Plus tôt dans la journée, le FBI, les services secrets des États-Unis, l’Internal Revenue Service (IRS) et les autorités de Floride ont arrêté un jeune de 17 ans à Tampa, l’accusant d’être responsable du piratage massif dont Twitter a été victime le 15 juillet.

Comme vous vous en souvenez, il y a deux semaines, le site Twitter a souffert d’échecs de connexion et plusieurs comptes, dont Barack Obama, Elon Musk, Apple et bien d’autres, ont été piratés dans le but de perpétrer une grande arnaque Bitcoin. De cette façon, Le défendeur fait face à 30 chefs d’accusation, dont fraude organisée, vol d’identité, fraude aux communications et cyberattaque.

Cependant, ce mineur n’était pas seul, car des heures après cette arrestation, il a été révélé que deux autres personnes, Nima Fazeli, 22 ans, à Orlando, en Floride, et Mason Sheppard, 19 ans, au Royaume-Uni, faisaient partie de l’attaque. massif. Selon un agent IRS, Les pirates ont arnaqué les utilisateurs de Twitter jusqu’à 415 fois pour la somme de 12,86 Bitcoin, soit environ 117 457,58 dollars.

Le jeune de 17 ans est actuellement en prison et sera jugé comme un adulte.. En revanche, Fazeli risque une peine de cinq ans avec une dette de 250 000 dollars pour intrusion informatique. Pendant ce temps, Sheppard est accusé d’intrusion informatique, de complot de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent, et pourrait faire face à une peine de 20 ans ou plus et une dette de 250 000 $.

De son côté, c’est la déclaration que Twitter a publiée à cet égard:

«Nous apprécions les actions rapides des forces de l’ordre dans cette enquête et continuerons de coopérer au fur et à mesure que l’affaire progresse. Pour notre part, nous nous efforçons d’être transparents et de fournir des mises à jour régulièrement. »

Via: The Verge