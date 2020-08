Le Battle Lab de Toad Town Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

Pour un jeu moderne, les paramètres de Paper Mario: The Origami King sont archaïques. Lorsque vous démarrez pour la première fois, vous pouvez régler la luminosité ou le grondement de votre Joy-Cons. Vous pouvez activer ou désactiver les commandes de mouvement. Il existe trois autres options, mais elles sont littéralement répertoriées sous la forme « ???? » Pour les découvrir, ainsi que pour accéder à d’autres fonctionnalités amusantes du jeu, vous devez visiter et revoir le Battle Lab de Paper Mario.

Ce que vous ne savez pas au départ – et ce que vous pouvez facilement manquer pendant la majeure partie du jeu – est que ces points d’interrogation obscurs masquent l’identité de certaines options qui changent la donne. L’un offre des conseils pour les batailles de puzzle. Le second ajoute un tampon de temps au compte à rebours de chaque bataille. Le troisième vous permet de modifier la taille de ce tampon. Vous débloquez ces paramètres supplémentaires dans le Battle Lab, un bâtiment quelconque situé à l’angle nord-est de la place de la ville de Toad, juste à l’extérieur du musée.

Le Battle Lab n’est pas ouvert lorsque vous visitez Toad Town pour la première fois; cela ne se produit pas tant que vous n’avez pas traversé Picnic Road. Au bout du chemin, vous verrez un chien en origami aboyer sans cesse. (Vous ne pouvez pas le manquer.) Comme la plupart des bizarreries dans The Origami King, oui, c’est un crapaud. Si vous le frappez avec votre marteau, il s’avère que le crapaud en question est le propriétaire-propriétaire du Battle Lab. Il vous invitera à visiter son établissement lors de votre prochaine visite en ville.

Lorsque vous visitez le Battle Lab pour la première fois, Toad vous offre un champignon unique, qui fonctionne dans The Origami King de la même manière qu’il fonctionnait dans tous les jeux Mario depuis 1889. C’est un cadeau utile, mais pas nécessaire. Vous pouvez rester et jouer avec certaines des machines d’entraînement, mais à ce stade du jeu, la plupart des batailles de puzzle sont extrêmement simples – pas le type de choses pour lesquelles vous avez besoin de pratique. Si, comme moi, vous êtes enclin à un comportement de jeu obstiné, vous annulerez le Battle Lab. Qui a besoin d’un autre champignon unique? Qui a besoin de perfectionner ses compétences contre les goombas?

C’est donc un cas de «Faites ce que je dis, pas ce que je fais:» Revenez au Battle Lab.

Revenez une fois au Battle Lab et vous obtiendrez le Puzzle Solver, qui ajoute un paramètre qui vous permet d’afficher des solutions de puzzle. Activez-le et le champ de bataille affichera des cercles rouges brillants indiquant le bon placement des ennemis. Vous devez toujours effectuer physiquement les actions de rotation et de déplacement de ces cercles concentriques, mais cela aide énormément à comprendre les choses. Le Puzzle Solve est particulièrement utile pour les batailles frustrantes en fin de partie.

Un deuxième voyage au Battle Lab ouvre les deuxième et troisième «????» s. Lors de votre deuxième visite de retour, Toad vous donnera un objet appelé Timer Extender. Dans les batailles, vous pouvez maintenir le bouton Plus enfoncé pour prolonger l’horloge de combat à un rythme de dix pièces par seconde. Lorsque vous activez le prolongateur de minuterie, ce que vous pouvez faire dans le menu des paramètres, ce processus est plus ou moins automatisé. Vous pouvez également définir une limite sur le nombre de pièces qu’il dépensera pour vous. Tout cela peut sembler étranger; après tout, regardez le compte à rebours et vous pouvez simplement prolonger les batailles manuellement, annulant le Timer Extender sur papier. Mais chaque joueur d’Origami King peut parler d’un moment où il n’a pas remarqué le temps écoulé jusqu’à ce qu’il soit bien trop tard. Ce gizmo se construit dans un joli tampon.

Aucun crapaud n’a été blessé lors de la réalisation de cette capture d’écran. Capture d’écran: Nintendo / Kotaku

Même au-delà de ces paramètres, le Battle Lab vaut bien votre temps. Sur la droite se trouve une armoire d’arcade appelée Ring Trainer. Il a deux mini-jeux. Le premier s’appelle The Ringer: vous devez effacer dix vagues de files d’attente de bataille de puzzle aussi rapidement que vous le pouvez. Le second, Speed ​​Rings, vous donne 100 secondes pour effacer autant de vagues que possible. Dans les deux mini-jeux, tous les «ennemis» sont des crapauds, ce qui est un peu déconcertant au début. (Ce sont les mêmes crapauds qui vous encouragent, dans les gradins, lors des batailles régulières!)

Enfin, il y a le Bossotronic Animated Machine Fighter, ou BAMF. Cette machine vous permet de tester vos compétences contre les différents boss que vous avez combattus tout au long du jeu. Il est divisé en trois catégories: les batailles vellumental (ce sont les divinités élémentaires qui invoquent des effets pratiques étranges), les batailles de Paper Macho (créatures géantes en papier mâché que vous combattez en temps réel, comme un jeu de plateforme Mario traditionnel) et les batailles de boss (les créatures stationnaires avec des personnalités distinctes, généralement terrifiantes).

Remplissez les trois catégories et vous obtenez un prix. Pas de spoilers sur ce que c’est, mais, si vous visez un achèvement à 100%, vous devrez vous attaquer au BAMF comme un BAMF. Puisque votre objectif est de gagner le plus rapidement possible, désolé, le Timer Extender ne vous aidera pas là-bas.

