Tous les quatre ans, les Américains se rendent dans l’isoloir pour voter pour le prochain président des États-Unis. En règle générale, les électeurs penchent républicain ou démocrate, mais cette fois-ci, les électeurs auront un nouveau parti à choisir – le parti Gamer.

Vous avez peut-être vu ce choix se manifester en ligne avec le candidat préféré du parti Gamer à la présidence: Ace Watkins. La candidature de Watkins est principalement une présence sur les médias sociaux, utilisant ses comptes Twitter et Facebook pour faire des promesses de résoudre les problèmes nationaux centrés sur les joueurs. «Pendant cette crise, le président doit utiliser la loi sur la production de défense pour s’assurer que tous les Amériques (sic) ont accès à une Nintendo Switch», a récemment publié le compte Twitter de Watkins.

De toute évidence, la candidature de Watkins est une blague – il n’y a pas de fête de joueur et Ace Watkins lui-même est un personnage, joué par l’acteur et comédien Phil Jamesson. Mais c’est un bâillon qui a des jambes surprenantes, grâce aux efforts de l’équipe derrière.

La campagne Ace Watkins for President a commencé en 2018 lorsqu’un groupe d’éditeurs du site satirique Hard Drive a décidé de s’amuser un peu sur les réseaux sociaux. « Nous avions besoin d’un » président des joueurs « pour résoudre divers problèmes liés aux joueurs », a déclaré Jeremy Kaplowitz, rédacteur en chef de Hard Drive et l’un des moteurs du personnage d’Ace Watkins, dans une interview par e-mail.

«Au New York City Comic-Con cette année-là, j’ai réalisé une vidéo demandant aux gens de signer une pétition pour faire des joueurs une classe protégée sur le lieu de travail, en novembre j’ai écrit un article sur le disque dur [It’s Time for a Gamer President], et en mars, nous avons lancé une chemise », a expliqué Kaplowitz.

Après le succès de leur pétition au NYCC, l’équipe savait qu’elle avait touché un nerf dans la communauté et a continué à s’appuyer sur l’idée d’un «président des joueurs». Les éditeurs du disque dur ont essayé de rassembler quelques t-shirts pour continuer à promouvoir l’idée, mais ils ont rapidement constaté que les chemises n’étaient pas un succès et que quelque chose semblait manquer. « Nous n’avions pas de structure réelle depuis longtemps – nous ne faisions que tweeter des idées quand nous y pensions », a déclaré Kaplowitz.

Le comédien Phil Jamesson joue le rôle du candidat à la présidentielle du Gamer Party Ace Watkins, apparaissant lors d’événements tels que PAX et New York City Comic-Con, ci-dessus.

Créer le personnage

Bien que l’idée semble ralentir, les gens de Hard Drive ont vraiment eu l’impression d’avoir touché une corde sensible avec la communauté des joueurs et étaient déterminés à ne pas laisser l’idée mourir. Finalement, l’équipe a réalisé ce qui manquait – ils avaient besoin d’un visage pour le «président des joueurs».

« Les autres éditeurs du disque dur – Andy Holt, Kevin Flynn et à l’époque, Mike Amory – et moi avons rédigé une biographie et nous avons contacté le comédien Phil Jamesson pour jouer le personnage parce que nous aimons vraiment ses vidéos et pensons qu’il serait un bon ajustement », a déclaré Kaplowitz.

Jamesson était ami avec l’éditeur de disque dur Kevin Flynn et a attiré l’attention du reste de l’équipe. Dès que tout le monde a vu certaines des vidéos YouTube de Jamesson, il est rapidement devenu le «choix évident» pour jouer le rôle d’Ace Watkins.

Je suis heureux qu’Ace offre une autre voie, plus inclusive, aux joueurs à la recherche d’un endroit où s’intégrer. «

« Le contenu correspondait parfaitement à mon intérêt », a déclaré Jamesson. « Étant moi-même très intéressé par les jeux et la politique, je devais dire oui, et je suis content de l’avoir fait. »

Avec un compte Twitter créé et un acteur prêt à jouer Ace Watkins, tout était enfin réuni, et il était maintenant temps de voir si la communauté des joueurs se rallierait à la campagne Ace Watkins pour le président 2020.

« Nous avons créé le compte en pensant qu’il obtiendrait 3 à 5 000 abonnés et ce serait tout », a déclaré Kaplowitz. « Mais le jour suivant, nous en avions 40 000, et cela vient juste d’augmenter à partir de là. Alors maintenant, nous nous amusons à élargir le personnage et le monde, en voyant à quel point nous pouvons le faire. » Aujourd’hui, le compte Twitter officiel d’Ace Watkins compte plus de 200 000 abonnés.

C’est là que les choses ont vraiment commencé à décoller. Peut-être que le timing avait quelque chose à voir avec cela, mais Kaplowitz pense que faire jouer Jamesson dans le rôle d’Ace Watkins est ce qui a vraiment scellé l’accord. « Je pense qu’avoir un nom et un visage sur le genre de blagues que nous faisions déjà a vraiment aidé à les vendre et a rendu beaucoup plus amusant d’élargir son monde. »

Une grande partie de la blague d’Ace Watkins est de mélanger une identité de joueur avec le monde plus sérieux de la politique, mais la satire politique du personnage reflète souvent un commentaire plus profond sur de vrais problèmes.

Kaplowitz attribue une grande partie du succès d’Ace Watkins à Jamesson, qui, selon Kaplowitz, est toujours incroyablement préparé lorsqu’il apparaît publiquement sous le nom d’Ace. «Je pense qu’avant d’aller au New York Comic Con, il a en fait lu et mémorisé presque tous les tweets d’Ace Watkins, pour s’assurer qu’il était prêt à répondre aux questions en utilisant les vraies ‘politiques’ d’Ace. Il est vraiment doué pour ne pas briser le caractère lorsque nous parlons aux gens et c’est vraiment tellement impressionnant. «

Kaplowitz a déclaré qu’il croyait vraiment qu’il n’y avait « aucun moyen que le personnage d’Ace Watkins aurait été populaire si nous avions choisi quelqu’un d’autre. »

« Je fais les lignes, encore et encore, ad nauseum », a confirmé Jamesson. «Nos ‘rassemblements’ utilisent un discours de souche dans lequel presque chaque ligne est une blague, et une bonne. Ce serait une horrible honte si j’en manquais un, et je me sentirais personnellement responsable … Je dois être à la hauteur de la l’image d’un candidat présidentiel pour que la comédie fonctionne, et une partie de cela est d’avoir un style de parole poli. «

Bien que Jamesson aime s’amuser en incarnant Ace Watkins, il pense également qu’il a un travail important à accomplir.

«C’est généralement le cas que les joueurs sont souvent considérés comme un groupe de personnes toxiques et haineuses», a expliqué Jamesson. « Bien sûr, presque toutes les personnes qui jouent à des jeux ne sont pas comme ça, elles n’ont tout simplement pas été représentées dans la culture pop. Je suis heureux qu’Ace offre une autre voie, plus inclusive, aux joueurs à la recherche d’un endroit pour s’intégrer. . «

« La grande majorité des gens qui jouent à des jeux le font pour s’amuser. Mais depuis très longtemps, il y a eu un problème de haine en ligne dans les jeux », a-t-il déclaré. « Il y a un archétype d’une personne qui pense qu’il est normal d’utiliser des insultes raciales ou homophobes parce que ‘c’est Internet …’ Je pense que l’une des raisons pour lesquelles Ace est un personnage si apprécié est que bien qu’il soit passionné par les jeux vidéo et en connaissant parfaitement les jeux vidéo, il ne dit pas que vous devez l’être. Et il ne dit pas que vous devez être autre chose non plus. Avoir un endroit pour apprécier les jeux avec enthousiasme sans se heurter au moteur de radicalisation en ligne a était traditionnellement difficile à faire, mais Ace offre cela. «

Ace Watkins s’est étendu au-delà des médias sociaux au podcasting, et le casting de personnages de soutien a également augmenté.

La prochaine phase pour Ace

Alors que la campagne Ace Watkins pour le président a commencé à se développer, l’équipe a fait de même. Malgré ses débuts en tant que personnage principal et équipe d’écrivains, les cerveaux derrière Watkins ont commencé à ajouter de nouveaux personnages, comme un directeur de campagne, un stratège de campagne, un directeur de la communication et un responsable de la sécurité.

Kaplowitz a assumé le rôle de directeur de campagne, tandis que les rédacteurs du disque dur Kevin Flynn et Andy Holt ont rejoint l’équipe publique en tant que stratège de campagne et stratège de la côte ouest, respectivement. La scénariste de disque dur Jolie Darrow joue le rôle d’Ash Watkins, la sœur d’Ace et ancienne responsable de la sécurité devenue directrice des communications.

