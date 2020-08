Par Stephany Nunneley,

Samedi 1 août 2020 15:07 GMT

Certaines statistiques intéressantes des joueurs de Ghost of Tsushima ont été publiées par Sony.

Selon Sony, au cours de ses 10 premiers jours de disponibilité, Fantôme de Tsushima les joueurs ont participé à 57,5 ​​millions de duels, caressé 8,8 millions de renards, passé 810 ans à cheval et pris 15,5 millions de photos.

Les autres statistiques incluent 139,4 millions d’ennemis s’effondrant dans la peur, 14,2 millions de Haikus ont été écrits et 28,1 millions de chansons de flûte ont été jouées.

Vous pouvez consulter le reste des statistiques ci-dessous.

Le jeu est la première adresse IP originale la plus vendue sur PS4 et il a fait ses débuts avec 2,4 millions de ventes.

Si vous débutez tout juste dans Ghost of Tsushima, ou si vous avez simplement besoin d’aide, voici quelques conseils pour devenir le samouraï ultime. Ici. nous vous donnons également des informations sur les meilleures armes fantômes, les améliorations de posture et les techniques et où trouver chaque kit d’épée, objet de vanité et l’œuf de Pâques du chapeau secret.

