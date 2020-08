Graphique: Gabe CareyBest Deals du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une remise exclusive sur le chargeur sans fil PowerWave Sense d’Anker, un haut-parleur Bluetooth Libratone, une paire d’écouteurs véritablement sans fil JBL, une réduction rare sur Nintendo Switch Joy-Con, un démarreur de saut de crête Gooloo 4000A, un four à convection Cusinart et un masque facial Le pack de cinq chez Nordstrom Rack mène les meilleures offres de lundi.

Bookmark Kinja Deals et suivez-nous sur Twitter pour ne jamais manquer une offre!

G / O Media peut obtenir une commission

Les Samsung Galaxy Buds font partie des meilleurs écouteurs véritablement sans fil disponibles, principalement grâce à leurs deux pilotes AKG dynamiques, à leurs doubles microphones adaptatifs pour des appels sans électricité statique, au mode sensible à la température ambiante et à leur résistance à l’eau. Vous recevrez également un chargeur sans fil dans la boîte pour vous aider à restaurer sa batterie de six heures. Mieux encore, tout cela est beaucoup moins cher aujourd’hui, l’offre de Best Buy les ramenant à 110 $. Selon Adam Clark Estes de Gizmodo, ils ne seront pas les meilleurs AirPods, mais si vous n’êtes pas dans le camp d’Apple, les Galaxy Buds sont de bonnes alternatives.

G / O Media peut obtenir une commission

Cet accord a été initialement publié par Quentyn Kennemer le 6/10/2020 et mis à jour par Jordan McMahon avec de nouvelles informations le 8/10/2020.

Si vous avez une pléthore d’appareils à brancher, je vous suggère une barrette Anker PowerPort. À 18 $, c’est une baisse de prix d’environ 5 $. Vous pouvez brancher vos cordons USB-C, ainsi que des clés USB traditionnelles et trois prises de courant. J’attraperais ça avant qu’il ne disparaisse!

G / O Media peut obtenir une commission

23 $

De Amazon

894 achetés par les lecteurs

Avec la batterie externe de charge sans fil de 10 000 mAh d’Aukey, vous n’avez pas besoin de chercher des câbles lorsque vous avez besoin d’une recharge rapide pendant que vous êtes en déplacement. Habituellement 40 $, vous obtiendrez une réduction de 8 $ avec un code de coupon exclusif KINJAWL02.

J’ai examiné ce modèle exact et j’ai trouvé que c’était un délice. Il est extrêmement polyvalent avec jusqu’à 10 W en sortie sans fil, plus 18 W sur USB-C Power Delivery. Après en avoir examiné une, je peux vous dire que ma fonctionnalité préférée est la béquille intégrée, vous permettant de soutenir votre téléphone pour vous amuser et jouer pendant que la batterie reçoit son traitement de spa.

G / O Media peut obtenir une commission

32 $

Depuis amazonUtilisez le code KINJAWL02

145 achetés par les lecteurs

Si vous recherchez une alternative à l’airpod d’un bon prix et d’une qualité exceptionnelle, puis-je vous diriger vers JBL? Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil bénéficient d’une réduction de 47% cette semaine chez Best Buy et font un excellent cadeau pour vous-même ou pour un être cher qui souhaite améliorer son expérience musicale en déplacement.

Emportez ces écouteurs sans fil partout où vous en avez besoin et profitez d’une connectivité facile via Bluetooth et passez facilement aux appels téléphoniques. Rapide à coupler avec votre téléphone et vous aurez jusqu’à quatre heures d’utilisation avec une seule charge. Ils sont conçus pour un ajustement serré, mais aussi pour le confort, donc s’entraîner avec ces travaux est un problème. Il existe quelques options de taille pour vous assurer que les manchons d’oreille et les embouts sont confortables pour vous. L’étui de chargement prend environ deux heures pour vous préparer à écouter en déplacement. Et vous aurez vingt heures d’autonomie de la batterie du boîtier une fois qu’il est chargé. Pas trop encombrant, confortable, bon prix. Que pourriez-vous demander de plus?

Cet article sera expédié gratuitement.

G / O Media peut obtenir une commission

Si votre téléphone peut le gérer, le PowerWave Sense Pad d’Anker peut charger des appareils sans fil à des vitesses allant jusqu’à 11 W. Déposez simplement votre appareil sur la tablette et le chargeur détectera tous les détails sales pour vous. C’est généralement un billet de 36 $ pour en posséder un, mais avec un code exclusif KINJA2509, votre total tombe à 27 $.

Il est livré avec un chargeur mural Quick Charge 3.0, et l’un des avantages de sa construction en alliage est une meilleure dissipation thermique, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la surchauffe à aucun stade du processus de charge.

G / O Media peut obtenir une commission

27 $

Depuis amazoneUtilisez le code KINJA2509

Si vous voulez une configuration de divertissement un peu plus propre, un support mural est l’un des meilleurs moyens d’y parvenir. Le support articulé d’Everstone peut contenir des téléviseurs entre 32 « et 70 », et prend en charge les trous VESA jusqu’à 600 x 400, et c’est jusqu’à 27 $ avec le code de réduction QUH5XNAQ. Vous recevrez un câble HDMI de 6 pieds dans la boîte en prime.

Avec un, votre téléviseur peut se blottir jusqu’à 2,6 « près du mur et s’étendre de 16 » à pleine extension, et vous pouvez incliner et faire pivoter la chose pour obtenir l’angle parfait.

G / O Media peut obtenir une commission

27 $

Depuis amazonUtilisez le code QUH5XNAQ

De temps en temps, il y a une offre Meh du jour qui nous fait nous asseoir et vraiment jeter un coup d’œil. Aujourd’hui, c’est ce jour-là. Ce haut-parleur Bluetooth / WiFi 360 ° Libratone Zipp avec Airplay 2 est de 154 $ de réduction en ce moment et ce sont des économies absolument irréelles.