Avec une équipe centrale en place, Kaplowitz a déclaré que Hard Drive avait de grands projets pour la campagne d’Ace avant que le coronavirus ne ferme effectivement le pays. L’équipe a en fait fait une apparition à PAX East, qui a eu lieu juste avant l’E3, la Gamescom, et pratiquement tous les autres jeux télévisés en 2020 ont été suspendus ou annulés.

« Nous avions prévu de faire beaucoup plus de spectacles en direct », a déclaré Kaplowitz. Bien que tous les événements de jeu à venir en 2020 aient été annulés ou déplacés en ligne en raison de la pandémie mondiale, l’équipe espère toujours pouvoir faire d’autres apparitions avant les élections de novembre. «Nous voulons faire plus d’émissions en direct comme PAX East et plus de vidéos comme celle que nous avons faite au New York City Comic-Con. Nous avons filmé une petite chose sympa dans le New Hampshire pour la primaire et j’espère que cela finira par voir le jour. » Cependant, avec l’état actuel du COVID-19, il semble peu probable que l’équipe puisse organiser d’autres rassemblements de campagne.

Même si tout est fermé, l’équipe n’abandonne pas Ace et s’est plutôt recentrée sur le lancement d’un podcast, l’Ace Watkins Presidential Hour. Sorti en janvier 2020, le podcast est essentiellement « une version avancée du compte Twitter », a expliqué Kaplowitz.

« Nous avons tous nos personnages que nous jouons et laissons influencer ce que nous disons, mais en fin de compte, nous ne faisons que filtrer les blagues sur la politique à travers le langage du jeu ou nous filtrons les blagues sur le jeu à travers le langage. politique », a-t-il dit.

« Maintenant que nous avons le podcast, nous devons nous rencontrer une fois par semaine pour discuter des idées de toute façon et cela a été utile, en particulier en ce qui concerne le fait que le personnage fonctionne plus en [a] projet longform. «

Avec l’élection présidentielle américaine de 2020 dans quelques mois seulement, il peut sembler que les jours de Watkins sont comptés. Cependant, Kaplowitz a déclaré que l’équipe était en train de lancer quelques idées sur la manière de garder Ace autour de l’après-2020, mais a déclaré qu’il ne « voulait pas gâcher » ce que l’équipe préparait.

Les contrôleurs Playstation 4 seront fonctionnels sur la PS5, mais pas pour les jeux PS5. Nous obtenons déjà assez de ce genre de «couverture» déroutante de notre système de santé. Nous n’en avons pas besoin dans nos jeux vidéo. – Ace Watkins (@ GamerPres2020) 3 août 2020

« Nous avons lancé quelques idées sur la façon dont le personnage d’Ace Watkins peut continuer dans le futur ou se terminer de manière convaincante », a déclaré Kaplowitz. «Je ne veux pas vraiment approfondir ce que sont ces plans… mais nous pensons définitivement à des moyens de garder Ace après novembre et nous espérons pouvoir le faire si nous avons une bonne raison de le faire.

Kaplowitz a également indiqué que l’équipe était disposée à présenter de nouveaux personnages à l’équipe de campagne, car le podcast leur donne une occasion unique d’explorer différents personnages. « Nous avions beaucoup d’idées pour les personnages qui pourraient figurer sur le podcast juste avant le début de la quarantaine, alors j’espère que nous pourrons trouver un moyen de les amener dans une capacité limitée maintenant que nous sommes tous coincés chez nous », a-t-il déclaré.

L’équipe était réticente à partager le type de personnages qu’elle prévoyait de créer dans le futur, mais a noté que cela dépendrait en grande partie de la façon dont ils « cliquaient » avec Ace. « Il y a tellement de place pour agrandir son équipe et voir comment ils cliquent avec Ace, surtout parce que Phil est un si bon acteur », a noté Kaplowitz. « J’adorerais avoir finalement tout un monde d’employés pour aider la campagne pour mettre Ace à la Maison Blanche! »

Malgré le fait de garder les projets futurs près de chez lui, Kaplowitz a confirmé qu’il était prévu d’introduire prochainement le colistier d’Ace. De plus, alors que Jamesson hésitait à en dire beaucoup sur l’éventuel candidat à la vice-présidence, il a partagé que « Player 2 » serait « testé en profondeur » avant de rejoindre la campagne.

Bien qu’il reste à voir ce que l’avenir réserve à l’équipe Ace Watkins après 2020, il n’est pas prévu de ralentir les choses d’ici novembre. Si vous aimez un mélange sain de jeu et de politique, vous pouvez suivre Ace sur Twitter ou consulter le podcast pour de nombreux jeux de mots politiques sur le thème du jeu.