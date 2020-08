Le dernier film Pixar rejoint le jeu vidéo dérivé de la saga Kingdom Hearts.

L’univers du Clé-épée est toujours très présent et de nouveaux contenus continuent d’arriver au-delà de la publication de Kingdom Hearts 3. Maintenant, Square Enix a annoncé une nouvelle collaboration avec Pixar, y compris des personnages de leur récent film En avant dans Kingdom Hearts Union X pour une durée limitée

Disponible maintenant et jusqu’au 1er septembre, les joueurs pourront participer à une série d’événements avec lesquels ils pourront obtenir des médailles basées sur Ian et Barley Lightfoot, les principaux frères de la dernière production Pixar. Les adolescents prennent le voyage comme point de départ pour redécouvrir la magie qui existait autrefois dans leur monde afin de pouvoir revoir leur père décédé. Les médailles disponibles seront les suivantes:

Bonus de connexion: La nouvelle médaille Ian Lightfoot et les badges de trait correspondants peuvent être obtenus, en plus d’autres récompenses, comme un bonus de connexion spécial pendant la période de la campagne.

Extravagance de bijoux hebdomadaire: Les joueurs recevront la médaille Ian & Barley, comprenant des bijoux, des médailles de trait correspondantes et l’accès à des missions spéciales, en achetant ce lot disponible à partir du 24 août.

Récompense d’événement: Les joueurs peuvent gagner la médaille Barley Lightfoot et les médailles correspondantes lors d’un événement à thème spécial.

Kingdom Hearts Union X est un jeu d’une importance vitale pour comprendre le tissu narratif de la saga, et est établi lors des événements de la guerre des Keyblades, se développant à travers des graphiques 2D et des combats directs et efficaces. Vous en saurez plus en profondeur dans notre analyse du jeu.

