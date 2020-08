Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a poussé de nombreuses personnes à rester à la maison et à chercher de nouvelles façons de se divertir. En conséquence, l’industrie du jeu vidéo a connu un excellent trimestre au cours duquel les joueurs aux États-Unis ont dépensé plus que jamais sur ce support de divertissement.

Selon un nouveau rapport de NPD Group, au deuxième trimestre de 2020 (d’avril à juin), l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis a généré des revenus de 11,6 millions de dollars par jour. Ce chiffre tient compte de l’argent généré par les ventes de jeux physiques, numériques, d’abonnements et de jeux mobiles.

Cela représente un nouveau record pour l’industrie du jeu vidéo. Jusqu’à récemment, le trimestre au cours duquel il avait été le plus dépensé était le premier de 2019, au cours duquel un chiffre d’affaires de 10,9 MMDD avait été réalisé. Cela signifie que le record a été dépassé de 7%.

«Aujourd’hui, nous avons plus de lecteurs vidéo qui jouent pendant de plus longues heures, dépensant plus dans le processus; ce que les acteurs, nouveaux et anciens, découvrent, c’est une industrie qui leur propose une grande variété d’expériences, quel que soit l’appareil ou la plate-forme », a expliqué Mat Piscatella, analyste chez NPD Group. « Pendant la pandémie, beaucoup se sont tournés vers les jeux vidéo, non seulement pour rester occupés, mais pour rester en contact avec leur famille et leurs amis. »

Quels ont été les grands gagnants?

Maintenant, nous savons que l’industrie s’est développée, mais quels ont été les grands succès de cette période? Il y en avait plusieurs.

Tout d’abord, ce qu’il faut préciser, c’est que la Nintendo Switch, la PlayStation 4 et la Xbox One ont enregistré de meilleures ventes qu’à la même période l’année dernière. De même, la vente d’accessoires de jeux vidéo a augmenté de 50%.

D’autre part, des titres comme Animal Crossing: New Horizons; Call of Duty: guerre moderne; Call of Duty: Warzone; Candy crush saga; Candy Crush Soda Saga; Final Fantasy VII: Remake; Grand Theft Auto V; Mario Kart 8: Deluxe; Minecraft; NBA 2K20, Pokémon GO et The Last of Us: Part II ont été les grands succès de cette période.

Et vous, avez-vous vu ce succès venir? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis.