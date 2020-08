Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

04/08/2020 à 18h56

Les Jeux d’été sont de retour dans Overwatch et l’événement s’accompagne de nouveaux skins, de défis et d’une version complètement renouvelée de Lúcioball. En complétant les défis de la première semaine, les joueurs pourront obtenir le skin de Union Jack Tracer, la récompense de la deuxième semaine est la peau de Bastion du château de sable et la troisième semaine est la peau de Crème glacée Orisa.

«Il est temps de s’amuser au soleil! Les jeux d’été Overwatch SONT MAINTENANT DISPONIBLES! »

Temps pour plus de plaisir au soleil! ☀️ Overwatch Summer Games est MAINTENANT LIVE! ⚽: https://t.co/z5BI8kkDUD pic.twitter.com/r6yYiTcF3o – Overwatch (@PlayOverwatch) 4 août 2020

Comme le dit le tweet ci-dessus, le Jeux d’été Ils sont déjà disponibles à partir d’aujourd’hui, le 4 août, et le resteront jusqu’au 25 août. Vous aurez ce laps de temps pour relever tous les défis et obtenir les récompenses mentionnées précédemment, sinon, vous feriez mieux d’avoir l’idée qu’elles ne seront plus les vôtres.

N’oublions pas ça Overwatch 2 Il est déjà en développement, mais il n’a pas encore été révélé quelles plates-formes seront disponibles, mais il est facile de supposer que nous pouvons y jouer PS5 et Xbox Series X, éventuellement aussi sur le matériel actuel. Une fuite a révélé que sa date de sortie pourrait être cette année, mais il vaudrait mieux prendre cette information en réserve.

La source: Overwatch

Warzone a confirmé son extension au-delà de la guerre moderne

Plus de jeux ajoutés aux offres d’été sur PS4

Rodolfo León

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon