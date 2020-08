Call of Duty: Modern Warfare et le jeu de bataille royale Warzone devraient recevoir une paire de nouvelles mises à jour à l’avenir. Le responsable principal des communications, Ashton Williams, a annoncé sur Twitter que la première mise à jour corrigera les bogues, apportera des modifications au réglage des armes et éliminera un exploit.

Le second abordera un « problème de corruption graphique » lié aux armes. Cela résoudra également un problème qui provoquait la rupture de l’option «Rejouer».

Nous avons deux correctifs en cours d’élaboration qui corrigeront quelques bogues: l’un a le réglage des armes, un correctif pour un exploit, un correctif pour une erreur qui se produit lors de l’ouverture de l’armurerie, et quelques autres problèmes. – Ashton Williams (@ashtonisVULCAN) 11 août 2020

Le second corrige le problème de corruption graphique avec les armes, l’option «Play Again» ne fonctionne pas, etc. Je n’ai pas encore d’ETA, mais nous partagerons plus de détails lorsque nous serons tous prêts. – Ashton Williams (@ashtonisVULCAN) 11 août 2020

Cependant, il n’y a pas d’ETA sur la date d’arrivée de ces correctifs. Nous ferons un rapport avec les notes de mise à jour complètes lorsqu’elles seront publiées.

En plus des mises à jour en cours pour Modern Warfare et Warzone, Activision se prépare à annoncer le nouveau jeu de cette année, qui serait Call of Duty: Black Ops Cold War. Des teasers récents ont suggéré qu’Activision tirera davantage le rideau sur le nouveau jeu ce vendredi 14 août. Cependant, la révélation officielle du nouveau jeu devrait intervenir plus tard.

Le nouveau jeu Call of Duty de 2020 est développé par le créateur de Black Ops Treyarch et le studio de support de longue date de Call of Duty, Raven Software.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur « entrer », vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Top 5 Call of Duty: Warzone Moments Of The Week

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.