Ce haut-parleur sans fil vous offre jusqu’à dix heures de syntonisation avec une seule charge et offre des sons complets dans la pièce. Il se connecte facilement à votre Android ou iPhone. Vous pouvez jumeler jusqu’à six de ces enceintes pour un son encore plus audacieux si vous voulez être aventureux dans votre configuration. C’est ce qu’est l’Airplay 2. Il permet le streaming multi-pièces à partir d’un appareil afin que vous puissiez jouer différentes choses dans différentes pièces. Plutôt cool. Il s’agit d’une détection de geste silencieuse, de cinq préréglages de listes de lecture / stations de radio et de se connecter à Spotify de manière transparente. Il a un haut-parleur pour prendre les appels, tout fonctionne via Bluetooth. Ils viennent également dans toute une gamme de couleurs. Vous pouvez choisir entre le gris graphite, le rouge victoire, le lagon profond, le gris nuageux, le noir profond de l’Atlantique ou le noir nordique. Ce haut-parleur coûte normalement 253 $ chez Amazon, il s’agit donc d’une vente incroyable si vous avez besoin d’un nouveau haut-parleur sans fil pour votre domicile.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles sur Meh et que vous aimez ce que vous avez vu, ils proposent des frais mensuels de 5 $ pour bénéficier de la livraison gratuite sur toutes vos commandes, quel qu’en soit le nombre. Sinon, il s’agit d’un tarif fixe de 8 USD.

G / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes un audiophile et que vous construisez une installation de cinéma maison de garce, vous méritez absolument les moniteurs de Klipsch, en vente au prix de 540 $. Ces bébés fantaisie coûtent généralement 799 $, soit plus de 250 $ de réduction. C’est une affaire ÉNORME.

Qu’est-ce qui distingue la marque Klipsch? Eh bien, je ne suis pas un audiophile, alors je vais laisser la description d’Amazon parler d’elle-même:

Tweeters 1 ”à charge en titane avec cornes tractrix Woofers 6,5” avec boîtier à ports 1 x paire d’entrées de niveau phono RCA avec interrupteur pour la polyvalence d’entrée phono / ligne (préampli phono avec borne à vis de terre) Technologie sans fil Bluetooth

Les haut-parleurs ont également des critiques élogieuses sur Amazon, vous ne pouvez donc pas vraiment vous tromper avec cet achat. Améliorez votre paysage sonore (?) Dès aujourd’hui!

G / O Media peut obtenir une commission

540 $

De Amazon

111 achetés par les lecteurs

Reste à savoir s’il s’agit d’un coup publicitaire. Mais le fait est que NordVPN affirme que la réduction de 70% précédemment en cours sur son plan de 3 ans sera bientôt expirée. La société de réseau privé sécurisé, qui a réussi à percer les cinq meilleurs VPN comme le suggèrent nos lecteurs, est censée effacer l’inventaire virtuel dans un compte à rebours final jusqu’au 17 août, dernier jour de la vente.

Recommandé par PCMag, WIRED, Forbes et un tas d’autres publications remarquables répertoriées sur leur site, NordVPN offre une sécurité de premier ordre, des vitesses rapides, un service client 24h / 24 et 7j / 7 et une assistance pour six appareils à la fois, éventuellement par un hôte de 5000 serveurs dans le monde entier. Avec une interdiction potentielle de TikTok imminente aux États-Unis, la recherche d’un VPN pourrait bientôt être la seule solution viable pour accéder au service, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur personnel.

Sinon, les VPN sont un outil utile pour garder votre historique de navigation privé et protéger votre FAI.

G / O Media peut obtenir une commission

La plupart d’entre nous ont passé les quatre derniers mois à binging Netflix et Hulu, ou à jouer à des jeux vidéo pour passer le temps … alors peut-être est-il temps pour une mise à niveau TV? Les téléviseurs intelligents sont extrêmement utiles, et grâce à l’offre Gold Box d’Amazon, vous pouvez obtenir un beau et grand téléviseur Insignia 4K Fire de 50 pouces pour seulement 260 $. Vous pouvez même y brancher une antenne!

Si vous êtes inquiet pour la qualité, ce téléviseur affiche une note de 4,3 sur Amazon après près de 750 critiques, donc c’est un très bon bilan! Il dispose également de trois ports HDMI, ce qui est utile pour ceux qui ont beaucoup de consoles de jeu et un Chromecast (donc moi, essentiellement).

Cette Amazon Gold Box est toujours en ligne depuis un certain temps, mais qui sait combien de temps cet accord durera encore. Si vous êtes intéressé, prenez-en un aujourd’hui!

G / O Media peut obtenir une commission

270 $

De Amazon

48 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié par Elizabeth Henges en juillet 2020 et mis à jour par Quentyn Kennemer avec de nouvelles informations le 8/7/2020.

Si vous recherchez de nouvelles façons de protéger vos précieux appareils ou produits technologiques contre les dommages, vous devriez aller de l’avant et vérifier ce parasurtenseur à 3 ports Belkin qui comprend deux ports USB afin que vous puissiez recharger facilement votre téléphone ou votre tablette. Il est fabriqué avec une base rotative, de sorte qu’il s’adapte même dans les endroits les plus étroits. Mais le but est d’empêcher vos ordinateurs portables et tout le reste de frire pendant les pannes de courant ou … les surtensions, duh. Et à 17 $, c’est 15% de réduction sur le prix catalogue initial. Cela me semble solide.

G / O Media peut obtenir une commission

17 $

De Amazon

7511 achetés par les lecteurs

Si vous perdez ou égarez pour toujours des accords, c’est l’affaire pour vous. J’en avais en fait un alors que je voyageais beaucoup et que je le laissais ironiquement dans une chambre d’hôtel. Si vous êtes un peu oublieux comme moi, avoir moins d’accessoires est un plus. Ce chargeur 2 en 1 prendra soin de votre iPhone et Apple Watch pour seulement 24 $.

