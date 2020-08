Mettre à jour: Et juste comme ça, le lot initial de pré-commandes est épuisé (en environ 15 minutes, pas moins). Analogue dit qu’il produira plus et fera de son mieux pour répondre à la demande, et vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsque plus de consoles seront à nouveau disponibles ici.

Les pré-commandes de poche sont épuisées. Nous produirons davantage et ferons de notre mieux pour répondre à la demande pendant cette situation mondiale malheureuse. Inscrivez-vous sur https://t.co/E3wd4IdMbE pour être averti par e-mail lorsque nous serons à nouveau en mesure de rendre les accessoires Pocket + disponibles. pic.twitter.com/K3is9xG5uk – Analogique (@analogue) 3 août 2020

Article original (lun.27 juillet 2020 16:00 BST): Analogue a annoncé qu’il ouvrirait les précommandes pour sa prochaine console basée sur FPGA Analogue Pocket – qui offre un accès à plus de 2780 cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance – le 3 août à 8h PST.

Les mauvaises nouvelles? L’ordinateur de poche – qui devait être lancé cette année – sera désormais expédié en mai 2021, un retard qu’Analogue attribue à la pandémie COVID-19 en cours qui a déclenché des «problèmes de chaîne d’approvisionnement» hors du contrôle de l’entreprise.

Pourtant, la société – qui a déjà publié les superbes systèmes de clonage Super Nt et Mega Sg – passe le temps supplémentaire à bon escient. Le Pocket et le dock en option ont tous deux subi de petits changements de conception; dans le cas du Pocket, les boutons Start, Select et Home ont été déplacés un peu au milieu du boîtier pour un « confort optimal ».

Avec la station d’accueil, le point d’insertion USB-C est désormais encastré pour améliorer la stabilité. La station d’accueil elle-même prend en charge jusqu’à 4 contrôleurs, qui peuvent être connectés via Bluetooth, 2,4 g sans fil ou USB filaire. Vous pouvez également connecter la station d’accueil à votre téléviseur via HDMI pour une expérience sur grand écran.

Analogue a également ajouté une fonction «veille» au système; appuyez simplement sur le bouton d’alimentation et le jeu est suspendu pendant que la console passe en mode veille à faible consommation d’énergie. Une deuxième pression sur le bouton d’alimentation réveille la console et vous permet de reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Vous pouvez également connecter jusqu’à 4 consoles Pocket pour le multijoueur à l’aide d’un câble en option.

Une série d’accessoires sera disponible pour la Pocket, y compris un étui rigide transparent spécial, une alimentation à charge rapide pour la batterie 4300 mAh de la console (qui donne 6 heures de temps de jeu et environ 10 heures de sommeil), un protecteur d’écran en verre trempé et adaptateurs de cartouche pour cartouches Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx. Vous pourrez également acheter des câbles de synchronisation MIDI et analogique de haute qualité afin de pouvoir connecter le Pocket à votre ordinateur pour tirer le meilleur parti de l’outil de création musicale Nanoloop.

Du côté logiciel, Analogue a implémenté une fonctionnalité intéressante appelée « Modes d’affichage d’origine » qui vise à recréer fidèlement le look du matériel d’écran d’origine vu dans la gamme Game Boy. Si vous aimez le look flou et riche en pixels de la Game Boy monochrome originale, vous pouvez l’obtenir avec ce système.

L’Analogue Pocket coûtera 199,99 $ (limité à 2 par client) tandis que la station d’accueil analogique coûtera 99 $. Allez-vous en pré-commander un?