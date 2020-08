La mise à jour de la saison 5 de Call of Duty: Warzone a fait de la combinaison incroyablement puissante Juggernaut une plus grande partie des modes de bataille royale réguliers du jeu. La combinaison, qui donne à son porteur une armure supplémentaire, des capacités et un minigun, n’est plus limitée à un mode distinct à durée limitée.

« C’est un si mauvais changement que personne ne l’a demandé ou voulu », a déclaré un joueur de Warzone sur Reddit. « Laissez cela aux modes à durée limitée. S’il vous plaît, n’ajoutez pas de choses stupidement surpuissantes comme celle-ci dans les modes standard. »

La combinaison de mastodonte a été introduite pour la première fois dans le cadre d’un mode à durée limitée où les joueurs se disputaient une seule couleur. C’était similaire aux autres modes en ce sens que 150 joueurs ont sauté dans Verdansk pour se battre pour l’un de ces puissants costumes. Ils atterriraient dans le cadre d’un package de soins, tout comme les chargements réguliers tomberaient à différents moments du jeu, quelque part sur la carte. L’équipe qui a obtenu l’un des costumes en premier est devenue une énorme menace pour tous les autres à proximité.

«À quoi pensaient-ils même? a déclaré un autre joueur qui venait de mourir d’un match qui s’est terminé avec plusieurs joueurs armés de combinaisons Juggernaut dans le cercle. « Je ne suis pas d’accord avec le fait que les mastodontes soient dans le mode principal, mais S’ils le devaient, ne devrait-il pas être juste une couleur pour le jeu? »

Les mastodontes sont si puissants – et souvent les raisons pour lesquelles Warzone a de grands moments Resident Evil-esque – que l’on peut affronter toute une équipe à bout portant. Cela s’est produit dans le genre avant: les combinaisons mech de Fortnite (une combinaison robotique géante qui peut tirer des roquettes) ont donné aux porteurs un avantage incroyable dans cette bataille royale l’année dernière.

La nouvelle mise à jour de la saison 5 de Warzone a apporté de nombreux changements importants à Verdansk. Un train de butin fait maintenant son chemin sur la carte, les joueurs peuvent maintenant ramasser et lancer des bidons de gaz explosifs, et le stade est enfin ouvert à l’entrée. Il y a même des codes secrets qui sortent des claviers dans le stade.

La nouvelle implémentation de Juggernauts, qui fonctionne de manière similaire aux événements Fire Sale et Jailbreak qui sont arrivés à Warzone plus tôt, est une petite partie de la mise à jour. C’est quelque chose que certains joueurs voulaient désespérément changer quelques heures après la sortie de la mise à jour.