La vraie beauté est que vous pouvez certainement charger les deux en même temps. Et évidemment, vous pouvez charger vos iPad de toutes tailles avec cet accord USB, mais à peu près tout ce qui utilise un câble Lightning. C’est un excellent combo si vous êtes un utilisateur Apple qui a parfois le cerveau dispersé.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles sur SideDeal et que vous aimez ce que vous avez vu, ils proposent des frais mensuels de 5 $ pour bénéficier de la livraison gratuite sur toutes vos commandes, quel qu’en soit le nombre. Sinon, il s’agit d’un tarif fixe de 8 USD.

G / O Media peut obtenir une commission

Je ne sais pas pour vous les gars, mais j’oublie souvent de brancher mon iPhone 8 Plus (un peu ancien) presque tous les deux soirs, même si le cordon se trouve juste sur ma table de chevet. Je suis sûr qu’il y a quelques personnes qui font la même chose, et je suis ici pour vous dire que nous n’avons plus à souffrir.

Le chargeur Anker PowerWave est arrivé à un prix bas de 10 $, vous pouvez donc charger les iPhones et les androïdes à une assez bonne vitesse. La meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de retirer la coque de votre téléphone pour obtenir une bonne charge! Il peut fournir de l’énergie avec des étuis jusqu’à 5 mm d’épaisseur, alors ne vous inquiétez pas que votre téléphone tombe mystérieusement et se brise le dos sur le sol froid et dur. J’attraperais ce duo avant qu’il ne disparaisse!

G / O Media peut obtenir une commission

10 $

De Amazon

3938 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié par Ignacia Fulcher en juillet 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 06/08/2020.

Depuis que Vava m’a époustouflé avec son projecteur de télévision intelligente laser à ultra-courte focale 4K au CES plus tôt cette année, j’ai eu des conversations dans les deux sens presque chaque semaine pour essayer d’obtenir une réduction pour les lecteurs de Kinja Deals. Aujourd’hui est le jour où cela s’est finalement produit. Comme la prophétie l’a prédit, vous pouvez réduire de 10% le projecteur à partir d’aujourd’hui, soit sur le site Web de Vava en utilisant le code promotionnel. HOORAY (humeur) ou sur Amazon – aucun code requis. Le seul hic, c’est que même si vous pouvez le commander dans une finition noire ou blanche directement auprès de l’entreprise, les acheteurs d’Amazon sont limités au seul modèle blanc.

Cela signifie que si vous voulez que le projecteur TV laser intelligent Vava 4K soit équipé en noir, vous devrez l’ajouter à votre panier là-bas. Mais ne vous inquiétez pas de la création d’un nouveau compte. Vous pouvez vérifier avec PayPal pour accélérer le processus.

G / O Media peut obtenir une commission

G / O Media peut obtenir une commission

2,5 K $

De Amazon

1 acheté par les lecteurs

Aussi cool que soient les Joy-Con, personne ne veut payer 80 $ pour eux. Cette remise de 11 $ sur une paire de néon rouge / bleu facilite cependant leur remplacement chaque fois que vos sticks analogiques dérivent. Expédié le 17 août.

G / O Media peut obtenir une commission

69 $

De Amazon

1540 achetés par les lecteurs

Ahh, Tamagotchis. Chaque fois que je vois quelque chose à leur sujet, je suis ramené à une époque plus simple … une époque où je n’avais pas les compétences de base pour garder un de ces salauds en vie. Des événements traumatisants de se réveiller pour voir mon Tamagotchi mort, un petit ange à l’écran, cachant parfois la petite électronique parce que j’aurais tellement honte … de toute façon. Quelques versions du Digimon Digivice sont en réduction (en particulier les versions bleues, jaunes et vertes translucides), donc si vous voulez revivre certains de ces souvenirs nostalgiques, c’est maintenant votre chance.

Ce qui distingue les Digivices des autres Tamagotchis, c’est que vous pouvez en lier deux et affronter des amis. Donc, si vous avez besoin de quelqu’un d’autre avec qui partager cette expérience, vous pouvez prendre un supplément pour quelques dollars et profiter du plaisir d’élever ensemble des monstres littéralement fourrés.

G / O Media peut obtenir une commission

19 $

De Amazon

10 achetés par les lecteurs

G / O Media peut obtenir une commission

18 $

De Amazon

23 achetés par les lecteurs

G / O Media peut obtenir une commission

18 $

De Amazon

23 achetés par les lecteurs

OH MON DIEU FREAKING. REGARDE-LES. ILS SONT TELLEMENT MIGNONS. TROP MIGNON. JE DOIS LES AVOIR. C’EST KIRBY, ET WADDLE DEE, ET UN SNOWMAN, JOUANT DANS LA NEIGE. ILS NE SONT QUE 25 $ LA PIÈCE AUSSI. SÛR ILS NE SORTIRENT PAS JUSQU’À FÉVRIER MAIS VOUS NE SAVEZ JAMAIS QUAND LES FIGURINES SONT GONNA VENDRE SO GO GO GO

Je suis sérieux, précommande ces copains ultra adorables avant qu’ils ne soient partis!

G / O Media peut obtenir une commission

25 $

De Amazon

5 achetés par les lecteurs

G / O Media peut obtenir une commission

25 $

De Amazon

6 achetés par les lecteurs

G / O Media peut obtenir une commission

25 $

De Amazon

29 achetés par les lecteurs

Les contrôleurs de commutation peuvent être très coûteux, et certains d’entre eux sont sujets à des problèmes de dérive du joystick, pour démarrer. C’est dur. Les contrôleurs PowerA sont des contrôleurs tiers, mais ils sont officiellement licenciés par Nintendo et bénéficient d’une garantie de deux ans. Et ils sont beaucoup moins chers que le contrôleur Pro ou les Joy-Cons. En ce moment, vous pouvez obtenir ce super mignon K.K. Contrôleur Slider pour seulement 39 $, en baisse par rapport au PDSF de 50 $. À un prix comme celui-là, il n’ya aucune raison de ne pas en prendre un, même si ce n’est qu’une sauvegarde en cas d’urgence. Le genre d’urgence «mes Joy-Cons dérivent à nouveau».

