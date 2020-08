Activision Blizzard a révélé des gains massifs lors de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre. Activision Blizzard a révélé que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 38% pour atteindre 1,93 milliard de dollars.

Avec une pandémie mondiale qui fait toujours rage, les jeux vidéo semblent se démarquer dans le divertissement rentable. L’industrie était déjà le plus grand média de divertissement, et il ne semble pas que cela soit sur le point de changer.

Activision a connu une croissance sur toutes les IP, cependant, la plus importante est venue de Call of Duty: Mobile et Warzone. Warzone a maintenant atteint plus de 75 millions de joueurs, avec des heures de jeu multipliées par huit. Call of Duty: Mobile a augmenté sur les magasins mobiles aux États-Unis, avec l’économie des jeux en jeu atteignant de nouveaux records trimestriels; environ cinq fois plus élevé que l’an dernier.

Blizzard a également partagé quelques rapports trimestriels positifs. Avec 32 millions d’utilisateurs actifs et une augmentation de World of Warcraft depuis le lancement de Classic, citant spécifiquement l’engagement autour de la dernière version d’Ahn’Qiraj en juillet. La sortie imminente de Shadowlands plus tard cette année a également généré d’importants nombres de préventes, Activision notant «l’engagement le plus élevé en une décennie» pour le MMO populaire.

Overwatch a également vu une augmentation du nombre de joueurs revenant au jeu; tandis que les récentes extensions et mises à jour de Battlegrounds de Hearthstones ont connu un grand succès. Une seule mention de Diablo dans le rapport – la société mentionnant la sortie imminente de Diablo: Immortals sur mobile, avec des tests de jeu internes commençant dans les semaines à venir. Une version complète est encore inconnue.

Enfin, King comptait 271 millions d’utilisateurs actifs au deuxième trimestre. Candy Crush reste l’objectif principal, le jeu augmentant avec des pourcentages à deux chiffres, alors que le jeu grimpe au sommet du tableau des revenus de l’App Store américain.

Jeux à venir

Comme toujours avec les appels des investisseurs, de nouvelles révélations de jeu sortent souvent. La conférence téléphonique a confirmé que Treyarch et Raven développeraient le titre 2020 de Call of Duty. Bien que nous n’ayons aucune idée des détails du titre, les versions Xbox X Series et PS5 en 2020 verront probablement Call of Duty présenté lors de l’un des grands événements de révélation des deux sociétés dans les mois à venir.

Enfin, dans la partie questions-réponses, il a été confirmé que la BlizzCon reviendrait au début de 2021 en tant qu’événement virtuel. Nous n’avons pas de détails sur ce qui sera montré – bien que la BlizzCon 2020 ait probablement quelques grandes histoires. Overwatch 2, Diablo 4 et Shadowlands sont tous bien avancés et, à l’exception de WoW, nous en avons très peu entendu parler depuis leur première révélation.

