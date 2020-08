Image: Game Science Studio

Pendant la nuit, le développeur chinois Game Science Studio a publié une vidéo de jeu de 13 minutes pour un projet sur lequel il travaille appelé Black Myth: Wukong et cela a l’air incroyable, même s’il est loin de sortir.

Un jeu d’action et d’aventure qui semble être inspiré du roman chinois Journey to the West, la bande-annonce de gameplay de Black Myth: Wukong met en scène un guerrier singe combattant toutes sortes de monstres et se transformant occasionnellement en bug pour voler.

Il y a des influences claires de Dark Souls, du rythme acharné du combat au paysage crasseux mais naturaliste, et le mouvement spécial vers la fin où le singe crée une douzaine d’images en miroir de lui-même pour combattre un loup géant m’a donné un fort Dota 2 dans Vibes Unreal Engine 4.

Malheureusement, alors que Black Myth: Wukong ressemble au jeu de lancement de nouvelle génération par excellence – graphismes somptueux, grands décors, éclairage sur l’histoire et les systèmes de jeu – il est en fait loin d’être sorti. En fait, la bande-annonce semble être plus une vidéo de recrutement qu’autre chose.

Selon Game Science, le gameplay est issu d’une version pré-alpha du jeu. Au sujet de la fin du jeu, les développeurs disent simplement: « Cela ne devrait pas prendre 500 ans … »