G / O Media peut obtenir une commission

39 $

De Amazon

93 achetés par les lecteurs

Quel rêve de fièvre de l’enfer a réuni les franchises d’Alien et de Pokémon? Si vous avez déjà été curieux de savoir à quoi ressemblerait l’adorable Pikachu en tant que fléau de l’existence de Ripley, ne cherchez plus. Apportez ce cauchemar dans votre maison pour seulement 22 $.

Ce Xenochu est grotesquement détaillé et honnêtement, il y a quelque chose de beau dans la méticulosité du design. Ne vous méprenez pas, c’est toujours horrible car tout le monde sort, mais je donnerai du crédit là où cela est dû. Les options orange et violet coûtent 4 $ de moins, bien que si vous voulez vraiment un bon aperçu de son front monstrueux, optez pour l’orange. J’espère juste que vous avez un Jonesy à protéger lorsque ceux-ci deviennent inévitablement sensibles et essaient de vous assassiner dans votre sommeil.

Cet article est livré gratuitement pour les membres Prime.

G / O Media peut obtenir une commission

22 $

De Amazon

81 achetés par les lecteurs

G / O Media peut obtenir une commission

22 $

De Amazon

70 achetés par les lecteurs

Je frémis en pensant au barrage de missiles de Pharah en ce moment. J’ai vu beaucoup trop d’ults du soldat 76 échoués pour savoir que je devrais juste trouver un abri dès qu’elle prendrait son envol. C’est pourquoi je n’achèterai probablement pas cette superbe statue Overwatch célébrant le héros terroriste à la limite. Mon SSPT ne peut tout simplement pas le gérer. Cependant, Pharah Main devrait le faire dès que possible, étant donné que c’est 10 $ de réduction, le plus gros rabais à ce jour.

Blindé en bleu, ce modèle est livré avec des plaques d’épaule interchangeables et un lance-roquettes amovible, et avec le support figma inclus, vous pouvez la poser comme vous le souhaitez.

G / O Media peut obtenir une commission

45 $

De Amazon

4 achetés par les lecteurs

Normalement 40 $, vous pouvez maintenant économiser 7 $ sur Captain Toad: Treasure Tracker pour Nintendo Switch, un jeu lancé à l’origine sur Wii U, mais depuis cette console sucé, c’est là que vous devez être.

Ce casse-tête joyeux prend en charge l’amusement coopératif jusqu’à deux personnes, et pour cette version de Switch, Nintendo a ajouté toutes les nouvelles étapes inspirées de Super Mario Odyssey.

G / O Media peut obtenir une commission

33 $

De Amazon

1140 achetés par les lecteurs

Je peux presque entendre la voix de robot beurrée de Pedro Pascal en ce moment. Ici, nous avons le mandalorien fort et stoïque au sommet d’un Blurrg. La bête à deux pattes apprivoisée est mieux utilisée comme moyen de transport pour la mission du chasseur de primes à Arvala-7. Mais vous vous souvenez peut-être de ces mastodontes de la guerre des clones car ils étaient également utilisés par les Twi’leks. Mais je m’éloigne du sujet, cette jolie reconstitution de notre anti-héros casqué est de 8 $ et un ajout parfait est que vous avez déjà The Child dans votre collection. Il mesure cinq pouces et vient sur un support solide.

Livraison gratuite sur cet article pour les membres Prime.

G / O Media peut obtenir une commission

25 $

De Amazon

133 achetés par les lecteurs

Je suggère de faire des recherches sur les prix des couches en vrac, car vous vous ferez probablement chier lors de la première rencontre avec Nemesis dans Resident Evil 3.

Amazon a des copies jusqu’à 43 $ sur PlayStation 4 et Xbox One.

Sérieusement, procurez-vous aussi les couches.

G / O Media peut obtenir une commission

43 $

De Amazon

14 achetés par les lecteurs

G / O Media peut obtenir une commission

43 $

De Amazon

45 achetés par les lecteurs

Cet accord a été initialement publié par Quentyn Kennemer en avril 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/5/2020.

Si vos ustensiles de cuisine sont un peu rouillés, c’est le moment idéal pour commencer à les remplacer, en particulier avec des rabais importants comme l’offre MorningSave d’aujourd’hui, où vous pouvez ajouter huit casseroles et poêles Cuisinart avec leurs couvercles respectifs pour 159 $.

Toutes ces pièces vont au four et au lave-vaisselle, et elles fonctionnent parfaitement sur les plaques de cuisson à induction. Voici tout ce que vous ajouterez à vos placards si vous décidez d’acheter:

1 casserole de 1 litre avec couvercle en verre1x casserole de 2 litres avec couvercle en verre1x casserole de 3 litres avec couvercle en verre1x sauteuse de 4 litres avec poignée auxiliaire et couvercle en verre1x poêle antiadhésive de 8 « 1 x poêle 10 » avec couvercle en verre Insert à vapeur

Prenez le vôtre aujourd’hui.

G / O Media peut obtenir une commission

Cet accord a été initialement publié en juin 2020 et mis à jour avec de nouvelles informations le 8/10/2020.

Comme je l’ai dit dans une coopérative précédente, je suis à la recherche de mon premier aspirateur sans fil. Donc, même si je ne peux pas garantir moi-même l’allergie Dyson V7, des rumeurs suggèrent que c’est l’une des meilleures options (faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires), et Dyson fabrique généralement des produits de haute qualité, ce qui rend cette affaire difficile à réaliser. ignorer: Newegg vend l’aspirateur sans fil Dyson V7 Allergy pour 180 $.

G / O Media peut obtenir une commission

Cet accord a été initialement publié par Gabe Carey le 6/10/2020 et mis à jour par Jordan McMahon avec de nouvelles informations le 8/10/2020.

Les restes font tourner le monde, mais réchauffer la pizza d’hier ou quelques peaux de pommes de terre au micro-ondes n’est pas satisfaisant. Mais vous ne voulez pas allumer votre poêle uniquement pour ces derniers. Le four à convection est votre réponse à ce dilemme savoureux. Cette semaine chez Best Buy, le four à convection Cuisinart est à 50% de rabais.

