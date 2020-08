Quatre vétérans du créateur de League of Legends Riot Games ont créé leur propre studio, Odyssey Interactive, au Canada.

La nouvelle entreprise a son siège social à Waterloo, en Ontario, et a déjà attiré 6 millions de dollars en financement de démarrage de la part d’Andreessen Horowitz et de Golden Ventures, ainsi que d’un certain nombre d’investisseurs providentiels.

Odyssey Interactive a été fondé par l’ancien chef de produit Teamfight Tactics Richard Henkel, le chef de produit de ce jeu Dax Andrus, le concepteur principal champion de League of Legends David Capurro et l’architecte logiciel Eric Lawless.

« Nous pensons que créer des jeux capables de devenir une partie essentielle de la vie des joueurs est une opportunité incroyable non seulement de nouer des relations profondes entre les joueurs, mais aussi de les aider à mieux apprécier tous ceux qui jouent le jeu qu’ils font », les fondateurs écrit dans un communiqué de presse.

«Les jeux de compétition s’accompagnent souvent de la stigmatisation d’avoir des communautés toxiques, mais nous pensons qu’en étant très intentionnels avec des décisions de conception fondamentales allant de l’esthétique aux fonctionnalités du jeu, nous pouvons créer des expériences qui invitent des joueurs de tous les horizons, sans les exclure intentionnellement. dans la poursuite du jeu compétitif de haut niveau. Cela signifie des choses comme ne pas nécessairement créer des jeux qui nécessitent un chat vocal, ou même un chat textuel pour être joués efficacement, et choisir des thèmes qui résonnent avec un public plus large que la plupart des titres de compétition classiques. cet objectif – nous allons nous efforcer de construire une équipe diversifiée qui reflète le public de la prochaine génération, et pas seulement les développeurs qui nous ressemblent et pensent comme nous – parce que nous sommes alors destinés à ne pas atteindre notre objectif. «











