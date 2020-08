« Sans la supervision d’un organisme officiel, le créateur de Tetris risquait d’être enfermé dans un goulag. »

Les règles de base de l’industrie du jeu vidéo ne sont pas très compliquées. UNE exclusif apparaît dans une seule console. Sinon, le même titre peut apparaître sur plusieurs systèmes, et chacune de ces versions peut être développée par différents studios. Ce qui n’est pas si raisonnable, c’est que le même jeu apparaît sur la même console deux fois et, last but not least, développé par deux études différentes. Dit comme ça, ça semble stupide, quelque chose qu’aucune société sensée ne permettrait, mais c’est exactement ce qui s’est passé à la fin des années 1980 avec Tetris. Au moins aux États-Unis, où 1989 deux versions différentes de ce titre mythique pour la NES coexistaient en même temps. Une conséquence de l’état problématique dans lequel se trouvait sa licence, dont personne ne savait très bien qui était légalement en sa possession.

Pour raconter cette histoire, nous devons revenir à 1984 Moscou, dans les derniers coups de la guerre froide, où l’un des informaticiens de l’Académie soviétique des sciences a créé Tetris pendant son temps libre. A ce jeune de vingt-huit ans donc, Alexei PajitnovIl était passionné par le développement de jeux vidéo simples sur son terminal de travail; un passe-temps qu’il partageait avec d’autres collègues de l’académie. Il y a eu de nombreux projets qu’il a développés avec cette équipe, mais aucun n’a été aussi réussi que Ingénierie génétique, un simple passe-temps numérique inspiré du puzzle pentomino, qu’il a heureusement renommé peu de temps après avec le Tetris définitif. Un projet qui a fasciné tous ses camarades de classe, qui avaient l’habitude d’oublier leurs tâches quotidiennes pour commencer quelques autres parties de ce jeu addictif.

Les jeux vidéo ont été développés en URSS, mais par l’armée à des fins éducativesPajitnov avait déjà essayé de vivre du développement de jeux vidéo dans le passé, mais dans un régime comme l’Union soviétique, où le libre marché était interdit, cela semblait être une chimère impossible. Ce n’est pas que les jeux vidéo n’aient pas été développés en Russie soviétique, bien au contraire; mais c’étaient des projets créés par l’armée avec un but éducatif, et qu’ils se sont installés dans les parcs culturels et de loisirs des grandes villes. Pajitnov a très bien compris que bien qu’il ait développé l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, il ne pourrait jamais l’exploiter commercialement. Ou alors il a cru jusqu’à ce qu’il apparaisse sur la scène Robert Stein, un homme d’affaires hongrois basé en Angleterre, dont l’activité était d’acheter des applications informatiques dans les pays de l’Est et ainsi de les commercialiser de l’autre côté du rideau de fer.

Une opération comme celle-ci ne saurait être prise à la légère. Avec l’arrivée de Gorbatchev au Secrétariat de l’Union soviétique, les lois régissant le commerce extérieur avaient été assouplies, mais sans la supervision d’un organe officiel, Pajitnov risquait de prendre fin enfermé dans un goulag. Il parvint donc à un accord avec ELORG, le même organisme qui avait supervisé l’exportation des calculatrices russes vers l’Occident, qu’il autorisa à prendre toutes les décisions concernant le projet pour lui pendant une période de dix ans. Temps pendant lequel le jeune Russe ne sera pas payé pas un sou maigre pour ton travail. Le problème est que sans avoir encore signé de contrat avec l’entité russe, Stein avait déjà commencé à travailler avec la licence Tetris, qui s’était retrouvée entre les mains de Mirrorsoft, un studio britannique qui a développé la première édition commerciale du jeu en 1987.

En théorie, Stein n’avait signé avec ELORG que le transfert des droits de développement de versions pour ordinateurs personnels, mais cela ne semble pas avoir d’importance pour aucune des parties impliquées. D’abord la société britannique puis sa filiale américaine Spectrum Holobyte, ils ont autorisé Tetris au plus offrant, quels que soient leurs objectifs. De cette manière, ces droits seront achetés par Tengen, la branche de développement des consoles Atari, ainsi que par Nintendo. Ils voulaient tous deux développer un Version NES, ce qui en théorie ne devait pas poser de problème, puisque Nintendo voulait développer son Tetris en ne pensant qu’au marché japonais. Alors que Tengen développerait un Tetris pour la NES avec l’ensemble du marché occidental comme cible, un qui serait programmé par Ed Logg, le créateur de mythes comme Gauntlet ou astéroïdes.

Pendant quelques mois, deux versions différentes de Tetris pour NES ont pu être trouvéesLes Russes finiront par découvrir tout le gâteau. Ainsi, après un enlèvement soviétique à l’ancienne, ELORG a décidé de retirer la plupart de ces licences et de les attribuer exclusivement à Nintendo, qui s’était adressée à l’organisme soviétique avec l’intention d’obtenir les droits de Tetris de Game Boy sans intermédiaires ennuyeux. . Les dirigeants de Nintendo ont célébré cette opération avec une grande publicité dans des magazines spécialisés qui Mario et un soldat russe se sont serrés la main, garantissant qu’aucune autre entreprise au monde ne possède ou n’a eu la licence pour vendre le jeu vidéo Tetris. Et, sans entrer dans les détails, Nintendo avait longtemps voulu se venger de Tengen, avec qui ils avaient eu quelques accrochages au tribunal. Avec la cartouche Tetris pour la NES développée par Tengen déjà sur le marché, Nintendo a également lancé sa propre version aux États-Unis, exigeant que l’autre version soit immédiatement retirée des magasins. Cependant, pendant quelques mois, alors que cette résolution était en cours de décision au tribunal, deux versions différentes de Tetris ont pu être trouvées pour la NES. Ils disent que la version de Tengen était meilleure, même pas parce que c’était la seule avec un mode deux joueurs, mais cela importerait peu au juge en charge de l’affaire, qui a ordonné son retrait immédiat.

Malgré l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, Pajitnov ne reprendra le contrôle de son travail qu’en 1996, date à laquelle ces dix années qu’il avait convenu avec ELORG se sont écoulées. À ce moment-là, le développeur avait déjà déménagé aux États-Unis, où il ne contribuerait pas seulement à la fondation de La société Tetris, la société qui gère la marque depuis lors, mais développera également de nouveaux jeux dans des sociétés telles que Microsoft, où elle créera entre autres Hexic, le titre qui accompagnait en standard toutes les Xbox 360 lors de sa sortie en 2005.