Cuisinart fabrique des articles de cuisine de qualité et cette convection en est absolument une. Cette cuisinière compacte s’adapte parfaitement au comptoir et gardera votre cuisine plus fraîche pendant les mois chauds de l’été. Ce petit gars peut cuire au four, griller, griller et réchauffer. Ceci est particulièrement pratique si vous vivez seul et que vous craignez toujours de devoir utiliser le four géant pour une seule portion. Il est équipé d’un intérieur antiadhésif et d’un plateau ramasse-miettes coulissant pour faciliter le nettoyage. Cuit les aliments rapidement, uniformément, il est simple à utiliser et est livré avec un livre de recettes si vous êtes coincé. Cette offre concerne uniquement l’option de couleur noire en acier inoxydable, mais elle est, à mon avis, la plus élégante de toutes.

Cet article est livré gratuitement.

G / O Media peut obtenir une commission

Besoin d’une batterie capable de démarrer votre voiture aussi facilement que votre téléphone? Achetez le 4000A Peak SuperSafe Car Jump Starter de Gooloo pour 84 $ sur Amazon en utilisant le code promotionnel 2ZHLDVZO.

Alors que la plupart des gens ont besoin d’un chargeur portable que vous pouvez ranger dans un sac ou une poche de veste, cette batterie contient suffisamment d’énergie pour démarrer votre voiture à la rigueur. Avec deux ports de chargement USB-A et un port de chargement USB-C, vous serez en mesure de garder tout votre équipement chargé lors de vos trajets en voiture sans vous soucier de tuer la batterie de votre voiture.

G / O Media peut obtenir une commission

87 $

Depuis amazonUtilisez le code 2ZHLDVZO

315 achetés par les lecteurs

Cet article a été initialement publié par Jordan McMahon le 28/04/2020 et mis à jour par Quentyn Kennemer avec de nouvelles informations le 10/08/2020.

Le Solar Floodlight de Ring est un peu cher en raison de son appartenance au grand écosystème de caméras de sécurité, mais vous pouvez le récupérer beaucoup moins cher aujourd’hui, car Amazon l’a réduit à 72 $, contre 140 $. Il est temporairement en rupture de stock, mais vous pouvez toujours passer votre commande et sécuriser un envoi du prochain lot à ce prix.

Plus que simplement obtenir du jus du soleil, le Ring Solar Floodlight dispose d’une connectivité Alexa pour vous permettre d’allumer les lumières avec votre voix. Une fois connecté à la famille de caméras, vous pourrez également obtenir une alimentation en temps réel de ce qui se passe dans votre maison chaque fois qu’il détecte un mouvement.

G / O Media peut obtenir une commission

72 $

La circulation de l’air dans ma pièce est vraiment médiocre, en particulier lorsque je devais couvrir l’un des évents pour empêcher la lumière extrêmement vive de la cuisine de pénétrer. Malgré le fonctionnement permanent de mon ventilateur de plafond et de mon autre ventilateur, la zone où se trouve mon ordinateur ne fonctionne pas obtenir beaucoup de mouvement, donc il peut faire chaud. Le ventilateur USB d’Opolar est parfait pour moi lorsque je travaille, et si vous coupez le coupon à la caisse, pour 11 $, il peut être parfait pour vous aussi. Cette offre ne durera pas longtemps, alors procurez-vous un mini-ventilateur avant qu’il ne soit épuisé!

G / O Media peut obtenir une commission

11 $

De amazonUtilisez le code LP7FNDXB

188 achetés par les lecteurs

La protection de votre maison devrait être l’une de vos plus grandes priorités. L’une des choses les moins chères que vous puissiez faire est d’installer des lumières à détection de mouvement, ce qui exposera quiconque fouille à l’extérieur et les dissuadera d’essayer quelque chose de sournois. MorningSave vous connectera avec cinq de ces articles pour seulement 29 $.

Les lumières contiennent 48 LED pour un faisceau intense, et elles sont étanches et alimentées à l’énergie solaire, vous pouvez donc les coller sur votre parement et vivre votre vie avec peu d’entretien à long terme.

G / O Media peut obtenir une commission

Mon pauvre vieux terrier cueille ses pauvres petites pattes quand elles sèchent, puis ça s’irrite, puis elles démangent. C’est un cercle vicieux qui le laisse avec des membres très rouges. C’est assez déchirant à regarder jusqu’à ce que je découvre la Natural Dog Company et leur baume apaisant pour la peau. Cet ensemble est de 5 $ de réduction et comprend la gamme de solutions de résolution de problèmes de chien.

Ces ingrédients entièrement naturels sont certifiés végétaliens et fabriqués à la main aux États-Unis. Les cinq baumes que vous recevrez sont le baume anti-rides, l’apaisant pour le museau, le pour la peau, le sucette pour pattes et le PawTection. Si votre chiot a quelque chose de sec, cela apaisera et guérira. Si vous emmenez votre gentil garçon en ces jours chauds, le PawTection peut faire des merveilles lorsque vous vous promenez sur le trottoir brûlé par le soleil. Tous les produits sont sans parfum puisque nos bébés à fourrure sentent un million de fois mieux que nous, nous n’avons pas besoin d’ajouter à leurs conflits avec des produits surpuissants. Je ne saurais trop recommander cette entreprise et c’est un excellent ensemble d’introduction pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre meilleur ami flou.

Livraison gratuite sur cet article pour les membres Prime.

G / O Media peut obtenir une commission

20 $

De Amazon

37 achetés par les lecteurs

En début d’année, je suis allée aux urgences au milieu de la nuit car j’avais une sensation de brûlure dans la gorge et je ne pouvais plus respirer. Il s’avère que j’ai une maladie assez courante appelée reflux laryngopharyngé ou LPR. En le traitant, non seulement je devais commencer à prendre Nexium sur le reg, je devais également réduire ma consommation de café en raison de son contenu très acide. Ensuite, j’ai découvert Golden Ratio, un fabricant autoproclamé de «café d’or», une curieuse concoction que vous trempez dans de l’eau bouillante comme un sachet de thé pendant 5 à 10 minutes dont les ingrédients proviennent de grains de café au lieu de feuilles de thé.

