieurs années – ont un prix raisonnable, bien que le HAWX de Tom Clancy coûte 60 $ pour une raison quelconque.

Dans le même ordre d’idées, nous en saurons plus sur la Xbox Series X plus tard ce mois-ci. En plus de remettre en vente ses anciens jeux, Xbox fait également la promotion de ses nouveaux jeux – Grounded est déjà un best-seller de Steam, ayant déjà attiré plus d’un million de joueurs.

Cependant, ce n’est pas l’actualité Xbox la plus importante. Pendant que tout cela se passait, le patron de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré sans détour que Craig the Brute était la nouvelle mascotte officielle de la Xbox. Incroyable.