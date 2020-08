Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le monde des bandes dessinées Marvel est si vaste qu’il couvre des décennies d’histoire et de nombreuses franchises. Le nouveau jeu de Crystal Dynamics, Marvel’s Avengers, sera axé sur The Avengers, mais la même franchise englobe plusieurs propriétés, ce qui fait penser aux fans que d’autres propriétés pourraient apparaître dans le titre d’action. L’un d’eux est celui des X-Men et aujourd’hui le développeur a évoqué la possibilité que ces mutants soient dans Marvel’s Avengers.

PlayStationTrophies a eu l’occasion de parler avec des membres de Crystal Dynamics Shaun Escayg, directeur créatif, et Vince Napoli, directeur de combat du jeu, et dans l’interview virtuelle, ils les ont interrogés sur la possibilité que les X-Men fassent partie du jeu et ce cela implique le processus de sélection de ces personnages.

Selon les développeurs, ils ont la permission de prendre des éléments de tout l’univers Marvel, car la licence accordée par Marvel « s’étend à l’ensemble des 80 ans d’histoire ». Il est donc entendu que des personnages comme Wolverine, Beast, Rogue et autres X-Men pourraient être présents dans le jeu ou du moins avoir tous ces super-héros à leur disposition.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Tout ce contenu bonus de Marvel’s Avengers sera disponible exclusivement sur PlayStation 4.

Tous les personnages de Marvel’s Avengers auront leur propre arc d’histoire

Cependant, le processus de décision sur les personnages qui pourraient être inclus est un peu plus complexe, puisque l’étude indique qu’il faut les inclure avant d’analyser si le personnage en question pourrait appartenir au jeu ou s’il a un argument pour y être. Quelque chose à quoi ils doivent se conformer, c’est que chaque super-héros DLC doit avoir sa propre ligne narrative.

«Ce personnage nous poussera à travers notre histoire ou nous conduira vers de nouvelles histoires. Il s’agit de la façon dont nous l’écrivons, comment nous le vendons, comment nous le localisons et comment nous le relions à une nouvelle menace ou à de nouvelles proliférations de menaces », a déclaré le développeur.

Jusqu’à présent, les 2 personnages DLC confirmés jusqu’à présent sont Hawkeye et Spider-Man. Vous devez tenir compte du fait que tous les personnages qui arrivent après le lancement seront gratuits. Le cas de Spider-Man sera un peu différent, car il n’arrivera que de cette manière sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Heureusement pour les autres utilisateurs, s’il y a un personnage des X-Men, tout le monde pourra l’obtenir, car il n’y en aura plus. personnages exclusifs autres que Spider-Man.

Trouver: L’exclusivité de Spider-Man n’a pas été très bien accueillie par les fans de Xbox.

Souhaitez-vous que Crystal Dynamics ajoute des personnages des X-Men? Quel super-héros pensez-vous que je vais révéler ensuite? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce week-end a lieu la première Bêta, qui n’est disponible que pour les joueurs qui ont déjà précommandé le jeu sur PlayStation 4. Cependant, la semaine prochaine, il sera disponible pour plus de gens. Si vous êtes fan de Fortnite, sachez que vous pouvez même obtenir des objets exclusifs pour le jeu si vous essayez la bêta. Dans LEVEL UP, nous avons déjà eu l’opportunité d’y jouer et vous pouvez vérifier nos impressions dans cet article.

Marvel’s Avengers fera ses débuts le 4 août sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Le titre est déjà confirmé pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à visiter sa fiche.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

La source