La saveur de vanille et de noix de coco que j’ai été envoyée pour essayer il y a quelque temps sent beaucoup comme le chocolat et a le goût de l’enfant d’amour du thé vert et du café. Mais voici le kicker: il est censé être 5 fois moins acide que le café ordinaire et contient toujours 45 à 140 mg de caféine selon la saveur et la méthode de brassage, faisant de Golden Ratio le substitut de café parfait compte tenu de mon LPR. Mais ne me croyez pas sur parole: vous pouvez goûter vous-même à la bière d’or, maintenant 15% de réduction en utilisant notre code promotionnel exclusif KINJA15, puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

G / O Media peut obtenir une commission

G / O Media peut obtenir une commission

Comme je l’ai dit dans une coopérative précédente, je suis à la recherche de mon premier aspirateur sans fil. Ainsi, même si je ne peux pas garantir moi-même le Dyson V7 Fluffy, des rumeurs suggèrent que c’est l’une des meilleures options (faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires), et Dyson fabrique généralement des produits de haute qualité, ce qui rend cette affaire difficile à réaliser. ignorer: Newegg vend l’aspirateur sans fil Dyson V7 Fluffy pour 200 $.

G / O Media peut obtenir une commission

Ce sont des moments étranges où un nouveau coronavirus fait son tour dans le monde. Pourquoi ne pas être préparé avec un thermomètre intelligent Vava? À 45 $ avec un code exclusif Kina et un coupon découpé, il surveille en permanence la température des aisselles de votre bébé tout au long de la nuit pour savoir si elle va grimper et vous alertera si elle descend à environ 102 degrés Fahrenheit. Vous pouvez également l’utiliser sur vous-même pour faire d’une pierre deux coups. Je l’attraperais avant qu’il ne disparaisse!

G / O Media peut obtenir une commission

45 $

Depuis amazoneUtilisez le code KINJAIH008

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir cinq masques à la mode (et quelque peu protecteurs) pour 25 $ chez Nordstrom Rack. Le COVID-19 fait toujours son chemin en Amérique, alors protégez-vous et protégez quelqu’un d’autre pendant que vous êtes en public. Ils sont faits de polyester doux et peuvent être lavés et séchés pour que vous puissiez les porter encore et encore. Il n’y a plus rien à dire, porte un masque. C’est facile.

G / O Media peut obtenir une commission

Les pistolets de massage sont certainement un article qui retient beaucoup l’attention sur notre site. Et étant donné à quel point les derniers mois ont été stressants, il est facile de comprendre pourquoi. Une chose sur laquelle vous n’avez pas besoin d’insister est un bon prix sur l’un d’entre eux. Jusqu’au samedi, bénéficiez de 50% de réduction sur le pistolet de massage à double poignée Abox au moment du départ avec le code OOIJ5PC3.

Ce qui distingue le pistolet de massage Abox des autres sur le marché, ce sont ses deux poignées antidérapantes qui permettent une plus grande portée et un éventail d’angles. Il existe six vitesses réglables selon le besoin ou le pétrissage. Il est livré avec cinq têtes de massage chacune avec un traitement cible spécifique pour les muscles endoloris et / ou tendus. Il est relativement silencieux et vous pouvez l’utiliser jusqu’à huit heures sur une seule charge. Il est livré avec son propre étui de transport si vous choisissez de l’emporter avec lui en voyage. Il a mentionné de l’apporter à la salle de sport si vous en avez un ouvert, mais pourquoi? Vous faites vous je suppose.

Cette offre est valable jusqu’au 15 août et les membres Prime bénéficient d’une livraison gratuite d’un jour.

G / O Media peut obtenir une commission

130 $

De Amazon

1 acheté par les lecteurs

Cela commencera vraisemblablement à se refroidir dans les mois à venir. Je veux dire, nous sommes en 2020, alors qui sait plus, mais je pense que c’est un pari relativement sûr que l’hiver arrive. Alors, pourquoi ne pas acheter des blazers chez JACHS NY et remplir votre garde-robe à rabais? En utilisant le code BLZ à la caisse, vous pouvez obtenir un blazer à partir de seulement 45 $, ce qui est une réduction gigantesque par rapport à leur PDSF normalement de 200 $. Comme toujours, JACHS NY offre des retours gratuits, donc si vous n’êtes pas sûr que votre nouveau blazer convienne, choisissez-en un et voyez!

G / O Media peut obtenir une commission

Ecoutez, oublier votre masque de temps en temps est compréhensible, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez tout simplement pas en porter un. Évitez de devoir rentrer chez vous en rangeant des paquets de masques jetables dans des endroits utiles, comme la voiture ou votre sac. DailySteals a un pack de cinq de ces masques pour le prix super bas de 3 $ si vous utilisez le code KJWCR à la caisse. Vous pouvez prendre un tas de ces packs et les ranger partout où vous pensez en avoir besoin! Un petit prix à payer pour assurer votre sécurité et celle des autres.

G / O Media peut obtenir une commission

L’huile de CBD et les bonbons au CBD ne sont-ils pas vraiment votre truc? Peut-être voudrez-vous quelque chose qui se mélange un peu mieux à vos boissons à la place. Caliper vend de la poudre de CBD, qui se dissout dans à peu près n’importe quelle boisson et n’a pas de goût. C’est un très bon remplacement du pétrole. Nous avons tous mis de l’huile dans l’eau de nos pâtes, les deux ne se mélangent vraiment pas! Ceux-ci viennent également en sachets de 20 mg, vous n’avez donc pas à vous soucier de répartir correctement les portions! C’est pratique et sans stress, comme le CBD devrait l’être.

Pour la Journée nationale du CBD, vous pouvez économiser 20% et bénéficier de la livraison gratuite sur votre première commande en utilisant un code exclusif KINJA20 à la caisse. Vous avez jusqu’au 10 août pour profiter de cette offre!

