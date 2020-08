Le spécialiste du matériel graphique Nvidia a réalisé un chiffre d’affaires record pour les trois mois se terminant le 26 juillet 2020.

Dans sa publication pour le trimestre, la société affichait un chiffre d’affaires de 3,87 milliards de dollars, une augmentation de 50% d’une année sur l’autre. Sur ce chiffre, 1,65 milliard de dollars provenait de l’activité de jeux de Nvidia, soit une augmentation de 26% par rapport à l’année précédente.

Cela était motivé par – quoi d’autre? – le coronavirus COVID-19.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde – et c’est vraiment dommage – mais cela a fait du jeu le plus grand moyen de divertissement au monde », a déclaré le PDG Jensen Huang (photo) aux investisseurs, comme le rapporte SeekingAlpha.

« Plus que jamais, les gens passent du temps numérique, passent à l’heure – passent leur temps dans les jeux vidéo. Ce que les gens n’ont pas réalisé à propos des jeux vidéo, c’est que ce n’est plus seulement le jeu lui-même. La variété des différentes façons dont vous pouvez jouer, que vous puissiez passer du temps avec vos amis dans Fortnite, aller à un concert à Fortnite, construire des mondes virtuels dans Minecraft, vous passez du temps avec vos amis, vous l’utilisez pour créer et réaliser votre imagination. Les gens utilisent pour la diffusion, pour partager des idées et des techniques avec d’autres personnes. Et donc – et puis bien sûr, c’est juste une façon incroyablement amusante de passer du temps même en consommant la vidéo – d’un jeu vidéo. Et il y a tellement de choses que vous pourriez faire avec les jeux vidéo maintenant. Et je pense que cette façon de profiter du divertissement numérique a été accélérée en raison de la pandémie, mais je ne pense pas que ça va revenir. L’adoption des jeux vidéo a augmenté avec le temps et assez régulièrement. »

