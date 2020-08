Par Sherif Saed,

Lundi 17 août 2020 11:49 GMT

Il semble que le train de collaboration avec la marque Fall Guys ne ralentira pas de sitôt.

Les gars de l’automne ne fait apparemment que commencer avec ses costumes croisés, qui jusqu’à présent ne comprennent que quelques éléments inspirés d’autres jeux. Il y a le matériel Half-Life, le Team Fortress 2 Scout un et seulement quelques autres.

Bien que tant de marques à l’intérieur et à l’extérieur du monde du jeu vidéo aimeraient voir des costumes sur le thème de leurs produits dans Fall Guys, le développeur du jeu à succès explosif semble lentement prendre son temps, en commençant par des versions modestes d’adresses IP reconnaissables. Cela semble également continuer, selon des datamines récentes.

L’utilisateur de Twitter @HypexFG a déniché des références à plusieurs skins à venir, dont certains sont liés à d’autres jeux. Après Half-Life et Team Fortress, vous ne devriez pas être surpris de savoir que Portal a également ses propres tenues. Plus précisément, deux thèmes ont été découverts après le protagoniste de Portal, Chell.

Collab skins présentait des fuites de boutique! Portail: 3 septembre

Mon ami Pedro: 6 septembre pic.twitter.com/GDHQRscCUc – HYPEX – Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) 13 août 2020

Il y en a aussi deux autres inspirés de My Friend Pedro, un autre jeu publié par Devolver. On suppose que le lien avec le portail arrivera dans la boutique le 3 septembre, suivi des skins de My Friend Pedro le 6 septembre. Ceux-ci sont évidemment basés sur le code du jeu et ne seront pas nécessairement les dates de sortie réelles, comme cela arrive souvent. avec des fuites de cette nature.