Vous ne pouvez jamais avoir assez de Matt Damon dans votre vie. Vous pouvez désormais suivre les exploits de son personnage le plus populaire avec des détails réalistes avec The Bourne Ultimate Collection sur 4K Blu-Ray, jusqu’à 35 $ chez Amazon. Vous êtes prêt pour cinq films aux formats physiques et numériques:

The Bourne IdentityThe Bourne SupremacyThe Bourne UltimatumThe Bourne LegacyJason Bourne

Il est également rempli à ras bord de contenu bonus.

G / O Media peut obtenir une commission

De Amazon

49 achetés par les lecteurs

Cela fait un peu que nous n’avons pas parlé de bandes dessinées, n’est-ce pas? Eh bien, c’est une vente à ne pas manquer! Jusqu’au 10, vous pouvez économiser sur les bandes dessinées mettant en vedette Harley Quinn, le populaire acolyte / amoureux / haineux du Joker. Il s’agit d’une énorme vente, offrant des remises sur tous les arcs de personnages, du classique Quinn à totalement-a-le-chaud-pour-Poison-Ivy Quinn en passant par Birds of Prey Quinn. Il y a même les étranges bandes dessinées croisées d’Archie dans cette vente, dont je ne savais pas qu’elles existaient jusqu’à présent. Les omnibus coûtent 6 $, tandis que les numéros individuels ne coûtent que 1 $, vous pouvez donc saisir et remplir des pièces de votre collection si vous manquez quelque chose! Vous devez cependant vous dépêcher, car cette vente se termine en fin de journée lundi. Ne pensez pas trop longtemps à ceux que vous voulez!

Peu importe ce que vous avez ressenti sur la fin de la saga Skywalker, Star Wars est toujours Star Wars, et ce livre avec le concept et l’art de la production de la trilogie finale est un must pour les fans. That’s especially true with a massive discount at Amazon that brings it from $40 down to $12. This hardcover book has 256 pages of art and commentary from the creative team.

Go inside the creative process behind the most anticipated film of the century. The latest trilogy in the Star Wars film series brings the Skywalker Saga to a close and The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker will take readers into the creative process behind visualizing the epic worlds, creatures, characters, costumes, weapons, and vehicles of the landmark conclusion more than 40 years in the making.

G / O Media peut obtenir une commission

12 $

From amazon

262 purchased by readers

This deal was originally published by Quentyn Kennemer in July 2020 and updated with new information on 8/5/2020.

One of the best Batman renditions of all time, you can now score Batman: The Complete Animated Series on Blu-ray for just $50. Between the original animated series and The New Batman Adventures, you’ll get 12 discs packed with 106 episodes of animated Batman, which somehow gets more respect as a cartoon than Val Kilmer’s masterful performance in Batman Forever ever will. (Don’t fight me on this!) You’ll also get a digital copy to go along with the Blu-rays.

G / O Media peut obtenir une commission

50 $

From amazon

1364 purchased by readers

Espace de rangementPuissance

l’audioHome Theater

Computers & Accessories

PC PartsMobile Devices La photographiePeripherals

PCPlayStation 4

Xbox One

Nintendo

Toys & Board Games

Home Goods

Maison intelligente

CuisineOutils & AutoApparel

Beauté & GroomingCamping & OutdoorsAptitudeMovies & TVBooks & ComicsGift CardsKN95 5-Pack | $15 | Morning SaveGraphic: Ignacia Fulcher

If you’re running low on quality masks to protect you and others from germs since we’re still in a pandemic, head on over to Morning Save and get a five-pack of KN95 masks for a decent $15. Yes, the price of masks has increased by probably 200 percent since March, but that still doesn’t mean we don’t have to protect ourselves every time we go out in public. There’s really nothing else to say besides KN95 masks have five layers of fabric to protect you from 95% of air droplets, which means they are scientifically better at protecting you from exposure of COVID-19 than cloth masks are.

To all my fellow beauty girls and guys, Ilia Beauty has just released their Tinted Lip Oil in SIX new shades. The goal is to provide moisture to dry lips, while also giving a bit of fashion and personality every time you sweep it over your smackers. Made with hyaluronic acid and other moisturizing ingredients, you won’t have to worry about ashy lips for the duration of summer and then some! At $26, and an affordable Afterpay option, it’s an easy splurge. Indulge a little and take some selfies as self-care.

There isn’t much to say about the Instant Pot Duo that hasn’t been said before, but the 7-in-1 pressure cooker is down to $80, which isn’t at its lowest price ever of $60, but it’s pretty close. You’ll save about $20, and you’ll be able to cook whatever the hell you want with the touch of a button. Plus, it comes in three cute colors to match the rest of the decor in your kitchen. Grab it before it’s gone.

G / O Media peut obtenir une commission

$80

From amazon

54 purchased by readers

Many understandably jumped at the chance to play Final Fantasy VII Remake the day it came out, and I’d say they got their money’s worth then. If you’ve been holding out and Ghost of Tsushima hasn’t completely eaten up your gaming hours, it’s time to reunite with Cloud and the gang on PlayStation 4. Amazon has the remake up for $40.

This decades-in-the-making reemergence doesn‘t embody the full Final Fantasy VII experience you remember from childhood, but it reintroduces us to a classic story featuring unforgettable characters with modern visuals and gameplay. Part II of this episodic journey is in the works, too, so you’ll want to get caught up in case it miraculously drops within the next couple of years.

G / O Media peut obtenir une commission

40 $

From amazon

1353 purchased by readers

Now that we’re at home all the time, slowly losing our minds, it’s crucial, now than ever, that we start taking our vision seriously. I mean, without the right pair of glasses, how are you going to finally binge-watch the entirety of The Sopranos over the next few weeks—without overworking your retinas? How are you going to comfortably see every bright sky blue-tinged pixel of your island in Animal Crossing: New Horizons?

