Nous n’avions jamais imaginé qu’il pourrait donner plus de meido que Resident Evil 7 lui-même.

Resident Evil 7 fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Resident Evil Village va avoir des retouches, comme Ethan Il sera à nouveau le protagoniste de l’aventure, malgré les changements de développement et de gameplay. Il ya quelques jours, Capcom a annoncé qu’il était devenu le jeu le plus vendu de la série. Et, comme si cela ne suffisait pas, le horreur de survie de la société japonaise rejoindra bientôt le Xbox Game Pass.

Ce que personne n’a jamais imaginé, c’est que les personnages de la série Family Guy deviendraient les méchants de Resident Evil 7. Ils sont grâce à une combinaison faite par l’utilisateur YouTube Chaussures grillées, qui a combiné les mods de MrMacro et George pour amener Peter, Lois, Brian et le reste de la famille à mettre la peur dans le corps.

Vous ne pourrez plus voir le Griffin de la même manièreBien que vous puissiez penser qu’il est plus paisible de se retrouver famille griffon qu’a les boulangers dans Resident Evil 7La vérité est que la conception des personnages, qui conservent leur esthétique de bande dessinée, parvient à être terrifiante. Et les scènes explicites et sanglantes ils sont encore plus effrayants quand c’est Lois Griffin qui coupe les membres. Une expérience qui nous fera désormais voir la série autrement. Vous pouvez également jeter un oeil à notre avis sur Resident Evil 7 pour avoir du mal.