You’re going to need a fresh pair of prescription frames for 65% off, and we’re going to give that to you, courtesy of GlassesUSA. Right now. Take a moment. Find your next pair of glasses, look at the price, and slash that by two thirds. Now check out and enter the promo code KINJA65, and add blue light blocking lenses while you’re at it, for 50% less with the code BLUE50. Whether you’re staring at Good Screen or Bad Screen, your eyes will thank you for the added layer of protection. You don’t necessarily even need a prescription.

To further sweeten the deal, GlassesUSA is giving Kinja Deals readers a 25% discount on designer brands including Ray-Ban, Oakley, Muse x Hilary Duff, and more. Just drop the promo code EXCLUSIVE25 in at checkout and watch the numbers shrink. No matter your standards, you’re bound to find a new pair of eyes that suit you well. If not, there’s a 100% money-back guarantee on ALL GlassesUSA orders. Before you check out with a fresh pair of frames, however, I do recommend uploading a photo of yourself and trying them on your virtual face—a real thing you can do on this website.

*Premium- and Sale-tagged frames excluded.

Our pups have been so good to us through quarantine and even as things open up maybe you find yourself making them more places than you normally would. My friends are bringing their dogs to each outdoor dinner we have and I will never be mad at that. And because they are such well behaved good floofs they deserve a gift. This three-pack of plush noisemakers from ZippyPaws is the ideal surprise and it’s $6 off today.

So yes, they are the crinkle paper type noisemakers so maybe we don’t give them these when zoom calls are happening. But the fox, racoon, and squirrel are pretty durable even for a pooch with a tough set of chompers. There’s no stuffing in them which great for a more destructive doggo. Now they say this pack is for medium to larger dogs since each plush is eighteen inches long but I think this would be just fine for a more adventurous small dog. These critters are cute, safe, and will provide hours of fun for fido.

Free shipping for Prime members.

G / O Media peut obtenir une commission

From amazon

423 purchased by readers

I love my Switch and do take it out with me fairly often. My only issue is if I’m really putting in the time on my island in Animal Crossing while chilling in my backyard that battery life starts to trickle down. The fine folks at the Geek Supply Co. have you covered, literally. Grab this battery charger case for 50% off today.

This case fits snuggly on your Switch to give you double the playtime you’d normally have. The kickstand not only makes it easy to view but actually aids in keeping your little gaming system cool, which I’m sure you’ve noticed it can get quite hot when running. It also prevents overcharging and won’t add damage or more wear and tear. It’s slip-proof and has shock-resistance protection. This is the accessory you’ve been waiting for.

If you’ve read a few of our pieces on SideDeal before and you like what you’ve seen they offer a $5 monthly fee to get free shipping on all of your orders no matter how many. Otherwise, it’s a flat rate of $8.

As a girl of a certain age, I grew up in the heyday of Juicy. I’ve had several of their fragrances over the years and have to tell you they are still making some beautiful scents. From now until mid-August take 15% off your entire order and get free shipping with the code LUXE15.

I will say personally I still really like the I am Juicy line. With notes of passion fruit, gardenia, and cashmere it’s got an air of sophistication and playfulness. You can’t go wrong with Viva La Juicy Pink either. It’s jasmine, fuschia, and vanilla to unleash your inner heiress. It’s super understated yet really soft smelling. But it’s not all perfumes, there’s plenty of makeup to pick from too from this very girly but adorable and flirty company. Classic fragrance never goes out of style, we are however thankful sweatsuits with words on the butt did.

This deal runs until August 15 and everything ships for free with the code.

SideDeal has a trio of BBQ essentials Frankensteined together in one convenient package for $16. You’ll score a heat-resistant glove in one of three colors (orange, black, and red), and they somehow grew metal spatula- and tong-shaped limbs to get in and manage your meats safely. The glove withstands up to 450 degrees Fahrenheit.

The Garmin Forerunner is now down to its lowest price! At $180, it’s basically $100 off the original list price of $290. It’s certified refurbished, which means it works and looks like new, even if it did have an owner before you, but with the major discount, we aren’t complaining. Equipped with a heart monitor as well as other fitness trackers, you’ll get the most of every workout, plus it’s available in a cute frost blue. Grab it before it’s gone!

G / O Media peut obtenir une commission

$180

From amazon

11 purchased by readers

If you’re tired of having to order new SD cards to fit all your Switch games, or maybe just need a backup for all the pictures you’ve been taken, you might want to consider an SD card with more storage. Right now, you can get SanDisk’s 512 GB microSD card for just $110 at B&H Photo. The card typically sells for about $200, so grab it while you can.

This deal was originally published by Jordan McMahon on 5/11/2020 and updated with new information on 8/6/2020.

Whether you just need a quick top up on your earbuds or you’re getting the MacBook ready for a long day, AUKEY’s 2-port Omina charger is the ticket. It has two USB-C ports with Power Delivery, offering 65W of juice between the two for $29. That’s an exclusive price for Kinja readers, but you’ll need to use coupon code KINJAPAB4 à la caisse. Grab one in black or white.

G / O Media peut obtenir une commission

$29

From amazon

244 purchased by readers

With the start of the fall semester right around the corner, it’s no doubt a weird time to be going back to school. But whether you’re attending high school or college, or just shopping for your kid, you still need the right tech to get you through your midterm exams. HP knows this, which is why their Back to School sale is now underway, starting today until August 15.

That gives you less than two weeks to decide whether to cop that HP Chromebook 14a while it’s down to a mere $280 or cough up $300 more for a 15-inch touchscreen and full Windows 10. And while you might not NEED a 21.5-inch monitor to go along with it, $100 is an unbeatable price for the HP 22er. Plus, since most if not all of your studies will be done from home this yar, a printer is an essential purchase for students at any education level. The Envy Photo 7855 all-in-one printer, then, is a steal at $180.

No matter your needs or budget, these bargains from HP won’t last long, so jump on ‘em now while supplies last. You never know when that $45 keyboard and mouse combo set you’re eyeing will run out. If your luck is anything like mine, one minute before you sit down to check out is when it flies off the shelf and into the paws of someone infinitely less deserving.